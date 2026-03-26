Пресс-релизы

Состоялось очередное заседание Объединенной коллегии таможенных служб ЕАЭС

26.03.2026 19:51 Фото: КГД
26 марта 2026 года в г. Бишкеке казахстанская делегация Комитета государственных доходов во главе с председателем Жандосом Дуйсембиевым приняла участие в 53-м заседании Объединенной коллегии таможенных служб государств – участников Евразийского экономического союза.

В ходе заседания стороны рассмотрели вопросы единообразия классификации ряда товаров на пространстве ЕАЭС, дальнейшем развитии информационного взаимодействия таможенных органов.

Отдельным блоком были обсуждены и приняты конкретные решения по вопросам совершенствования таможенной процедуры таможенного транзита, в том числе правоприменительная практика при недоставке товаров в места назначения.

Стороны также обменялись опытом по правоприменительной практике по внесению изменений в сведения, заявленные в декларации на товары после выпуска товаров, а также практики применения декларации таможенной стоимости.

Также руководителями таможенных служб утвержден ряд унифицированных индикаторов риска, направленных на единообразие таможенных процессов.

Казахстанская сторона в ходе заседания обратила внимание коллег из таможенных служб стран ЕАЭС на необходимость продолжить работы по упрощению таможенных операций для добросовестного бизнеса.

Проведение следующего заседания Объединенной коллегии запланировано во втором квартале текущего года в Республике Казахстан.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Ташкенте прошло 78-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ
18:42, 27 апреля 2024
В Ташкенте прошло 78-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ
Ерлан Кошанов принял участие в очередном заседании Совета ПА ОДКБ
17:21, 18 мая 2023
Ерлан Кошанов принял участие в очередном заседании Совета ПА ОДКБ
Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС
14:47, 14 января 2025
Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
20:31, Сегодня
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
Кандидат в сборную Казахстана официально перешёл в "Окжетпес"
20:08, Сегодня
Кандидат в сборную Казахстана официально перешёл в "Окжетпес"
Новак Джокович назвал момент в карьере, который хотел бы повторить
19:34, Сегодня
Новак Джокович назвал момент в карьере, который хотел бы повторить
Талант сборной Казахстана прокомментировал красивый гол в отборе на ЕВРО-2026
19:10, Сегодня
Талант сборной Казахстана прокомментировал красивый гол в отборе на ЕВРО-2026
