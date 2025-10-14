Генпрокурор оценил ситуацию с соблюдением конституционных прав казахстанцев

Генеральный прокурор РК Берик Асылов провел заседание коллегии, посвященное эффективности мер по соблюдению конституционных прав граждан и противодействию пыткам, сообщает Zakon.kz.

Как он отметил на своей странице в X, в стране выстроены все необходимые правовые основы для защиты прав человека в уголовном процессе.

"Принимается ряд соответствующих мер по цифровизации судопроизводства, внедряется ИИ для оформления процессуальных документов. Более 90% уголовных дел расследуются в электронном формате. Это позволяет исключить манипуляции с уголовными делами – их бесследное удаление и корректировки невозможны, обеспечивает прозрачность и объективность процесса сбора доказательств", – написал Асылов.

В стране, по его словам, стало меньше фактов незаконных задержаний граждан, обысков, выемок и волокиты при расследовании уголовных дел.

"В рамках надзора прокурорами отказано в согласовании 3 тысяч процессуальных решений органов уголовного преследования, тем самым не допущено вовлечение граждан в уголовную орбиту. Особый акцент уделяем вопросам превенции пыток, защите прав граждан при доставлении и задержании". Берик Асылов

На заседании была положительно отмечена совместная работа прокуроров и правоохранительных органов ряда регионов, которые инициативно расширяют формат использования IT-технологий.

"Так, прокуроры напрямую подключаются к камерам видеонаблюдения исправительных учреждений (колонии, тюрьмы) в целях пресечения пыток, устанавливаются видеокамеры с возможностью распознавания лиц на входе в органах полиции, чтобы выявлять лиц, находящихся в здании свыше 3-х часов. Размещаются QR-коды, с помощью которых граждане могут получить контакты дежурных прокуроров и актуальную информацию о своих правах", – продолжил генпрокурор.

Также на объектах, уязвимых в террористическом отношении, и в местах массового скопления людей подключены "умные" камеры для анализа криминогенной ситуации.

Приоритетом для прокуратуры являются – защита прав человека, укрепление доверия граждан к правосудию и координация работы по продвижению идеологии "Закон и Порядок", заключил Берик Асылов.