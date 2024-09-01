Главный полицейский Алматы поздравил школьников с Днем знаний

Руководитель Департамента полиции Алматы, генерал-майор Арыстангани Заппаров по традиции принял участие в торжественной линейке учащихся гимназии №36 им.Б.Атыханулы, сообщает Zakon.kz.

Он провел для первоклассников первый урок о безопасности и подарил им познавательные раскраски.

"Дорогие ребята! Сегодня вы вновь возвращаетесь за свои парты, чтобы стать еще на шаг ближе к светлому будущему. Для первоклассников это начало нового этапа в жизни, первые шаги на пути к знаниям и достижениям. Для них сегодня вместе с первым звонком распахнутся двери в новый, большой мир, полный интересных открытий и ярких впечатлений. Для старшеклассников это возможность поставить перед собой новые высокие цели и достичь их. Уверен, что в новом учебном году, дорогие дети, вас ждут удивительные открытия и не менее удивительные свершения", – отметил в своем выступлении Арыстангани Заппаров.

Вместе с тем руководитель алматинского ДП выразил признательность педагогам, которые с самых ранних лет ведут ребенка по жизни, формируют его личность, раскрывают потенциал, передают важные знания своим ученикам, а также воспитывают в них любовь к Родине, ответственность и трудолюбие.