Сладкие радости и тонкости выбора – чем могут быть опасны конфеты

Что может быть лучше, чем маленькое сладкое удовольствие в середине рабочего дня или когда вы хотите побаловать своих близких? Однако даже такая простая радость, как конфеты, должна быть не только вкусной, но и безопасной.

В сентябре 2024 года представитель ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") провел закупку сладостей в одной из торговых точек Костаная в рамках своей информационно-просветительской работы методом тайного покупателя. В продуктовую корзину вошли следующие лакомства: карамель "Пистолет с леденцом", Lollipop Shooter, вафельная конфета "Муренка", Bear и жевательные конфеты "Сигареты" в пачке. Все образцы были отправлены на проверку в аккредитованную лабораторию РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы" Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан" на ПХВ для анализа их безопасности и соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011).

Фото: Жанна Биятан

"Конфеты, которые идут в упаковке с надписью "Сигареты", могут вызывать смешанные чувства у родителей. Ведь даже если это просто шутка, родители должны быть осторожны с необычными формами сладостей для детей. Продукты в виде сигарет могут вызвать нежелательные ассоциации, и стоит задуматься, как они влияют на формирование привычек у детей". Эксперт-правозащитник ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова

Фото: Жанна Биятан

По результатам протоколов исследований стало ясно: хотя карамельные изделия соответствуют требованиям безопасности и маркировки, остальные товары оставляют желать лучшего. Рассмотрим основные несоответствия:

вафельная конфета "Муренка". Здесь отсутствует маркировка на казахском языке, не указан знак ЕАС (знак обращения на рынке ЕАЭС). Более того, на упаковке не было указано большинство ключевых сведений, таких как состав, вес, дата изготовления, срок годности, условия хранения и показатели пищевой ценности;

мармелад Bear. Маркировка на казахском языке также отсутствует, как и знак ЕАС. А еще на упаковках не были указаны условия хранения, что может привести к быстрому ухудшению качества продукта;

жевательные конфеты "Сигареты". Здесь также выявлены недостатки: на упаковке отсутствует не только знак ЕАС, но и название и местонахождение изготовителя/импортера. Не были указаны условия хранения, что может создавать риски для здоровья.

Информация на упаковке – это не просто формальность. Это важный источник данных, который позволяет потребителю не только узнать о составе и сроке годности продукта, но и понимать, как его правильно хранить, чтобы не подвергнуть себя рискам. Например, отсутствие условий хранения может привести к тому, что продукт испортится до того, как будет съеден, и создаст угрозу для здоровья.

"Маркировка – это ваша страховка! Читая маркировку, вы узнаете не только о продукте, но и о его истории – кто и где его произвел, из чего состоит и как его правильно хранить. Это особенно важно, когда речь идет о продуктах, которые мы предлагаем нашим детям", – считает Алия Расбековна.

Сладость без забот: как выбрать безопасный продукт

Чтобы не ошибиться при выборе сладостей, следуйте простым рекомендациям:

Читайте этикетку. Она должна содержать всю информацию, которая поможет вам принять осознанное решение; Обратите внимание на наличие знака ЕАС. Это знак качества и соответствия продукции требованиям технических регламентов; Проверяйте состав и срок годности. Если информация отсутствует или вызывает сомнения, лучше воздержаться от покупки; Условия хранения. Этот аспект критически важен для большинства продуктов питания, особенно сладостей, которые могут быстро испортиться; Обращайте внимание на язык маркировки. Продукция, продаваемая на территории Казахстана, должна быть промаркирована на казахском и русском языках; Задавайте вопросы продавцу. В случае сомнений не стесняйтесь спрашивать у продавца документацию на товар, включая сертификаты соответствия. Продавцы обязаны предоставлять такую информацию. Один из сервисов для проверки сертификатов – Национальная база данных сертификатов, где можно ввести номер сертификата или название товара и узнать, действительно ли он прошел сертификацию и кто его производитель.

"Когда покупатели обращают внимание на упаковку, они не только защищают свои права, но и способствуют тому, чтобы рынок становился более безопасным и ответственным. Мы все заслуживаем продукты, которые радуют не только своим вкусом, но и уверенностью в их качестве". Эксперт-правозащитник ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал в рамках проекта по защите прав потребителей, напоминает, что защита прав потребителей – это не только задача государственных органов, но и обязанность самих граждан.