Эксперты рассказали, как правильно выбирать муку
Мука относится к социально значимым продовольственным товарам в Казахстане.
Согласно Кодексу Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК "О здоровье народа и системе здравоохранения" в целях профилактики железодефицитных состояний населения мука обогащается (фортифицируется) железосодержащими витаминами, минералами и другими веществами.
Необходимо обращать внимание на ту муку, где указаны обозначения "Фортифицированная", "Обогащенная" и т. д. Добросовестный производитель всегда добавит витамины и укажет эти сведения на упаковке.
Санитарные врачи рекомендуют приобретать только обогащенную муку и обращать внимание на маркировку. Перечень обогащенной муки можно посмотреть по ссылке.
Кроме того, обязательные требования безопасности к продукции установлены в техническом регламенте Таможенного союза: "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). В соответствии с ним предназначенная для реализации продукция должна быть расфасована в упаковку, обеспечивающую безопасность и сохранение ее потребительских свойств в течение всего срока годности, указанного на упаковке.
Продукт должен иметь маркировку, а также вся необходимую покупателю информацию о составе, сроке годности и хранения, производителе, включая телефон и электронную почту.
В рамках реализации социального проекта в целях обеспечения прав потребителей на получение информации о товарах, реализуемых в городе Астана, на их безопасность и качество, а также о продавцах (изготовителях), эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан посетила самый популярный рынок в г. Астана "Сарыарка", по ул. Дукенулы 31/1, где ею была куплена мука с торговым знаком "5 Stagioni" (производитель – "Agugiaro&Figna", Италия).
Фото: Жанна Биятан
Приобретенный продукт сдан в лабораторию РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по городу Астана для проведения исследований на показатели безопасности и качества продукции согласно техническим регламентам ЕАЭС.
Согласно протоколам исследований образцов пищевой продукции РО-24-52659-663/№797 от 3 июля 2024 года, РО-24-52655-656/2547-22548 от 9 июля 2024 года, выявлены следующие нарушения:
- Не указана дата изготовления.
- Наименование продукта не указано на государственном и русском языках.
- Не указан состав пищевой продукции на государственном и русском языках.
- Условия хранения не указаны на государственном и русском языках.
- Наименование и местонахождение изготовителя и импортера не указаны на государственном и русском языках.
- Маркировка на государственном и русском языках отсутствует.
- Показатели пищевой ценности не указаны на государственном и русском языках.
- Не указан единый знак ЕАЭС.
Фото: Жанна Биятан
Согласно статьи 24 Закона РК "О защите прав потребителей" в обязанности продавца/изготовителя входит предоставление информации о товаре, как на казахском, так и на русском языках. Результаты материалов исследований направлены в соответствующие органы для принятия мер.
Согласно законодательству о техническом регулировании данный продукт запрещается к реализации в Республике Казахстан. В соответствии с этим законодательством не допускается также реализация товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия, в том числе импортного товара, без соответствующего документа о подтверждении соответствии.
"Наличие декларации о соответствии, а также ее достоверность можно отследить на сайте Евразийской экономической комиссии – Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии а также в казахстанском реестре" – рассказала эксперт по защите прав потребителей Жанна Урметхановна.
Памятка потребителям:
- внимательно изучайте маркировку, нанесенную на потребительскую упаковку;
- требуйте фискальный либо товарный чек, подтверждающий факт приобретения продукции;
- требуйте сертификат/декларацию, подтверждающую безопасность и качество товара.
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта — общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.