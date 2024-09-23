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Эксперты исследовали сардельки "халяль", продающиеся в Казахстане

Эксперты исследовали, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 16:11 Фото: pxhere
Для мусульман термин "халяль" означает, что продукты изготовлены в соответствии с исламскими традициями, не содержат компонентов, запрещенных для потребления (таких как свинина, мертвечина, кровь) и считаются чистыми с духовной точки зрения.

Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" продолжает выполнять свою миссию по обеспечению безопасности и информированности граждан, проводя тщательные исследования продуктов питания и делясь результатами через СМИ, чтобы помочь потребителям и продавцам быть осведомленными о стандартах качества и безопасности продуктов.

В июле 2024 года правозащитник ОО "МОО по ЗПП" методом тайного покупателя приобрел сардельки халяль производства Республики Кыргызстан в одном из магазинов Талдыкоргана.

Эксперты исследовали, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 16:11

Фото: Жанна Биятан

В объединении с сожалением отмечают, что продавец не предоставил сертификат о соответствии товара, отмечая, что это уже сигнал для потребителей быть более внимательными и требовать документы, подтверждающие качество продукта.

Для комплексной проверки продукта на соответствие требованиям безопасности, установленным для пищевых продуктов: Техническим регламентам Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки", "О безопасности упаковки" и "О безопасности мяса и мясной продукции", он был направлен в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Жетысуской области.

Результаты экспертизы

Лабораторные исследования, подтвержденные протоколами №1415/4952/РО2402619 от 02.07.2024 года, №1142/4955/РО2400623 от 11.07.2024 года и №124/4954/РО2400035 от 11.07.2024 года, показали следующие несоответствия:

  • не указано количество пищевой продукции (вес, объем);
  • не указана дата изготовления пищевого продукта;
  • не указан срок годности пищевого продукта.
"Каждый из этих показателей играет важную роль в оценке безопасности продукта. Потребители должны иметь возможность понять, когда продукт был изготовлен, вес продукта и сколько времени он будет оставаться безопасным для употребления. Отсутствие этой информации может привести к приобретению продукта, который уже потерял свои свойства и может нанести вред здоровью. Маркировка на продукте – это не просто формальность. Это гарантия того, что потребитель может правильно оценить безопасность продукта. Например, продукт без указания срока годности может оказаться просроченным, что увеличивает риск пищевых отравлений и других серьезных последствий для здоровья." Эксперт, представитель ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова
Эксперты исследовали, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 16:11

Фото: Жанна Биятан

Ответственность продавцов и производителей

Несоблюдение требований к маркировке и безопасности продукции может иметь серьезные последствия не только для потребителей, но и для продавцов и производителей. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, такие нарушения могут повлечь за собой административные штрафы, приостановление продаж и даже отзыв товара с рынка.

Продавцы, не обеспечившие наличие сертификатов о соответствии и безопасную продукцию на полках магазинов, могут столкнуться с санкциями от контролирующих органов. Более того, повторные нарушения могут привести к серьезным финансовым потерям и подорвать доверие покупателей.

"Наша цель – не запугать продавцов или производителей, а помочь им осознать, насколько важна безопасность продуктов. Если каждый участник процесса осознает свою ответственность, мы сможем предотвратить многие случаи опасного воздействия на здоровье людей. Забота о потребителях начинается с соблюдения всех норм безопасности", – добавляет Алия Алибекова.

Что делать потребителям?

Не забывайте, что здоровье вашей семьи – это самое важное, оно в ваших руках. Выбирайте продукты с особой тщательностью и не бойтесь требовать от продавцов полной и достоверной информации о товарах, это ваше право, закрепленное Законом РК.

  1. Проверяйте маркировку: убедитесь, что на упаковке указаны ключевые показатели, в т. ч. вес, дата изготовления и срок годности продукта. Это основные индикаторы его безопасности.
  2. Требуйте документы: если у вас возникли сомнения в качестве продукции, требуйте у продавца сертификат о соответствии товара.
  3. Обращайтесь в контролирующие органы: если вы столкнулись с нарушением, обратитесь в органы санитарно-эпидемиологического контроля или подайте жалобу в общественные объединения по защите прав потребителей.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

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