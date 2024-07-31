Как выполняются требования, предъявляемые законом о накопительной системе

О выполнении банками-участниками, страховыми организациями-участниками требований, предъявляемых Законом РК "О Государственной образовательной накопительной системе".

В настоящее время банками-участниками Государственной образовательной накопительной системы (далее – ГОНС) являются АО "Народный банк Казахстана", АО "Jýsan Bank", ДО АО "Банк ВТБ", АО "ForteBank", АО "Нурбанк", АО "Отбасы Банк", которые соответствуют требованиям, предъявляемым Законом Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе" к банкам второго уровня.

Вышеуказанные банки, согласно реестру Казахстанского фонда гарантирования депозитов по состоянию на 26 апреля 2022 года, являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов.

В соответствии с информацией Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по состоянию на 1 июня 2023 года банки, участвующие в ГОНС, имеют лицензии на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, проведение кассовых операций.

Государственная образовательная накопительная система – это специальная программа государственной поддержки, направленная на формирование накопительного образовательного капитала для детей. В рамках этой системы государство предоставляет родителям или законным представителям детей возможность организовать накопительные счета или инвестиции для оплаты будущего образования ребенка как внутри страны, так и за рубежом. Программой предусмотрено выделение государственной премии в размере 5% или 7%.

Основная идея ГОНС заключается в том, что семьи могут аккумулировать средства на образование уже в раннем возрасте ребенка, что позволяет им обеспечить доступ к образованию высокого качества в будущем. Данный подход помогает родителям более осознанно и эффективно планировать финансовую сторону образовательного процесса и облегчить финансовую нагрузку позже, когда ребенок подойдет к возрасту обучения в учебных заведениях.

В рамках ГОНС на сегодняшний день зарегистрировано 40 191 образовательный накопительный вклад на сумму 26 149 984 846,40 тенге.

На данный момент заключено 123 соглашения в сфере ГОНС с вузами и 582 соглашения с колледжами Республики Казахстан для ведения мониторинга студентов, обучающихся за счет вкладов ГОНС.

12 сентября 2022 году вступили в силу законодательные поправки, позволяющие страховым организациям участвовать в ГОНС. Агентством выданы лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли "страхование жизни", с включением дополнительного класса страхования в добровольной форме страхования "страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы" следующим страховым организациям:

АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life";

АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life";

АО "Компания по страхованию жизни "Евразия";

АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life";

АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life".

На сегодняшний день зарегистрировано 1890 образовательных накопительных страхований на сумму 1 262 466 998,64 млн тенге.

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