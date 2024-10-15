Сделать паузу и скушать сладости с ананасовым вкусом можно, если продукт декларирован
Правилами безопасности и выбора продукции с жителями Акмолинской области поделилась эксперт Жанна Биятан.
Чтобы не ошибиться при выборе сладостей, следуйте простым рекомендациям
- Читайте этикетку. Она должна содержать всю информацию, которая поможет вам принять осознанное решение.
- Обратите внимание на наличие знака ЕАС. Это знак качества и соответствия продукции требованиям технических регламентов.
- Проверяйте состав и срок годности. Если информация отсутствует или вызывает сомнения, лучше воздержаться от покупки.
- Условия хранения. Этот аспект критически важен для большинства продуктов питания, особенно сладостей, которые могут быстро испортиться.
- Обращайте внимание на язык маркировки. Продукция, продаваемая на территории Казахстана, должна быть промаркирована на казахском и русском языках.
- Задавайте вопросы продавцу. В случае сомнений не стесняйтесь спрашивать у продавца документацию на товар, включая сертификаты соответствия. Продавцы обязаны предоставлять такую информацию. Один из сервисов для проверки сертификатов – Национальная база данных сертификатов, где можно ввести номер сертификата или название товара и узнать, действительно ли он прошел сертификацию и кто его производитель.
Под микроскопы национального центра экспертизы Акмолинской области на сей раз попала сладость с ананасовым вкусом Kong для комплексного анализа на безопасность и соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011).
Фото: Биятан Жанны
"По результатам протоколов исследований стало ясно, что сладкое изделие соответствует требованиям безопасности, но декларирован ли продукт, нам не ясно, так как в базе данных мы не нашли зарегистрированную декларацию на этот продукт", – рассказала Жанна Биятан.
Протоколом Национального центра экспертизы выявлены основные несоответствия:
- состав пищевой продукции не указан;
- не указаны условия хранения;
- отсутствует информация об ограничениях и рекомендациях пищевой продукции;
- нет сведений о знаке обращения ЕАС;
- отсутствует маркировка на казахском языке;
- на упаковке не указано цифровое, буквенное обозначение, из которого изготавливается материал, нет пиктограмм и символов.
Что такое знак обращения ЕАС?
Аббревиатура ЕАС расшифровывается как Евразийское соответствие (Eurasian Conformity). Наносится на этикетки продукции, которая обязательно должна пройти сертификацию в ЕАЭС. Не существует определенного перечня, объединяющего все виды таких товаров. Чтобы определить, нужен ли знак, необходимо изучить технические регламенты для каждого вида продукции.
Список товаров, которые подлежат сертификации и нуждаются в маркировке:
- продукты питания;
- предметы мебели;
- электроприборы бытового назначения;
- удлинители и кабели;
- компьютеры;
- изделия, относящиеся к категории легкой промышленности;
- косметические средства, парфюм;
- продукция, предназначенная для использования детьми и подростками.
Маркировка ЕАС наносится перед выпуском товара на рынок (раздел 2 Порядка применения единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года № 711) и это гарантирует, что товар является сертифицированным/декларированным.
Как проверить подлинность знака ЕАС на продукции
- Знак ЕАС должен быть четко виден и легко читаем. Он должен быть нанесен на продукт или его упаковку таким образом, чтобы его было сложно удалить без повреждения.
- Для проверки подлинности знака ЕАС можно использовать специализированные веб-ресурсы. На официальных сайтах сертификационных органов часто предусмотрена функция проверки сертификатов соответствия по уникальному номеру, который должен быть указан рядом с знаком ЕАС.
- Необходимо обратить внимание на качество самого изображения знака: оно должно быть высоким, без размытостей и искажений. Важно проверять наличие всех обязательных элементов знака, включая правильность расположения букв и символов.
ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал в рамках проекта по защите прав потребителей, напоминает, что защита прав потребителей – это не только задача государственных органов, но и обязанность самих граждан.
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