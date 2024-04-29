Более 120 человек освободили прокуроры от незаконного уголовного преследования

Генеральный прокурор РК провел коллегию по соблюдению конституционных прав граждан, сообщает Zakon.kz.

29 апреля на коллегии под председательством руководителя надзорного органа Берика Асылова обсудили вопросы соблюдения конституционных прав граждан в уголовном процессе. На коллегии приняли участие руководители центральных аппаратов и региональных подразделений органов следствия и дознания.

"Принимаемые прокурорами меры по пресечению нарушений прав человека в уголовном процессе дают определенные результаты. В судах отмечается снижение числа незаконно привлеченных к ответственности граждан на 41%. За последние три года по протестам генерального прокурора Верховным судом оправданы 67 граждан. В 2023 году прекращены уголовные дела в отношении 280 подозреваемых лиц, которым органами расследования было инкриминировано совершение тех или иных уголовных правонарушений", – сообщили в Генпрокуратуре.

Почти половину из этих людей (122 лица) от незаконного уголовного преследования освободили прокуроры.

Кроме того, за прошлый год прокуроры освободили 449 граждан, которых незаконно удерживали в служебных помещениях.

"По моему поручению в Генеральной прокуратуре ведется детальный разбор причин каждого оправдательного приговора с принятием жестких кадровых решений. Предлагаю данный опыт перенять всем органам расследования, руководители которых при организации работы должны строго придерживаться требований президента, изложенных в концепции "Справедливый Казахстан", – отметил Асылов.

По итогам коллегии генеральным прокурором поручено дополнительно принять комплекс практических мер в целях пресечения незаконных действий органов, ведущих уголовный процесс, и предложено продолжить внедрение видеонаблюдения при доставлении граждан и их нахождении в помещениях правоохранительных органов, шире использовать применение к подозреваемым электронных браслетов.