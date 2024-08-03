Стафилококк нашли в пачке чая в Талдыкоргане

Эксперт общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") Жанна Биятан рассказала, как важно следить за качеством и безопасностью пищевой продукции, сообщает Zakon.kz.

Она пояснила, что организация активно занимается информационно-просветительской деятельностью, помогая людям осознавать и защищать свои права потребителей.



Серьезное беспокойство вызвало у эксперта-правозащитника недавнее исследование черного чая Demir Tea Ceylon Midnight Black, упакованного в Узбекистане: в продукте обнаружен золотистый стафилококк (st aureus).

Это один из представителей семейства стафилококков. Даже при уничтожении бактерий термической обработкой токсины могут оставаться в продуктах и вызывать отравление. Он способен вырабатывать устойчивость к антибиотикам различных групп и антисептикам, хорошо выживает в неблагоприятной среде: не теряет активности при высушивании, 12 часов может находиться под прямыми солнечными лучами, в течение 10 минут выдерживает температуру 100°С, не погибает в этиловом спирте и перекиси водорода.

Продукт, одна коробка которого массой 60 г была куплена Жанной Биятан в одном из магазинов Талдыкоргана, был сдан для исследования в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения (КСЭК МЗ) РК по области Жетысу, где при комплексном исследовании продукта была выявлена опасная бактерия, способная вызвать серьезные пищевые отравления и инфекции.

Фото: Жанна Биятан

Также при исследовании выявлен ряд несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза "Пищевая безопасность в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011). В частности, на упаковке отсутствовала информация о номере партии пищевой продукции, наименование и местонахождение изготовителя, отсутствуют показатель пищевой ценности и единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС (ЕАС). Наряду с этим не указан цифровой код и (или) буквенное обозначение (аббревиатура) материала, из которого изготовлена упаковка, что является нарушением регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011).

Жанна Биятан полагает, что, скорее всего, у компетентных органов, куда направлены материалы и результаты исследований, к продавцу, выпустившему в обращение продукцию, не обеспеченную полной, необходимой, однозначно понимаемой и достоверной информацией о ней, исключающей ввод в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, а также других сведений, прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора, будут также вопросы о соблюдении норм ст.6 ТР "Требования к маркировке продукции".

Правозащитник отметила, что государства-члены Таможенного союза обязаны обеспечить, чтобы на их территории не допускались в оборот продукты, не соответствующие установленным требованиям. В случае выявления несоответствий необходимо предпринять меры по изъятию таких товаров из обращения.

Она напоминает, что продавец обязан предоставлять полную информацию о товаре на казахском и русском языках. Отсутствие такой информации не только нарушает права потребителей, но и является основанием для административной ответственности продавцов. Продукция, не соответствующая стандартам безопасности ТС, должна быть изъята из оборота.

"Важно помнить, что правильная маркировка играет огромную роль в обеспечении безопасности и здоровья граждан, — не устает повторять эксперт, — ответственные производители и продавцы должны делать все возможное, чтобы информация на их продуктах была полной и понятной, а потребители — оставаться бдительными и отстаивать свои права", — добавила в заключении правозащитник Жанна Биятан.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей". Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей. Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.