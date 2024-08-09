В магазине Тараза продавали просроченную колбасу

Полукопченую колбасу отечественного производства "Барыс" халал массой 440 г методом тайного покупателя приобрел в одном из магазинов Тараза представитель общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей", сообщает Zakon.kz.

Товар был сдан для проведения комплексного исследования в аккредитованную санитарно-гигиеническую лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения (КСЭК МЗ) РК по Жамбылской области (протокол № РО-24-09710 от 18.07.2024 года). В ходе проведения исследований был выявлен ряд серьезных несоответствий требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Фото: Жанна Биятан

В ходе проверки было установлено, что указанный срок годности купленной в июле колбасы истек еще в апреле. Маркировка указывает дату изготовления продукции – 29.03.2024 г., срок хранения при соблюдении правильного температурного режима и влажности – от 12 до 15 суток. Продажа просроченного товара представляет значительный риск для здоровья потребителей, так как просроченная продукция может стать источником инфекций и пищевых отравлений.

"Полная и достоверная маркировка продуктов питания предоставляет потребителям необходимую информацию о составе, питательной ценности и свойствах продукта. Это позволяет им сделать осознанный выбор, основываясь на своих диетических потребностях, аллергиях или предпочтениях. Четкая и точная маркировка помогает предотвратить обман потребителей со стороны производителей или продавцов, обеспечивая прозрачность в отношении содержания и качества продукта". Эксперт по защите прав потребителей Алия Алибекова

Ответственность продавца за продажу просроченной продукции

Продавцы несут юридическую ответственность за реализацию товаров, не соответствующих требованиям безопасности. Согласно Закону РК "О защите прав потребителей" (статья 30), реализация товаров с истекшим сроком годности является нарушением, за которое предусмотрены штрафные санкции и обязательство по возврату средств или замене продукции.

"Продавец обязан обеспечить, чтобы товары на полках соответствовали установленным стандартам и требованиям. Продажа просроченных товаров нарушает права потребителей и подрывает доверие к розничной торговле. В случае обнаружения таких нарушений потребители могут обратиться в контрольные органы (территориальное управление санитарно-эпидемиологического контроля. – Прим. ред.) для проведения проверки и привлечения продавца к ответственности (в случае подтверждения фактов продажи просроченной продукции ответственность ложится на продавцов. – Прим. ред.). Внеплановая проверка проводится только при поступлении обращения от физического или юридического лица при наличии подтверждающих документов. Подтверждающим документом является фискальный либо товарный чек. Желательно приложить к обращению фото/видеоматериалы". Эксперт по защите прав потребителей Алия Алибекова

Также при исследовании были выявлены следующие несоответствия:

Отсутствие информации о ГМО : на маркировке нет данных о наличии компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов. Это нарушает требования прозрачности информации, что важно для потребителей, следящих за своим рационом.

: на маркировке нет данных о наличии компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов. Это нарушает требования прозрачности информации, что важно для потребителей, следящих за своим рационом. Недостаток рекомендаций и ограничений : отсутствие рекомендаций и (или) ограничений по использования продукта нарушает право потребителей на получение полной и достоверной информации о продуктах, которые они покупают, что затрудняет осознанный выбор и защиту собственных интересов. Например, в случае возникновения проблем, связанных с неправильным использованием продукции, отсутствие необходимых рекомендаций может затруднить предъявление претензий к производителю или продавцу. Это может повлиять на возможность возмещения убытков или получения компенсации за возможный ущерб.

: отсутствие рекомендаций и (или) ограничений по использования продукта нарушает право потребителей на получение полной и достоверной информации о продуктах, которые они покупают, что затрудняет осознанный выбор и защиту собственных интересов. Например, в случае возникновения проблем, связанных с неправильным использованием продукции, отсутствие необходимых рекомендаций может затруднить предъявление претензий к производителю или продавцу. Это может повлиять на возможность возмещения убытков или получения компенсации за возможный ущерб. Неопределенность по партии продукции: не указаны сведения, позволяющие идентифицировать партию продукции, что усложняет процесс возврата товара и отслеживание возможных проблем с качеством.

Фото: Жанна Биятан

Как защитить себя

В ОО "МОО по ЗПП" напоминают, что при покупке продуктов надо всегда проверять срок годности и наличие необходимой информации о составе и условиях хранения.

"Если вы столкнулись с нарушениями, вы имеете право на возврат или обмен товара. Для защиты прав также можно обратиться в соответствующие органы или общественные объединения по защите прав потребителей. Заботьтесь о своем здоровье и будьте внимательны к информации на упаковке товаров. Ответственные продавцы гарантируют вашу безопасность и соблюдение всех стандартов".