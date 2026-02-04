#Казахстан в сравнении
Общество

"Не верьте слухам" – Айман Умарова опровергла спекуляции о продаже земли

юрист Айман Умарова, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 17:32 Фото: Facebook/Айман Умарова
Известный юрист Айман Умарова высказалась по поводу положений проекта новой Конституции, касающихся языка и земли, и призвала не поддаваться провокационным сообщениям, распространяемым в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Юрист подчеркнула, что в новой Конституции не внесено каких-либо изменений в положения о земле, и призвала граждан не верить слухам.

"В социальных сетях многие пользователи поднимают панику, утверждая, что "нашу землю будут продавать". Я хочу сказать одно: никому не верьте. Я сама сейчас внимательно смотрю за этим, никаких изменений по земле нет. Я ни от кого не слышала, что по земельным вопросам будут внесены изменения. Как это было прописано в действующей Конституции, так все и осталось. О земле никто ничего не говорит", – заключила Айман Умарова.

Затрагивая тему языка, она особо подчеркнула недопустимость дискриминации.

"Некоторые говорят, что в Конституции должен быть закреплен только казахский язык. Конечно, статус нашего родного языка высок, так и должно быть. Но если брать международные конвенции, существует вопрос дискриминации. Куда бы вы ни поехали, например, в Америке, если вы говорите по-испански, вам никто не скажет: "Мы не возьмем вас на работу за то, что вы говорите на испанском". Понимаете? Здесь каждый говорит на том языке, на котором хочет. Но, разумеется, тем, кто не знает английский язык, будет сложнее", – сказала Айман Умарова во время прямой трансляции в Instagram, посвященной обсуждению новой Конституции.

Юрист также напомнила, что и в нашей стране есть граждане, родившиеся в советское время, которые до сих пор не владеют казахским языком.

"Если сейчас мы скажем казахам, которые не говорят по-казахски: "Теперь все будет только на казахском" – это будет дискриминацией по отношению к ним. Это нужно понимать. Со временем, по мере его течения, пусть даже постепенно, начнут происходить изменения. Но делать это прямо сейчас сложно, потому что допускать дискриминацию совершенно неправильно", – отметила Айман Умарова.

Отметим, что сегодня, 4 февраля 2026 года, депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что распространяемые в соцсетях утверждения о якобы разрешении продажи земли иностранцам в проекте новой Конституции являются сознательной дезинформацией.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
