Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новая услуга для налогоплательщиков появится в органах госдоходов с 14 октября

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 13:38 Фото: pexels
С 14 октября в органах госдоходов будет доступная новая услуга для налогоплательщиков, которые участвуют во внешнеэкономической деятельности, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК:

"С 14 октября 2024 года консультации по налоговым и таможенным вопросам вы можете получить в органах государственных доходов, обратившись по видеосвязи, без необходимости посещения органов государственных доходов".

В ведомстве пояснили, что для получения услуги, нужно кликнуть на указанный ниже специальный Qr-код либо на ссылку. Видеозвонок бесплатный.

код, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 13:38

Фото: пресс-служба Министерства финансов РК

Для получения консультации по вопросам налоговых и таможенных услуг в окне сервиса в поле "Регион" выберите нужную вам область или город республиканского значения. По иным вопросам исполнения налоговых/таможенных обязательств – выберите КГД (Комитет государственных доходов).

Режим работы: в будни (понедельник-пятница), с 9:00 до 18:30.

Читайте также

Какие риски несет неправильная маркировка игрушек
Какие риски несет неправильная маркировка игрушек
Минфин, разъяснение нововведений в госзакупках
Как изменится система госзакупок: Минфин разъяснил нововведения
Атырау, обсуждение нового Налогового кодекса
В Атырау обсудили основные изменения в проекте нового Налогового кодекса
Андрей Дюсупов
Комитет государственных доходов МФ РК 2024 год Налоги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Арктический холод надвигается на Казахстан
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: