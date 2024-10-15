Сделать паузу и скушать сладости с ананасовым вкусом можно, если продукт декларирован

Сладкое удовольствие – это хорошо, если в нем содержатся безвредные ингредиенты. А что делать, если в продукте не указан состав?

Правилами безопасности и выбора продукции с жителями Акмолинской области поделилась эксперт Жанна Биятан.

Чтобы не ошибиться при выборе сладостей, следуйте простым рекомендациям

Читайте этикетку. Она должна содержать всю информацию, которая поможет вам принять осознанное решение. Обратите внимание на наличие знака ЕАС. Это знак качества и соответствия продукции требованиям технических регламентов. Проверяйте состав и срок годности. Если информация отсутствует или вызывает сомнения, лучше воздержаться от покупки. Условия хранения. Этот аспект критически важен для большинства продуктов питания, особенно сладостей, которые могут быстро испортиться. Обращайте внимание на язык маркировки. Продукция, продаваемая на территории Казахстана, должна быть промаркирована на казахском и русском языках. Задавайте вопросы продавцу. В случае сомнений не стесняйтесь спрашивать у продавца документацию на товар, включая сертификаты соответствия. Продавцы обязаны предоставлять такую информацию. Один из сервисов для проверки сертификатов – Национальная база данных сертификатов, где можно ввести номер сертификата или название товара и узнать, действительно ли он прошел сертификацию и кто его производитель.

Под микроскопы национального центра экспертизы Акмолинской области на сей раз попала сладость с ананасовым вкусом Kong для комплексного анализа на безопасность и соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011).

Фото: Биятан Жанны

"По результатам протоколов исследований стало ясно, что сладкое изделие соответствует требованиям безопасности, но декларирован ли продукт, нам не ясно, так как в базе данных мы не нашли зарегистрированную декларацию на этот продукт", – рассказала Жанна Биятан.

Протоколом Национального центра экспертизы выявлены основные несоответствия:

состав пищевой продукции не указан;

не указаны условия хранения;

отсутствует информация об ограничениях и рекомендациях пищевой продукции;

нет сведений о знаке обращения ЕАС;

отсутствует маркировка на казахском языке;

на упаковке не указано цифровое, буквенное обозначение, из которого изготавливается материал, нет пиктограмм и символов.

Что такое знак обращения ЕАС?

Аббревиатура ЕАС расшифровывается как Евразийское соответствие (Eurasian Conformity). Наносится на этикетки продукции, которая обязательно должна пройти сертификацию в ЕАЭС. Не существует определенного перечня, объединяющего все виды таких товаров. Чтобы определить, нужен ли знак, необходимо изучить технические регламенты для каждого вида продукции.

Список товаров, которые подлежат сертификации и нуждаются в маркировке:

продукты питания;

предметы мебели;

электроприборы бытового назначения;

удлинители и кабели;

компьютеры;

изделия, относящиеся к категории легкой промышленности;

косметические средства, парфюм;

продукция, предназначенная для использования детьми и подростками.

Маркировка ЕАС наносится перед выпуском товара на рынок (раздел 2 Порядка применения единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года № 711) и это гарантирует, что товар является сертифицированным/декларированным.

Как проверить подлинность знака ЕАС на продукции

Знак ЕАС должен быть четко виден и легко читаем. Он должен быть нанесен на продукт или его упаковку таким образом, чтобы его было сложно удалить без повреждения.

Для проверки подлинности знака ЕАС можно использовать специализированные веб-ресурсы. На официальных сайтах сертификационных органов часто предусмотрена функция проверки сертификатов соответствия по уникальному номеру, который должен быть указан рядом с знаком ЕАС.

Необходимо обратить внимание на качество самого изображения знака: оно должно быть высоким, без размытостей и искажений. Важно проверять наличие всех обязательных элементов знака, включая правильность расположения букв и символов.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал в рамках проекта по защите прав потребителей, напоминает, что защита прав потребителей – это не только задача государственных органов, но и обязанность самих граждан.