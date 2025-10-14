#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Пресс-релизы

Генпрокурор оценил ситуацию с соблюдением конституционных прав казахстанцев

Берик Асылов, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 12:47 Фото: akorda.kz
Генеральный прокурор РК Берик Асылов провел заседание коллегии, посвященное эффективности мер по соблюдению конституционных прав граждан и противодействию пыткам, сообщает Zakon.kz.

Как он отметил на своей странице в X, в стране выстроены все необходимые правовые основы для защиты прав человека в уголовном процессе.

"Принимается ряд соответствующих мер по цифровизации судопроизводства, внедряется ИИ для оформления процессуальных документов. Более 90% уголовных дел расследуются в электронном формате. Это позволяет исключить манипуляции с уголовными делами – их бесследное удаление и корректировки невозможны, обеспечивает прозрачность и объективность процесса сбора доказательств", – написал Асылов.

В стране, по его словам, стало меньше фактов незаконных задержаний граждан, обысков, выемок и волокиты при расследовании уголовных дел.

"В рамках надзора прокурорами отказано в согласовании 3 тысяч процессуальных решений органов уголовного преследования, тем самым не допущено вовлечение граждан в уголовную орбиту. Особый акцент уделяем вопросам превенции пыток, защите прав граждан при доставлении и задержании".Берик Асылов

На заседании была положительно отмечена совместная работа прокуроров и правоохранительных органов ряда регионов, которые инициативно расширяют формат использования IT-технологий.

"Так, прокуроры напрямую подключаются к камерам видеонаблюдения исправительных учреждений (колонии, тюрьмы) в целях пресечения пыток, устанавливаются видеокамеры с возможностью распознавания лиц на входе в органах полиции, чтобы выявлять лиц, находящихся в здании свыше 3-х часов. Размещаются QR-коды, с помощью которых граждане могут получить контакты дежурных прокуроров и актуальную информацию о своих правах", – продолжил генпрокурор.

Также на объектах, уязвимых в террористическом отношении, и в местах массового скопления людей подключены "умные" камеры для анализа криминогенной ситуации.

Приоритетом для прокуратуры являются – защита прав человека, укрепление доверия граждан к правосудию и координация работы по продвижению идеологии "Закон и Порядок", заключил Берик Асылов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Более 120 человек освободили прокуроры от незаконного уголовного преследования
17:38, 29 апреля 2024
Более 120 человек освободили прокуроры от незаконного уголовного преследования
Свыше 600 руководителей акиматов наказаны за низкое качество рассмотрения обращений казахстанцев
18:46, 26 ноября 2024
Свыше 600 руководителей акиматов наказаны за низкое качество рассмотрения обращений казахстанцев
Пропаганда суицидов в интернете: генпрокурор сделал заявление
17:27, 07 октября 2024
Пропаганда суицидов в интернете: генпрокурор сделал заявление
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: