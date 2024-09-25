В Алматы проходят сборы для военнообязанных

На базе учебного центра Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи проходят очередные военные сборы с участием военнообязанных из Алматы, Алматинской и Жетысуской областей.

Всего на обучение призваны около 120 человек, которые в течение месяца будут осваивать 15 военных специальностей, сообщили в институте.

Основная задача сборов заключается в повышении боевой и мобилизационной готовности, а также в подготовке резерва военно-обученных специалистов, необходимых для Вооруженных сил и других воинских формирований.

Фото: ВИИРЭС

"Цель сборов – подготовка и накопление кадрового ресурса, который понадобится для обеспечения безопасности и обороноспособности страны, – отметил начальник вуза генерал-майор Кайрат Даутов.

В течение месяца участники сборов пройдут интенсивную теоретическую и практическую подготовку по своим воинским специальностям, которую будет проводить профессорско-преподавательский состав военного вуза. Особое внимание уделяется практическим занятиям, что способствует повышению уровня профессиональных навыков.

Фото: ВИИРЭС

Среди участников сборов – Яшар Полотов, внук Халық Қаһарманы Мурдина Талипова, Героя Советского Союза, служившего в 316-й гвардейской Панфиловской дивизии. Полотов отметил, что, как и его дед, он готов всегда стоять на защите Родины.

"Я завершил обучение на военной кафедре института по специальности командира мотострелкового взвода, и с тех пор прошел 21 год. Сейчас прохожу подготовку на должность начальника радиолокационной разведки на комплексе С-300. Рад, что был призван на сборы, так как это отличная возможность не только укрепить свои навыки, но и освоить что-то новое", – поделился он.

Все военнообязанные размещены в палаточных городках на полигоне военного вуза, где они обеспечены питанием и вещевым имуществом. По итогам сборов каждый участник сдаст зачет, по результатам которого получит сертификат о прохождении воинских сборов и индивидуальную характеристику. На основе этих документов местные органы военного управления примут решение о присвоении им очередных воинских званий.

Фото: ВИИРЭС

Отметим, что Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи проводит сборы для военнообязанных с 2018 года. За это время было подготовлено около 600 специалистов ПВО Сил воздушной обороны Республики Казахстан.