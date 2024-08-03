Куриный фарш без указания даты изготовления продавали в одном из магазинов в Актау
Приобретенный 15 июля 2024 года продукт был сдан в аккредитованную испытательную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по г. Актау.
По результатам исследований выявлены следующие нарушения:
- На дату приобретения в этом продукте не указана дата выработки. Указан период годности 6 месяцев, а когда начинается и когда заканчивается этот период, определить не представляется возможным.
- Отсутствует информация на государственном языке.
Фото: Жанна Биятан
Согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", продукция считается безопасной с неустановленным или истекшим сроком годности.
В соответствии со статьей 425, части 1 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", за нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 230 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 310 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1600 МРП.
Фото: Жанна Биятан
Правозащитник в сфере защиты прав потребителей Жанна Биятан рекомендует внимательно изучать маркировку, нанесенную на потребительскую упаковку, а также не покупать продукты:
- если есть признаки недоброкачественности;
- невозможно определить срок годности продукта;
- повреждена потребительская тара/упаковка;
- информация на упаковке не поддается прочтению;
- если скоропортящиеся продукты без соблюдения температурного режима;
- температура хранения продуктов отличается от температуры, указанной изготовителем на этикетке.
"Потребителям необходимо проверять товары на легальность и требовать от продавца как фискальный, кассовый и/или товарный чек, так и сертификат/декларацию о соответствии товара. Это законное право потребителей", – отмечает правозащитник.
Как отличить фискальный чек от платежного чека?
Одним из главных признаков фискального чека является штриховой код, содержащий в кодированном виде информацию о чеке ККМ (контрольно-кассовая машина), который потребитель может отсканировать и проверить подлинность чека.
"Фискальный чек может быть как в бумажной, так и в электронной форме и может быть отправлен на почту покупателя или на мобильный телефон в виде QR-кода", – отметила Жанна Биятан.
Также каждый потребитель может посетить сайт Евразийской экономической комиссии "Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии" по ссылке, а также казахстанский сайт реестров документов по оценке соответствия и узнать о наличии декларации о соответствии, а также проверить документы на достоверность.
Данный материал направлен в компетентные органы для принятия соответствующих мер.
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей". Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей. Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.