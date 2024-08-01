Эксперты рассказали, как правильно выбирать муку

В общественном объединении "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" рассказали, как правильно выбирать социально значимый товар – муку, сообщает Zakon.kz.

Мука относится к социально значимым продовольственным товарам в Казахстане.

Согласно Кодексу Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК "О здоровье народа и системе здравоохранения" в целях профилактики железодефицитных состояний населения мука обогащается (фортифицируется) железосодержащими витаминами, минералами и другими веществами.

Необходимо обращать внимание на ту муку, где указаны обозначения "Фортифицированная", "Обогащенная" и т. д. Добросовестный производитель всегда добавит витамины и укажет эти сведения на упаковке.

Санитарные врачи рекомендуют приобретать только обогащенную муку и обращать внимание на маркировку. Перечень обогащенной муки можно посмотреть по ссылке.

Кроме того, обязательные требования безопасности к продукции установлены в техническом регламенте Таможенного союза: "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). В соответствии с ним предназначенная для реализации продукция должна быть расфасована в упаковку, обеспечивающую безопасность и сохранение ее потребительских свойств в течение всего срока годности, указанного на упаковке.

Продукт должен иметь маркировку, а также вся необходимую покупателю информацию о составе, сроке годности и хранения, производителе, включая телефон и электронную почту.

В рамках реализации социального проекта в целях обеспечения прав потребителей на получение информации о товарах, реализуемых в городе Астана, на их безопасность и качество, а также о продавцах (изготовителях), эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан посетила самый популярный рынок в г. Астана "Сарыарка", по ул. Дукенулы 31/1, где ею была куплена мука с торговым знаком "5 Stagioni" (производитель – "Agugiaro&Figna", Италия).

Фото: Жанна Биятан

Приобретенный продукт сдан в лабораторию РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по городу Астана для проведения исследований на показатели безопасности и качества продукции согласно техническим регламентам ЕАЭС.

Согласно протоколам исследований образцов пищевой продукции РО-24-52659-663/№797 от 3 июля 2024 года, РО-24-52655-656/2547-22548 от 9 июля 2024 года, выявлены следующие нарушения:

Не указана дата изготовления. Наименование продукта не указано на государственном и русском языках. Не указан состав пищевой продукции на государственном и русском языках. Условия хранения не указаны на государственном и русском языках. Наименование и местонахождение изготовителя и импортера не указаны на государственном и русском языках. Маркировка на государственном и русском языках отсутствует. Показатели пищевой ценности не указаны на государственном и русском языках. Не указан единый знак ЕАЭС.

Фото: Жанна Биятан

Согласно статьи 24 Закона РК "О защите прав потребителей" в обязанности продавца/изготовителя входит предоставление информации о товаре, как на казахском, так и на русском языках. Результаты материалов исследований направлены в соответствующие органы для принятия мер.

Согласно законодательству о техническом регулировании данный продукт запрещается к реализации в Республике Казахстан. В соответствии с этим законодательством не допускается также реализация товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия, в том числе импортного товара, без соответствующего документа о подтверждении соответствии.

"Наличие декларации о соответствии, а также ее достоверность можно отследить на сайте Евразийской экономической комиссии – Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии а также в казахстанском реестре" – рассказала эксперт по защите прав потребителей Жанна Урметхановна.

Памятка потребителям:

внимательно изучайте маркировку, нанесенную на потребительскую упаковку;

требуйте фискальный либо товарный чек, подтверждающий факт приобретения продукции;

требуйте сертификат/декларацию, подтверждающую безопасность и качество товара.