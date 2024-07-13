"Казахстан – это на всю жизнь!": В Астане начался Первый молодежный Конвент от Жаңа адамдар

13 июля в Астане на площади "EXPO" начался Первый молодежный Конвент "Казахстан – это на всю жизнь!", организованный молодежным движением Жаңа адамдар. Более 15 тысяч человек подали заявки на участие в мероприятии, сообщает Zakon.kz.

По итогам конкурсного отбора билеты на Конвент получила только половина номинантов. В результате более 7000 участников из 20 регионов страны собрались сегодня в столице, чтобы познакомиться друг с другом и выбрать лучшие гражданские кампании Казахстана.

Главной фишкой конвента станут массовые знакомства. Для создания прочных горизонтальных связей участникам было предложено уникальное мобильное приложение для "майнинга" друзей и специальная внутренняя валюта Конвента – DOS_coin, которая зарабатывается на 15 площадках мероприятия. Полученные монеты можно обменять на мерч Конвента, персональные мастер-классы от экспертов, одежду от именитых казахстанских брендов и другие ценные призы.

В течение всего дня на площадке Конвента будет проходить серия челленджей "ЗНАКОМАТ". Участникам предстоит следить за прямыми включениями главного экрана и, увидев там себя, срочно бежать в указанную точку, чтобы познакомиться с новым другом.

Фото: Жаңа адамдар

Ключевым событием Конвента станет "Баттл акционистов". Команды 12-ти уникальных гражданских кампаний от Жаңа адамдар поборются за голоса участников и главный приз - целевой грант на развитие своих проектов в регионах. Среди участников Баттла – гражданские кампании, которые борются против незаконных свалок, вандализма, просрочки в магазинах, насилия в отношении женщин, лудомании, продажи алкоголя несовершеннолетним и другие.

Кроме того, на территории Конвента весь день будут работать лектории и площадки с уникальным контентом и известными спикерами. Каждый сможет найти что-то своё: точка знаний, точка TikTok, точка Лучших, точка еды, танцев, стрит-арта, музыки, гик-культуры и стиля. Любителям спорта будут интересны точки футбола, борьбы, стритбола, скейтбординга и воркаута. Завершит Конвент гала-концерт с участием Ninety One, Dequine, Aikyn, BONAPART и специального секретного гостя!

Фото: Жаңа адамдар

Асель Баденова, лидер Жаңа адамдар:

"Учиться быть вместе, когда мы целый народ — это искусство. И пока такого факультета нет ни в одном университете страны. Сегодня мы хотим решить первую маленькую задачу - перезнакомить всех со всеми, чтобы ваша связь и ваша дружба началась и позволила вам общаться через расстояния, через годы и через любые разделяющие нас слова. И мы хотим, чтобы наши встречи всем Казахстаном стали ежегодной традицией и новым национальным праздником".