Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стафилококк нашли в колбасе в Талдыкоргане

колбаса, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 11:20 Фото: pixabay
В одном из торговых объектов по ул. Даирова в г. Талдыкорган экспертом по защите прав потребителей Жанной Биятан была закуплена вареная колбаса "Говяжья мусульманская", сообщает Zakon.kz.

Приобретенный продукт сдан на исследование в лабораторию РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по области Жетысу для проведения комплексного исследования согласно техническим регламентам Таможенного союза ТРТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" и ТР ТС 022/2011 "Пищевая безопасность в части ее маркировки".

колбаса, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 11:20

Фото: Жанна Биятан

Согласно протоколам исследований образцов пищевой продукции 1144/4955/РО2400623 от 11 июля 2024 года и №1417/4952/РО2402619 от 2 июля 2024 года, выявлен ряд несоответствий техническим регламентам.

В продукте:

  1. Не указана дата выработки.
  2. Не указан срок годности.
  3. Не указан объем пищевой продукции.
  4. Микробиологические исследования показали наличие в продукте st aureus (золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus).

Золотистый стафилококк – один из представителей семейства стафилококков. Даже при уничтожении бактерий термической обработкой токсины могут оставаться в продуктах и вызывать отравление. Способен вырабатывать устойчивость к антибиотикам различных групп и антисептикам, хорошо выживает в неблагоприятной среде: не теряет активности при высушивании, 12 часов может находиться под прямыми солнечными лучами, в течение 10 минут выдерживает температуру 100°С, не погибает в этиловом спирте и перекиси водорода.

колбаса, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 11:20

Фото: Жанна Биятан

Кроме того, протоколом отмечено, что не указан номер партий, объем (вес), а также срок изготовления.

Результаты материалов исследований направлены в компетентные органы для принятия соответствующих мер.

Какие меры могут быть приняты?

Эксперт отмечает, что продавец за реализацию просроченного продукта может заплатить в бюджет государства штраф в размере:

  • 30 МРП (103 500 тенге) – если продавец является физическим лицом;
  • 230 МРП (793 500 тенге) – для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций;
  • 310 МРП (1 069 500 тенге) – для субъектов среднего предпринимательства;
  • 1600 МРП (5 520 000 тенге) для субъектов крупного предпринимательства.

Советы эксперта при покупке продуктов питания

​Потребителям необходимо обратить внимание на маркировку продукта, которая должна содержать следующие сведения:

  1. наименование пищевой продукции;
  2. состав пищевой продукции;
  3. количество пищевой продукции;
  4. дату изготовления пищевой продукции;
  5. срок годности пищевой продукции;
  6. условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки;
  7.  наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя – изготовителя пищевой продукции (далее – наименование и место нахождения изготовителя);
  8. рекомендации и (или) ограничения по использованию;
  9. показатели пищевой ценности пищевой продукции;
  10. сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (далее – ГМО);
  11. единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;

Информация должна быть нанесена на русском и государственном языке.

"Также не рекомендуется покупать продукты, если есть признаки недоброкачественности, невозможно определить срок годности продукта, повреждена потребительская тара/упаковка, информация на упаковке не поддается прочтению, скоропортящиеся продукты реализуются без соблюдения температурного режима, температура хранения продуктов отличается от температуры, указанной изготовителем на этикетке", – отметила Жанна Урметхановна.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – Общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей". Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей. Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

Читайте также

Специалисты проверили продаваемый в Казахстане лимонад из Ирана
Специалисты проверили продаваемый в Казахстане лимонад из Ирана
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Представители общества защиты прав потребителей методом тайного покупателя купили сыр
Представители Общества защиты прав потребителей методом тайного покупателя купили сыр
Айсулу Омарова
Талдыкорган 2024 год Потребительский контроль
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Скандал вокруг Wildberries набирает обороты: к нему неожиданно присоединился Пригожин
Скандал вокруг Wildberries набирает обороты: к нему неожиданно присоединился Пригожин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: