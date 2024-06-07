Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пути решения проблемы нехватки специалистов-теплоэнергетиков предложили в Алматинском университете энергетики

Пути решения проблемы нехватки специалистов-теплоэнергетиков, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 09:40 Фото: Energo University
5 июня на площадке Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева (Energo University) представители ведущих инженерных вузов страны обсудили острую проблему энергетического сектора Казахстана – нехватку квалифицированных специалистов в области теплоэнергетики.

В ходе инициированного АУЭС заседания Республиканского учебно-методического совета (РУМС) для решения проблемы восполнения кадрового дефицита был выработан ряд предложений, которые в ближайшее время направят в профильные министерства.

Так, Министерству науки и высшего образования предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в Классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального образования по специальности "0713-Электротехника и энергетика" и разделить ее на два профиля: "Электротехника и электроэнергетика" и "Теплоэнергетика и теплотехнологии". Это позволит абитуриенту при поступлении целенаправленно выбирать для обучения теплоэнергетическое направление.

Кроме этого, Республиканский учебно-методический совет рекомендует выделить государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием по группе образовательных программ (ГОП) "162 Теплоэнергетика" на полный период обучения, что позволит готовить специалистов по таким перспективным направлениям, как:

  • проектирование и эксплуатация атомных электрических станций;
  • водородная энергетика;
  • автономные энергетические системы.

Также предлагается в целом увеличить и перераспределить государственный образовательный заказ для бакалавриата между ГОП "062 Электротехника и энергетика" и ГОП "162 Теплоэнергетика" в сторону увеличения последней.

Помимо этого, представители ведущих технических вузов страны с целью поддержания престижности статуса специалиста-энергетика и повышения привлекательности специальности "Теплоэнергетика" предложили рассмотреть возможность введения стимулирующих экономических мер: повысить стипендии для студентов, обучающихся на бакалавриате по этому направлению, и выделить от Министерства энергетики Республики Казахстан и акиматов областей целевые образовательные гранты.

Партнерский материал

Читайте также

Прошел одиннадцатый совет Министров юстиции ШОС
Прошел одиннадцатый Совет министров юстиции ШОС
Поступил в продажу в Казахстане
Ультратонкий и легкий смартфон HONOR 200 Lite поступил в продажу в Казахстане
Эксперты рекламной индустрии обсудят важнейшие вопросы отрасли на конференции ADTribune 2024
Эксперты рекламной индустрии обсудят важнейшие вопросы отрасли на конференции ADTribune 2024
Айсулу Омарова
Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды
Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
актриса
Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук
53 дома за 40 дней построили в СКО для пострадавших от паводка
53 дома за 40 дней построили в СКО для пострадавших от паводка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: