В Алматы завершено строительство двух важных социальных объектов-долгостроев

В Алматы под надзором Антикоррупционной службы завершили строительство двух важных социальных объектов-долгостроев, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционная служба Алматы на постоянной основе проводит мониторинг строительства социально значимых объектов, по которым нарушены сроки сдачи, имеются риски хищений.



"Всего установлено 156 объектов во всех регионах страны. Из них пять объектов расположены в городе Алматы. В августе 2024 года, благодаря принятым совместным мерам Антикоррупционной службы и местных исполнительных органов, в эксплуатацию были введены два долгостроя: "Строительство станции перекачки сточных вод в мкр Шанырак-1,2" и "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в восточной части мкр. Карасу", начало строительства которых, согласно договору – 2019 год, срок завершения – 2020 и 2021 годы", – рассказали в Антикоре.

В населенных пунктах более 6,5 тыс. домов не были подключены к сетям водоснабжения и водоотведения на протяжении пяти лет.





"В ноябре 2023 года и марте 2024 года вопрос завершения этих долгостроев был вынесен на межведомственную комиссию с участием акима города. Для оперативного контроля за ходом строительства с начала года сотрудники Антикоррупционной службы совместно с волонтерами еженедельно выезжали на данные объекты, что способствовало разрешению возникающих проблем и соблюдению графиков работ", – добавили в ведомстве.

На сегодня оба объекта успешно введены в эксплуатацию и находятся на стадии технического наблюдения. Это стало значительным шагом в решении проблемы долгостроев и улучшении качества жизни тысяч алматинцев, получивших доступ к жизненно необходимым коммунальным услугам.