Состоялось очередное заседание Объединенной коллегии таможенных служб ЕАЭС

26 марта 2026 года в г. Бишкеке казахстанская делегация Комитета государственных доходов во главе с председателем Жандосом Дуйсембиевым приняла участие в 53-м заседании Объединенной коллегии таможенных служб государств – участников Евразийского экономического союза.

В ходе заседания стороны рассмотрели вопросы единообразия классификации ряда товаров на пространстве ЕАЭС, дальнейшем развитии информационного взаимодействия таможенных органов.

Отдельным блоком были обсуждены и приняты конкретные решения по вопросам совершенствования таможенной процедуры таможенного транзита, в том числе правоприменительная практика при недоставке товаров в места назначения.

Стороны также обменялись опытом по правоприменительной практике по внесению изменений в сведения, заявленные в декларации на товары после выпуска товаров, а также практики применения декларации таможенной стоимости.

Также руководителями таможенных служб утвержден ряд унифицированных индикаторов риска, направленных на единообразие таможенных процессов.

Казахстанская сторона в ходе заседания обратила внимание коллег из таможенных служб стран ЕАЭС на необходимость продолжить работы по упрощению таможенных операций для добросовестного бизнеса.

Проведение следующего заседания Объединенной коллегии запланировано во втором квартале текущего года в Республике Казахстан.