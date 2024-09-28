Антикор Алматы провел День открытых дверей для студентов

На площадке Antikor Ortalygy Антикоррупционная служба Алматы открыла свои двери для студентов-юристов высшего учебного заведения, сообщает Zakon.kz.

В рамках мероприятия студентам и волонтерам Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ им. Абая рассказали о ключевых направлениях деятельности антикоррупционной службы, а также о превентивных мерах борьбы с коррупцией и особенностях досудебного расследования. Для наглядности собравшимся показали видеоролик, отражающий суть правоохранительной службы, специальные средства и экипировку.

Основной целью мероприятия стало повышение интереса к правоохранительной службе, а также привлечение молодых грамотных и целеустремленных специалистов. Поэтому особое внимание уделили процедуре поступления на государственную службу. Это вызвало большой интерес у студентов, которые планируют связать свою карьеру с работой в госструктурах.

"Уверен, что в нашей стране растет новая волна молодых людей, способная креативно и по-новому мыслить. Поэтому всегда ставьте перед собой четкие цели, будьте примером честности, добропорядочности и продолжайте эстафету успехов нашей родины", – отметил руководитель департамента Арман Рахимов.

Член Общественного совета при Агентстве Айнур Сабитова, обращаясь к студентам, добавила, что на современное поколение возлагают большие надежды:







"Именно вам предстоит строить будущее Казахстана. Ваша энергия, знания и непоколебимые принципы могут сыграть ключевую роль в создании справедливого и прозрачного общества", – подчеркнула она.

В завершение студенты выразили благодарность организаторам за интересное и познавательное мероприятие, отметив его важность для их профессионального развития.