Эксперты рассказали, как выбрать йогурт

В общественном объединении "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" рассказали, как правильно выбирать йогурт, сообщает Zakon.kz.

Активист в сфере защиты прав потребителей Биатан Жанна в рамках реализации социального проекта, направленного на обеспечение безопасности и качества товаров в городе Костанае, на получение потребителями информации о товарах, а также о продавцах (изготовителях), исполняемого общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей", в одном из магазинов города Костаная купила йогурт "Йогурт с фруктовым наполнителем "Персик-Маракуйя с массовой долей жира 1,0 %" и затем передала на комплексное исследование в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Костанайской области на соответствие техническим регламентам Таможенного союза 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" и 022/2011 "Пищевая безопасность в части ее маркировки".

Производителем продукта "Йогурт с фруктовым наполнителем "Персик-Маракуйя с массовой долей жира 1,0 %" является ОАО "Бабушкина крынка" – управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", Республика Беларусь.

Фото: Жанна Биятан

В результате проведенных микробиологических исследований выявлено:

отсутствует информация на государственном языке;

молочнокислые микроорганизмы в количестве менее 1*106 КОЕ/г, тогда как по норме согласно техническому регламенту о безопасности молока и молочной продукции должно быть не менее 1*107 КОЕ/г.

По данным специалистов лаборатории, наличие колоний молочнокислых микроорганизмов является полезным составом в йогурте.

Фото: Жанна Биятан

Снижение молочнокислых микроорганизмов может быть обусловлено несколькими причинами: нарушением процесса сквашивания, несоблюдением температурного режима хранения.

К сведению потребителей

При покупке обращайте внимание на дату изготовления и срок хранения. Чем более свежий йогурт, тем он полезнее – отмечают эксперты отдела микробиологических исследований.

"Также не рекомендуется покупать продукты, если есть признаки недоброкачественности, невозможно определить срок годности продукта, повреждена потребительская тара/упаковка, информация на упаковке не поддается прочтению, скоропортящиеся продукты реализуются без соблюдения температурного режима, температура хранения продуктов отличается от температуры, указанной изготовителем на этикетке", – отметила специалист по защите прав потребителей Жанна Урметхановна.

Результаты материалов исследований направлены в соответствующие органы для принятия мер в рамках Кодекса об административных правонарушениях.

Эксперт по защите прав потребителей рекомендует обращать внимание на маркировку продукта, которая должна содержать следующие сведения:

наименование пищевой продукции; состав пищевой продукции; количество пищевой продукции; дату изготовления пищевой продукции; срок годности пищевой продукции; условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки; наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя – изготовителя пищевой продукции (далее – наименование и место нахождения изготовителя); рекомендации и (или) ограничения по использованию; показатели пищевой ценности пищевой продукции; сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (далее – ГМО); единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ЕАЭС.

Информация должна быть нанесена на русском и на государственном языке.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей..

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