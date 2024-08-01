Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эксперты рассказали, как правильно выбирать муку

Что делать, если мука продается без необходимой информации, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 14:50 Фото: pxhere
В общественном объединении "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" рассказали, как правильно выбирать социально значимый товар – муку, сообщает Zakon.kz.

Мука относится к социально значимым продовольственным товарам в Казахстане.

Согласно Кодексу Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК "О здоровье народа и системе здравоохранения" в целях профилактики железодефицитных состояний населения мука обогащается (фортифицируется) железосодержащими витаминами, минералами и другими веществами.

Необходимо обращать внимание на ту муку, где указаны обозначения "Фортифицированная", "Обогащенная" и т. д. Добросовестный производитель всегда добавит витамины и укажет эти сведения на упаковке.

Санитарные врачи рекомендуют приобретать только обогащенную муку и обращать внимание на маркировку. Перечень обогащенной муки можно посмотреть по ссылке.

Кроме того, обязательные требования безопасности к продукции установлены в техническом регламенте Таможенного союза: "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). В соответствии с ним предназначенная для реализации продукция должна быть расфасована в упаковку, обеспечивающую безопасность и сохранение ее потребительских свойств в течение всего срока годности, указанного на упаковке.

Продукт должен иметь маркировку, а также вся необходимую покупателю информацию о составе, сроке годности и хранения, производителе, включая телефон и электронную почту.

В рамках реализации социального проекта в целях обеспечения прав потребителей на получение информации о товарах, реализуемых в городе Астана, на их безопасность и качество, а также о продавцах (изготовителях), эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан посетила самый популярный рынок в г. Астана "Сарыарка", по ул. Дукенулы 31/1, где ею была куплена мука с торговым знаком "5 Stagioni" (производитель – "Agugiaro&Figna", Италия).

Что делать, если продается без необходимой информации, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 14:50

Фото: Жанна Биятан

Приобретенный продукт сдан в лабораторию РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по городу Астана для проведения исследований на показатели безопасности и качества продукции согласно техническим регламентам ЕАЭС.

Согласно протоколам исследований образцов пищевой продукции РО-24-52659-663/№797 от 3 июля 2024 года, РО-24-52655-656/2547-22548 от 9 июля 2024 года, выявлены следующие нарушения:

  1. Не указана дата изготовления.
  2. Наименование продукта не указано на государственном и русском языках.
  3. Не указан состав пищевой продукции на государственном и русском языках.
  4. Условия хранения не указаны на государственном и русском языках.
  5. Наименование и местонахождение изготовителя и импортера не указаны на государственном и русском языках.
  6. Маркировка на государственном и русском языках отсутствует.
  7. Показатели пищевой ценности не указаны на государственном и русском языках.
  8. Не указан единый знак ЕАЭС.
Что делать, если мука продается без необходимой информации, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 14:50

Фото: Жанна Биятан

Согласно статьи 24 Закона РК "О защите прав потребителей" в обязанности продавца/изготовителя входит предоставление информации о товаре, как на казахском, так и на русском языках. Результаты материалов исследований направлены в соответствующие органы для принятия мер.

Согласно законодательству о техническом регулировании данный продукт запрещается к реализации в Республике Казахстан. В соответствии с этим законодательством не допускается также реализация товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия, в том числе импортного товара, без соответствующего документа о подтверждении соответствии.

"Наличие декларации о соответствии, а также ее достоверность можно отследить на сайте Евразийской экономической комиссии – Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии а также в казахстанском реестре" – рассказала эксперт по защите прав потребителей Жанна Урметхановна.

Памятка потребителям:

  • внимательно изучайте маркировку, нанесенную на потребительскую упаковку;
  • требуйте фискальный либо товарный чек, подтверждающий факт приобретения продукции;
  • требуйте сертификат/декларацию, подтверждающую безопасность и качество товара.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта — общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

Читайте также

Как выполняются требования, предъявляемые законом о накопительной системе
Как выполняются требования, предъявляемые законом о накопительной системе
11 августа 2024 года в Талдыкоргане пройдет
11 августа 2024 года в Талдыкоргане пройдет QAZAQ MARATHON
Прокурор Мангистауской области ознакомился с условиями работы в нефтяных компаниях
Прокурор Мангистау встретился с трудовыми коллективами на нефтяных месторождениях
Айсулу Омарова
Казахстан Мангистауская область 2024 год Бизнес Торговля Потребительский контроль
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
Сильная жара в Алматы и Астане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение
Сильная жара в Алматы и Астане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: