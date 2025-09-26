Инфляционная пауза: цены на основные продукты питания остановились
Общая годовая инфляция по стране (по итогам августа) составила 12,2%. Однако, согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, некоторые ключевые продукты питания, которые подорожали не одномоментно, а в результате ползучей инфляции в течение года, оставили этот показатель далеко позади:
- масло подсолнечное: накопленный рост достиг +28,1% за год;
- говядина (лопаточно-грудная часть): удорожание составило +25,7%;
- капуста белокочанная и соль также продемонстрировали рост более чем на 24%;
- сливочное масло: +14,5%.
Тем не менее последняя неделя сентября характеризуется почти полной стабильностью цен.
В трех крупнейших городах страны – Астане, Алматы и Шымкенте – цены держались в рамках 100-101%, то есть фактически не изменились.
Мало того, курятина показала небольшую дефляцию на –0,2%, и даже такой товар-рекордсмен прошлого года, как подсолнечное масло, прибавил всего +0,2%.
Впрочем, несмотря на общий покой, на рынке наблюдались локальные всплески цен на яйца 1 категории (до +6,6% в Усть-Каменогорске) и гречку в ряде региональных центров.
В то же время, сезонное удешевление овощей, включая картофель, морковь, лук и капусту в северных и южных областях, стало естественным дефляционным "балластом", который помогает сдерживать общий индекс СЗПТ от роста.
Одним словом, годовые показатели напоминают о серьезности проблемы, но текущая стабилизация рынка дает робкий оптимизм. Регуляторы в центре и на местах взяли ситуацию под контроль, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Ранее мы сообщали, что в Министерстве торговли и интеграции высказались о планах заменить список социально значимых продуктов питания (СЗПТ) продовольственными ваучерами.