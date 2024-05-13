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Правозащитницу Айман Умарову наградили престижной зарубежной премией

правозащитница, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 20:44 Фото: архив Айман Умаровой
Член Национального курултая, правозащитница Айман Умарова награждена престижной зарубежной премией, сообщает Zakon.kz.

Премия Стефануса была учреждена в 2005 году норвежским представительством и правозащитной организацией Stefanus Alliance International. Она присуждается лицу (или лицам), внесшим выдающийся вклад в продвижение свободы религии и убеждений (FORB), в частности, и других прав человека. Приз составляет 10 тыс. евро, а церемония награждения состоится в Осло 13 мая.

"Я потрясена оказанной мне честью от живущих в стране, далекой от моей собственной". Айман Умарова

Как юрист по правам человека в Казахстане Умарова защищает людей, которые несправедливо преследуются в соответствии с законами об экстремизме и терроризме. Кроме того, она защищает меньшинства, принадлежащие к различным религиям, от дискриминации.

"На протяжении многих лет Айман Умарова помогала тем, у кого не было голоса". Епископ Ингеборг Мидттомме, возглавляющая комитет по присуждению премии

Умарова руководит кампаниями по распространению информации и повышению осведомленности общественности о нарушениях прав человека в ее стране. Также она основала неправительственную организацию "Юристы по правам человека", объединяющую правозащитников. Среди них есть группа профессиональных юристов, готовых рисковать своей жизнью, берясь за дела, за которые никто другой не осмеливается взяться. Умарова является их наставником.

"Я всегда буду рисковать своей жизнью ради прав человека. Многие из моих клиентов находятся в заключении по решению судей, которые действуют как марионетки в театре", – сказала Умарова.

Генеральный секретарь Stefanus Alliance International Эд Браун считает, что правозащитница – настоящий образец для подражания.

"Она использует свое положение юриста, чтобы служить другим. Она также является не только бесстрашным защитником прав человека в своей собственной стране, Умарова выступила против Китая, когда власти ее собственной страны не осмелились защитить людей, бежавших от зверств в Синьцзяне. Я с нетерпением жду встречи с ней во время церемонии награждения". Эд Браун

Премия Стефануса 2024 года присуждается в связи с Международным днем борьбы за право на установление истины о грубых нарушениях прав человека и за достоинство жертв. Этот день был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2010 году и отмечается ежегодно 24 марта. День посвящен памяти католического архиепископа Оскара Арнульфо Ромеро, который был убит в своей собственной церкви в Сан-Сальвадоре, столице Сальвадора, 24 марта 1980 года.

Международный альянс Стефануса, основанный в 1967 году, является норвежской миссионерской и правозащитной организацией, специализирующейся на свободе религии или убеждений. Премия названа в честь первого христианского мученика. Она присуждается раз в два года. Победители выбираются независимым комитетом, избранным правлением Международного альянса Стефануса.

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