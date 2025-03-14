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События

В этом году завершится строительство ряда важных социальных объектов в регионах

строительство, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 22:27 Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что в 2025 году завершится строительство ряда важных социальных объектов в регионах, сообщает Zakon.kz.

Об этом было заявлено в ходе выступления главы государства на заседании Национального курултая в Бурабае.

"Продолжится масштабное развитие медицинской инфраструктуры по всей стране. До конца текущего года в рамках проекта "Модернизация сельского здравоохранения" предстоит построить 188 медицинских объектов". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, нужно ввести в эксплуатацию многопрофильную больницу в Риддере, Центр гематологии в Усть-Каменогорске, станцию скорой помощи в Актау, Национальный научный центр инфекционных болезней в Алматы, новый корпус Национального научного онкологического центра в Астане.

Глава государства также отметил, что в 2026 году предстоит модернизировать 32 центральные районные больницы, а также завершить строительство больниц в Кызылорде и Мангистауской области. Токаев уточнил, что срывы намеченных сроков недопустимы.

"Кроме того, в каждом областном центре нужно создать центры реабилитации и развития особенных детей, включая детей с аутизмом. К сожалению, количество детей с таким диагнозом стремительно увеличивается во всем мире, и Казахстан не исключение. Благодаря участию спонсоров и Фонда "Қазақстан халқына" определенные подвижки в этом нужном деле имеются. Правительству и акимам следует активизировать данную работу". Касым-Жомарт Токаев

Он также сказал, что в Казахстане каждый ребенок с особыми потребностями должен иметь возможность получить полноценное образование.

"Это принципиальный вопрос. Поэтому до конца текущего года надо разработать новый закон, регулирующий комплексную поддержку детей с особыми потребностями". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент рассказал, как можно поднять на новый уровень футбол в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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