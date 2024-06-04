Избран новый председатель совета директоров Алматинского университета энергетики и связи
Канат Байгарин сменил на посту Гаджиева Фуада Асланоглы. Новый председатель совета директоров будет курировать вопросы научного развития и образовательных программ вуза в области энергетики, трансляции научно-инновационного опыта Назарбаев Университета, сообщает пресс-служба университета.
Канат Байгарин – выпускник Московского физико-технического института (МФТИ), имеет степень инженера-физика и кандидатскую степень по физике и химии плазмы, полученную в Курчатовском институте атомной энергии. Является автором более 60 научных публикаций.
С 2018 года он занимает должность советника президента Назарбаев Университета. С 2014 по 2018 год являлся вице-президентом по инновациям и науке Назарбаев Университета. С 2011 по 2014 год был генеральным директором Научно-инновационной системы Назарбаев Университета (NURIS), являлся генеральным директором Центра энергетических исследований Назарбаев Университета.
Канат Байгарин работал в Администрации президента РК, имеет обширный международный опыт консультанта, включающий работу со Всемирным банком, в проектах ООН по изменению климата и возобновляемой энергетике.
Ожидается, что новый состав совета директоров совместно с новым ректором вуза Гани Ныгыметовым проведет важные реформы по трансформации Алматинского университета энергетики и связи в ведущий технический университет Казахстана и флагман энергетического образования в Центральной Азии.
В рамках разработки новой стратегии университета также планируется открытие нового кампуса с новыми образовательными программами, формирование инновационной экосистемы и инфраструктуры вуза.
Ректор АУЭС Гани Ныгыметов и председатель СД АУЭС Канат Байгарин
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