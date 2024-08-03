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Законодательство РК

Куриный фарш без указания даты изготовления продавали в одном из магазинов в Актау

фарш , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 20:11 Фото: Жанна Биятан
Методом тайного покупателя представитель общественного объединения "Мангисауское областное общество по защите прав потребителей" в одном из магазинов г. Актау приобрел фарш "Особенный" куриный, замороженный, изготовитель – ЗАО "Байсад", г. Кисловодск, весом 1000 грамм, сообщает Zakon.kz.

Приобретенный 15 июля 2024 года продукт был сдан в аккредитованную испытательную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по г. Актау.

По результатам исследований выявлены следующие нарушения:

  1. На дату приобретения в этом продукте не указана дата выработки. Указан период годности 6 месяцев, а когда начинается и когда заканчивается этот период, определить не представляется возможным.
  2. Отсутствует информация на государственном языке.
фарш, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 20:11

Фото: Жанна Биятан

Согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", продукция считается безопасной с неустановленным или истекшим сроком годности. 

В соответствии со статьей 425, части 1 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", за нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 230 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 310 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1600 МРП.

фарш, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 20:11

Фото: Жанна Биятан

Правозащитник в сфере защиты прав потребителей Жанна Биятан рекомендует внимательно изучать маркировку, нанесенную на потребительскую упаковку, а также не покупать продукты:

  • если  есть признаки недоброкачественности;
  • невозможно определить срок годности продукта;
  • повреждена потребительская тара/упаковка;
  • информация на упаковке не поддается прочтению;
  • если скоропортящиеся продукты без соблюдения температурного режима;
  • температура хранения продуктов отличается от температуры, указанной изготовителем на этикетке.
​"Потребителям необходимо проверять товары на легальность и требовать от продавца как фискальный, кассовый и/или товарный чек, так и сертификат/декларацию о соответствии товара. Это законное право потребителей", – отмечает правозащитник.

Как отличить фискальный чек от платежного чека?

Одним из главных признаков фискального чека является штриховой код, содержащий в кодированном виде информацию о чеке ККМ (контрольно-кассовая машина), который потребитель может отсканировать и проверить подлинность чека.

"Фискальный чек может быть как в бумажной, так и в электронной форме и может быть отправлен на почту покупателя или на мобильный телефон в виде QR-кода", – отметила Жанна Биятан.

Также каждый потребитель может посетить сайт Евразийской экономической комиссии "Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии" по ссылке, а также казахстанский сайт реестров документов по оценке соответствия и узнать о наличии декларации о соответствии, а также проверить документы на достоверность.

Данный материал направлен в компетентные органы для принятия соответствующих мер.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей". Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей. Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

Айсулу Омарова
Актау 2024 год Потребительский контроль
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