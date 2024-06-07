Пути решения проблемы нехватки специалистов-теплоэнергетиков предложили в Алматинском университете энергетики

5 июня на площадке Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева (Energo University) представители ведущих инженерных вузов страны обсудили острую проблему энергетического сектора Казахстана – нехватку квалифицированных специалистов в области теплоэнергетики.

В ходе инициированного АУЭС заседания Республиканского учебно-методического совета (РУМС) для решения проблемы восполнения кадрового дефицита был выработан ряд предложений, которые в ближайшее время направят в профильные министерства.

Так, Министерству науки и высшего образования предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в Классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального образования по специальности "0713-Электротехника и энергетика" и разделить ее на два профиля: "Электротехника и электроэнергетика" и "Теплоэнергетика и теплотехнологии". Это позволит абитуриенту при поступлении целенаправленно выбирать для обучения теплоэнергетическое направление.

Кроме этого, Республиканский учебно-методический совет рекомендует выделить государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием по группе образовательных программ (ГОП) "162 Теплоэнергетика" на полный период обучения, что позволит готовить специалистов по таким перспективным направлениям, как:

проектирование и эксплуатация атомных электрических станций;

водородная энергетика;

автономные энергетические системы.

Также предлагается в целом увеличить и перераспределить государственный образовательный заказ для бакалавриата между ГОП "062 Электротехника и энергетика" и ГОП "162 Теплоэнергетика" в сторону увеличения последней.

Помимо этого, представители ведущих технических вузов страны с целью поддержания престижности статуса специалиста-энергетика и повышения привлекательности специальности "Теплоэнергетика" предложили рассмотреть возможность введения стимулирующих экономических мер: повысить стипендии для студентов, обучающихся на бакалавриате по этому направлению, и выделить от Министерства энергетики Республики Казахстан и акиматов областей целевые образовательные гранты.

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