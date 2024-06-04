Избран новый председатель совета директоров Алматинского университета энергетики и связи

4 июня председателем совета директоров Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева избран Канат Байгарин. Назначение последовало за избранием нового состава совета директоров университета, состоявшегося 30 мая этого года.

Канат Байгарин сменил на посту Гаджиева Фуада Асланоглы. Новый председатель совета директоров будет курировать вопросы научного развития и образовательных программ вуза в области энергетики, трансляции научно-инновационного опыта Назарбаев Университета, сообщает пресс-служба университета.

Канат Байгарин – выпускник Московского физико-технического института (МФТИ), имеет степень инженера-физика и кандидатскую степень по физике и химии плазмы, полученную в Курчатовском институте атомной энергии. Является автором более 60 научных публикаций.

С 2018 года он занимает должность советника президента Назарбаев Университета. С 2014 по 2018 год являлся вице-президентом по инновациям и науке Назарбаев Университета. С 2011 по 2014 год был генеральным директором Научно-инновационной системы Назарбаев Университета (NURIS), являлся генеральным директором Центра энергетических исследований Назарбаев Университета.

Канат Байгарин работал в Администрации президента РК, имеет обширный международный опыт консультанта, включающий работу со Всемирным банком, в проектах ООН по изменению климата и возобновляемой энергетике.

Ожидается, что новый состав совета директоров совместно с новым ректором вуза Гани Ныгыметовым проведет важные реформы по трансформации Алматинского университета энергетики и связи в ведущий технический университет Казахстана и флагман энергетического образования в Центральной Азии.

В рамках разработки новой стратегии университета также планируется открытие нового кампуса с новыми образовательными программами, формирование инновационной экосистемы и инфраструктуры вуза.

Ректор АУЭС Гани Ныгыметов и председатель СД АУЭС Канат Байгарин

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