В Алматы в канун профессионального праздника чествовали лучших полицейских

В связи с празднованием Дня казахстанской полиции приказами Министра внутренних дел и начальника ДП Алматы, за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, профессионализм, высокие показатели в служебной деятельности, поощрены более 200 сотрудников, сообщает Zakon.kz.

"Быть полицейским – значит посвятить себя людям, ведь интересы, спокойная и защищенная жизнь казахстанцев ставится в приоритет. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выделил главные качества работника полиции, призванного обеспечить эффективность работы на благо общества. Это высокая моральная ответственность, профессиональные знания, умение применять их на практике, честность и добросовестность", – отметил в своем выступлении начальник Департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.

Безопасность и покой алматинцев доверено обеспечивать крупному и многофункциональному государственному органу – Департаменту полиции, в котором днем и ночью, независимо от праздничных и выходных дней, трудится свыше 6 тысяч сотрудников.

В День казахстанской полиции стражи порядка Алматы почтили память коллег, погибших при исполнении своих служебных обязанностей.

В ДП состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибших полицейских.

Выступая перед гостями, Арыстангани Заппаров отметил, что за годы независимости при исполнении служебного долга погибло свыше 83 алматинских полицейских, 37 из них в непримиримой борьбе с преступностью.





"Особенно горько осознавать, что они отдали жизнь за свой народ и Родину в мирное время, в молодом возрасте, не реализовав всех своих планов и надежд. Их подвиг не забудут ни сослуживцы, которые были рядом последние минуты жизни, ни дети, которые вырастут на рассказах о подвигах своих отцов", – резюмировал Арыстангани Заппаров.



