Общество

Главный полицейский Алматы поздравил первоклассников с Днем знаний

Главный полицейский Алматы поздравил первоклассников с Днем знаний, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 12:47 Фото: Департамент полиции Алматы
В день начала нового учебного года начальник Департамента полиции Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров посетил общеобразовательную школу №36, сообщает Zakon.kz.

Он поздравил первоклассников и их родителей с Днем знаний, подарил детям тематические раскраски по безопасности, игрушечные полицейские машинки и светоотражающие элементы для школьных рюкзаков.

Фото: Департамент полиции Алматы

Особое внимание полицейские уделили вопросам профилактики: школьникам напомнили о правилах безопасного перехода через дорогу, а родителям – о необходимости быть внимательными к маршруту ребенка.

"1 сентября – это не только праздник знаний, но и день, когда мы вместе с родителями думаем о безопасности детей. Важно с первых шагов научить ребенка правильно вести себя на дороге, доверять полицейскому и соблюдать правила. Это залог того, что дорога в школу и домой всегда будет безопасной. Полиция Алматы всегда рядом, чтобы помочь, подсказать и поддержать. Мы хотим, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности", – отметил Арыстангани Заппаров.

В полиции мегаполиса отметили, что всегда уделяют особое внимание безопасности детей и в День знаний напоминают, что забота о будущем подрастающего поколения – общая задача государства, школы, родителей и правоохранителей.

Андрей Дюсупов
