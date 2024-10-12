Новая услуга для налогоплательщиков появится в органах госдоходов с 14 октября

С 14 октября в органах госдоходов будет доступная новая услуга для налогоплательщиков, которые участвуют во внешнеэкономической деятельности, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК:

"С 14 октября 2024 года консультации по налоговым и таможенным вопросам вы можете получить в органах государственных доходов, обратившись по видеосвязи, без необходимости посещения органов государственных доходов".

В ведомстве пояснили, что для получения услуги, нужно кликнуть на указанный ниже специальный Qr-код либо на ссылку. Видеозвонок бесплатный.

Фото: пресс-служба Министерства финансов РК

Для получения консультации по вопросам налоговых и таможенных услуг в окне сервиса в поле "Регион" выберите нужную вам область или город республиканского значения. По иным вопросам исполнения налоговых/таможенных обязательств – выберите КГД (Комитет государственных доходов).

Режим работы: в будни (понедельник-пятница), с 9:00 до 18:30.