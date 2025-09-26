#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Архив новостей
Финансы

Инфляционная пауза: цены на основные продукты питания остановились

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 15:48 Фото: Zakon.kz
На фоне годового удорожания в 9,9%, рынок социально-значимых продуктов питания в Казахстане демонстрирует признаки охлаждения, – сообщает Zakon.kz.

Общая годовая инфляция по стране (по итогам августа) составила 12,2%. Однако, согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, некоторые ключевые продукты питания, которые подорожали не одномоментно, а в результате ползучей инфляции в течение года, оставили этот показатель далеко позади:

  • масло подсолнечное: накопленный рост достиг +28,1% за год;
  • говядина (лопаточно-грудная часть): удорожание составило +25,7%;
  • капуста белокочанная и соль также продемонстрировали рост более чем на 24%;
  • сливочное масло: +14,5%.

Тем не менее последняя неделя сентября характеризуется почти полной стабильностью цен.

В трех крупнейших городах страны – Астане, Алматы и Шымкенте – цены держались в рамках 100-101%, то есть фактически не изменились.

Мало того, курятина показала небольшую дефляцию на –0,2%, и даже такой товар-рекордсмен прошлого года, как подсолнечное масло, прибавил всего +0,2%.

Впрочем, несмотря на общий покой, на рынке наблюдались локальные всплески цен на яйца 1 категории (до +6,6% в Усть-Каменогорске) и гречку в ряде региональных центров.

В то же время, сезонное удешевление овощей, включая картофель, морковь, лук и капусту в северных и южных областях, стало естественным дефляционным "балластом", который помогает сдерживать общий индекс СЗПТ от роста.

Одним словом, годовые показатели напоминают о серьезности проблемы, но текущая стабилизация рынка дает робкий оптимизм. Регуляторы в центре и на местах взяли ситуацию под контроль, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве торговли и интеграции высказались о планах заменить список социально значимых продуктов питания (СЗПТ) продовольственными ваучерами.

Андрей Зубов
Последние
Популярные
