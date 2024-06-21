Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы в канун профессионального праздника чествовали лучших полицейских

Алматы, День полиции, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 17:28 Фото: ДП Алматы
В связи с празднованием Дня казахстанской полиции приказами Министра внутренних дел и начальника ДП Алматы, за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, профессионализм, высокие показатели в служебной деятельности, поощрены более 200 сотрудников, сообщает Zakon.kz.
"Быть полицейским – значит посвятить себя людям, ведь интересы, спокойная и защищенная жизнь казахстанцев ставится в приоритет. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выделил главные качества работника полиции, призванного обеспечить эффективность работы на благо общества. Это высокая моральная ответственность, профессиональные знания, умение применять их на практике, честность и добросовестность", – отметил в своем выступлении начальник Департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.

Безопасность и покой алматинцев доверено обеспечивать крупному и многофункциональному государственному органу – Департаменту полиции, в котором днем и ночью, независимо от праздничных и выходных дней, трудится свыше 6 тысяч сотрудников.

В День казахстанской полиции стражи порядка Алматы почтили память коллег, погибших при исполнении своих служебных обязанностей.

В ДП состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибших полицейских.

Выступая перед гостями, Арыстангани Заппаров отметил, что за годы независимости при исполнении служебного долга погибло свыше 83 алматинских полицейских, 37 из них в непримиримой борьбе с преступностью.


"Особенно горько осознавать, что они отдали жизнь за свой народ и Родину в мирное время, в молодом возрасте, не реализовав всех своих планов и надежд. Их подвиг не забудут ни сослуживцы, которые были рядом последние минуты жизни, ни дети, которые вырастут на рассказах о подвигах своих отцов", – резюмировал Арыстангани Заппаров.


Читайте также

Нидерланды – Франция: прямая трансляция матча Евро-2024
Нидерланды – Франция: прямая трансляция матча Евро-2024
ЮНИСЕФ
ЮНИСЕФ стал официальным партнером пятых Всемирных игр кочевников
Новое слово в развитии аддитивных технологий: первый песчаный 3D-принтер появится в Казахстане
Новое слово в развитии аддитивных технологий: первый песчаный 3D-принтер появится в Казахстане
Айсулу Омарова
ДП Алматы Алматы 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Миграция из Казахстана
Бегут с севера: как власти Казахстана планируют остановить отток населения
ЕНПФ, налог, ИПН
Казахстанцам, снявшим излишки пенсионных из ЕНПФ, спишут долги по ИПН
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про &quot;встречные требования&quot;
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про "встречные требования"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: