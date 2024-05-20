Свидание с искусством: в Алматы прошли общественные слушания по проекту реконструкции здания театра им. Н. Сац

Сегодня, 20 мая по инициативе проектировщиков ТОО "Engineering center ltd" в Государственном академическом русском театре имени Наталии Сац состоялись общественные слушания по проекту реконструкции исторического здания и возведения камерной сцены театра.

На слушания были приглашен коллектив и труппа театра имени Наталии Сац. В том числе, его непревзойденные примы: заслуженная артистка Казахстана, кавалер Орденов "Дружбы" и "Достық 2 дәрежелі" Татьяна Тарская и заслуженная артистка Казахской ССР, кавалер Ордена "Парасат" Валерия Крымская.

А также и. о. директора театра Олег Гостев, заслуженная артистка Казахстана Ольга Коржева, ведущий артист театра Махсат Сахиұлы, художник-монументалист, автор уникальной мозаики фойе театра Юрий Функоринео, главный бухгалтер театра Наталья Смирнова, , архитектор Марина Гайлит, представители ТОО "АлматыГенПлан", представители Общественного Совета и жители Алматы.



Фото: ТЮЗ им. Сац

Генеральный проектировщик ТОО "Engineering center ltd" Канат Нурумов представил проектное решение и отчет по сохранности исторического и культурного наследия здания театра при проведении работ по реконструкции здания.



Дети Казахстана, сотрудники и артисты легендарного театра, многотысячные зрители и вся общественность города с нетерпением в кратчайшие сроки ждут обновленное и комфортное здание театра – театрального комплекса современного арт. центра (САЦ), который станет новым именем на культурной карте Казахстана, – заявили в театре им. Н. Сац.