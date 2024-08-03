Стафилококк нашли в колбасе в Талдыкоргане

В одном из торговых объектов по ул. Даирова в г. Талдыкорган экспертом по защите прав потребителей Жанной Биятан была закуплена вареная колбаса "Говяжья мусульманская", сообщает Zakon.kz.

Приобретенный продукт сдан на исследование в лабораторию РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по области Жетысу для проведения комплексного исследования согласно техническим регламентам Таможенного союза ТРТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" и ТР ТС 022/2011 "Пищевая безопасность в части ее маркировки".

Фото: Жанна Биятан

Согласно протоколам исследований образцов пищевой продукции 1144/4955/РО2400623 от 11 июля 2024 года и №1417/4952/РО2402619 от 2 июля 2024 года, выявлен ряд несоответствий техническим регламентам.

В продукте:

Не указана дата выработки. Не указан срок годности. Не указан объем пищевой продукции. Микробиологические исследования показали наличие в продукте st aureus (золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus).

Золотистый стафилококк – один из представителей семейства стафилококков. Даже при уничтожении бактерий термической обработкой токсины могут оставаться в продуктах и вызывать отравление. Способен вырабатывать устойчивость к антибиотикам различных групп и антисептикам, хорошо выживает в неблагоприятной среде: не теряет активности при высушивании, 12 часов может находиться под прямыми солнечными лучами, в течение 10 минут выдерживает температуру 100°С, не погибает в этиловом спирте и перекиси водорода.

Фото: Жанна Биятан

Кроме того, протоколом отмечено, что не указан номер партий, объем (вес), а также срок изготовления.

Результаты материалов исследований направлены в компетентные органы для принятия соответствующих мер.

Какие меры могут быть приняты?

Эксперт отмечает, что продавец за реализацию просроченного продукта может заплатить в бюджет государства штраф в размере:

30 МРП (103 500 тенге) – если продавец является физическим лицом;

230 МРП (793 500 тенге) – для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций;

310 МРП (1 069 500 тенге) – для субъектов среднего предпринимательства;

1600 МРП (5 520 000 тенге) для субъектов крупного предпринимательства.

Советы эксперта при покупке продуктов питания

​Потребителям необходимо обратить внимание на маркировку продукта, которая должна содержать следующие сведения:

наименование пищевой продукции; состав пищевой продукции; количество пищевой продукции; дату изготовления пищевой продукции; срок годности пищевой продукции; условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки; наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя – изготовителя пищевой продукции (далее – наименование и место нахождения изготовителя); рекомендации и (или) ограничения по использованию; показатели пищевой ценности пищевой продукции; сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (далее – ГМО); единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;

Информация должна быть нанесена на русском и государственном языке.

"Также не рекомендуется покупать продукты, если есть признаки недоброкачественности, невозможно определить срок годности продукта, повреждена потребительская тара/упаковка, информация на упаковке не поддается прочтению, скоропортящиеся продукты реализуются без соблюдения температурного режима, температура хранения продуктов отличается от температуры, указанной изготовителем на этикетке", – отметила Жанна Урметхановна.