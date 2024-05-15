Впервые в ЦА запустят магистерскую образовательную программу "Право интеллектуальной собственности"

Впервые в Центральной Азии будет запущена магистерская образовательная программа "Право интеллектуальной собственности".

15 мая 2024 года в Maqsut Narikbayev University в рамках "National Seminar on Intellectual Property (IP) Education and Skills Development", организованного Всемирной организацией интеллектуальной собственности, был подписан Меморандум между Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Министерством юстиции Республики Казахстан, Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Maqsut Narikbayev University о запуске совместной магистерской образовательной программы "Право интеллектуальной собственности и бизнеса".





Фото: Zakon.kz

Магистерская программа Maqsut Narikbayev University "Право интеллектуальной собственности и бизнеса" станет первой и единственной программой на евразийском пространстве. Подобные совместные магистерские программы Всемирной организации интеллектуальной собственности ранее были открыты только в 14 странах мира. В частности, в Аргентине, Болгарии, Зимбабве, Италии, Испании, Камеруне, Корее, Китае, Сингапуре, Индии, Польше, Саудовской Аравии, Тунисе и Турции.

