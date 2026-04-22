Общество

Более 50 тыс. школьников и студентов Алматы одновременно вышли на зарядку

массовая зарядка в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 15:46 Фото: акимат Алматы
В Алматы прошел городской спортивный проект "Чемпиондық Рух". В рамках акции более 50 тыс. школьников и студентов из 225 учебных заведений одновременно провели массовую зарядку на спортивных площадках своих школ и колледжей. Об этом сообщили в Управлении образования Алматы.

Инициатива реализована совместно с молодежным крылом "Жастар Рухы" партии AMANAT, Управлением по противодействию наркопреступности Департамента полиции и при поддержке Управления спорта.

Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и поддержку общенациональных инициатив "Закон и порядок" и "Таза Қазақстан".

Центральной площадкой стал городской стадион, где собрались учащиеся, спортсмены и представители организаций. Участники приняли участие в совместной тренировке и тематических активностях.

"Для нас это системная работа с молодежью – формирование культуры здорового образа жизни, правильных ценностей и устойчивого антинаркотического иммунитета. Такие инициативы укрепляют командный дух и повышают интерес к спорту", – отметил директор Центра физической культуры и спорта Управления образования Алматы Бахтияр Елемесов.

Работа по развитию подобных проектов будет продолжена с расширением охвата участников.

Ирина Капитанова
