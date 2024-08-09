Эксперты исследовали колу из Афганистана, продающуюся в Казахстане

Безалкогольный напиток Cola Carbonated Soft Drink часто можно встретить в торговых точках Казахстана. Представитель общественного объединения "Мангистауское общество по защите прав потребителей" приобрел его методом тайного покупателя и отдал в испытательный центр, сообщает Zakon.kz.

Продукт был передан для проверки в аккредитованный Испытательный центр Астанинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", протокол испытаний №2189Т от 24.06.2024 года подтвердил, что срок годности действительно истек.

Фото: Жанна Биятан

Выяснилось, что срок годности напитка истек 11 мая 2024 года, но продавался в июне. Сертификат (декларация) о соответствии товара продавцом не предоставлен.

"Во многих странах мира продажа и потребление просроченных продуктов является обычной практикой. В ряде европейских стран на этикетках часто можно увидеть фразу "рекомендуется использовать до", но даже такая формулировка подчеркивает необходимость соблюдения срока годности для обеспечения безопасности потребителей". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан

Выявленные несоответствия и их опасности

Потребление просроченных продуктов чревато серьезными последствиями для здоровья: пищевые отравления и аллергические реакции, так как в процессе хранения продукты могут развивать патогенные микроорганизмы или терять свою питательную ценность.

пищевые отравления и аллергические реакции, так как в процессе хранения продукты могут развивать патогенные микроорганизмы или терять свою питательную ценность. Отсутствие рекомендаций и(или) ограничений по использованию продукции : например, в данном конкретном случае, для напитков с высоким содержанием сахара или кофеина особенно важны рекомендации по ограничению потребления, особенно для детей, беременных женщин и людей с определенными заболеваниями (например, диабет или гипертония). Без таких рекомендаций потребители могут употреблять напиток в количествах, превышающих безопасные нормы, что может привести к негативным последствиям для здоровья.

: например, в данном конкретном случае, для напитков с высоким содержанием сахара или кофеина особенно важны рекомендации по ограничению потребления, особенно для детей, беременных женщин и людей с определенными заболеваниями (например, диабет или гипертония). Без таких рекомендаций потребители могут употреблять напиток в количествах, превышающих безопасные нормы, что может привести к негативным последствиям для здоровья. Отсутствие Единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза : это означает, что продукт не прошел обязательное подтверждение соответствия стандартам безопасности, что ставит под сомнение его безопасность для потребителей.

: это означает, что продукт не прошел обязательное подтверждение соответствия стандартам безопасности, что ставит под сомнение его безопасность для потребителей. Маркировка оформлена на арабском языке: это затрудняет понимание потребителем важной информации о составе, сроке годности и способе хранения продукта, что может привести к неправильному использованию и потенциальным рискам для здоровья.

Ст. 21 Закона РК "О языках в Республике Казахстан" и п. 3 ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей" обязывает производителей и продавцов предоставлять информацию на казахском и русском языках, что является обязательным требованием для товаров зарубежного производства, реализуемых на территории Казахстана.

"Потребители имеют законное право получать информацию о товарах на своем родном языке и(или) на языке общения. Неправильные или неполные данные могут привести к недопониманию или неправильному использованию товара. К тому же, согласно п.7 ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан

Ответственность продавцов

За нарушение законов и технических регламентов Таможенного союза, продавцы (изготовители) несут ответственность согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Казахстан (КОАП РК) в виде немалых штрафов, а также кампании по изъятию продукции из оборота и уничтожения некачественных товаров, вплоть до приостановления деятельности предпринимателя.

"Продажа просроченных товаров и нарушение требований к маркировке представляют серьезную угрозу для здоровья потребителей. Потребители должны быть внимательными при покупке продуктов во избежание потенциальных рисков. В случае обнаружения подобных несоответствий незамедлительно сообщайте об этом в соответствующие органы защиты прав потребителей и в торговую точку. Ваше обращение может способствовать устранению проблемы и предотвращению дальнейших случаев несоответствия". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан

Рекомендации от эксперта

Тщательно проверяйте сроки годности: При покупке продуктов питания и напитков всегда обращайте внимание на дату истечения срока годности. Убедитесь, что продукт находится в пределах установленного срока, чтобы избежать возможных рисков для здоровья. Обращайте внимание на информацию на упаковке: Проверяйте наличие полной информации о составе, рекомендациях по использованию и условиях хранения продукции и т.д. Информация должна быть представлена на языке, понятном вам, в том числе на государственном языке Казахстана. Требуйте подтверждение соответствия: Запрашивайте у продавцов или производителей документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям безопасности. В случае сомнений о происхождении или качестве товара, уточняйте наличие сертификатов и деклараций о соответствии. Потребителям доступен информационный ресурс единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии ЕАЭС для самостоятельного просмотра наличия декларации о соответствии продукции, а также казахстанский реестр. Будьте осведомленными: Знание ваших прав и обязанностей поможет вам сделать осознанный выбор и защитить свое здоровье.

Результаты материалов исследований направлены в соответствующие органы для принятия мер реагирования.