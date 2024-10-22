Порошок и средство для мытья посуды, купленные в Жетысуской области, исследовали в лаборатории

Порошок с советских времен, а средство для мытья посуды с 90-х годов является товаром повседневного народного потребления.

Так, в городе Талдыкоргане были закуплены непродовольственные товары – порошок и средство для мытья посуды, показанные на фото.

Фото: Жанна Биятан

Проведенные комплексные исследования в аккредитованной лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Жетысуской области на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) по протоколам №7/№4953/РО240002 и №8/№4953/РО240002 от 05.07.2024 показали следующие несоответствия.

Стиральный порошок для ручной стирки одежды и полуавтоматических стиральных машин Aktive home Poly Wash и средство для мытья посуды Mayamay Dishwashing Liquid, произведенные в Иране, не содержат следующей информации:

сведения о заявителе продукции, включая контактные данные для экстренных обращений, наименование либо торговое название, либо торговый знак, полный адрес и номер телефона стороны, несущей ответственность за размещение продукта на рынке (если заявитель не является изготовителем);

описание опасности (в том числе возможно применение сигнальных слов или пиктограмм, принятых в установленном порядке в государствах-членах);

меры по предупреждению опасности;

идентификационные данные партии продукции;

дата изготовления.

Также не указан перечень ингредиентов, входящих в состав товаров бытовой химии, с указанием их содержания в процентах.

Фото: Жанна Биятан

Потребительская маркировка не содержит обязательные указания по мерам защиты пользователя от неблагоприятного воздействия товаров бытовой химии, мерам предосторожности и правилам хранения и применения и предупредительные надписи в зависимости от вида продукции (например: "Беречь от детей!" или "Хранить в недоступном для детей месте" или "Не разбирать и не давать детям"; "Продукт обладает раздражающим действием на кожу", "Использование средств защиты кожи рук обязательно" и т. п.).

Нет информации для потребителя, которая должна содержаться в сопроводительной документации и/или потребительской маркировке и/или паспорте безопасности.

Потребительская маркировка синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, поступающих в продажу как средства для стирки и/или мытья, должна содержать информацию о рекомендованном количестве и/или дозировке средства в зависимости от применяемого способа стирки и/или мытья, а также должна быть нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными и несмываемыми буквами, устойчивыми к воздействию химических веществ, климатических факторов, сохраняться в течение всего срока использования продукции.

Данная продукция не должна реализовываться на территории РК, даже если по протоколам испытаний органолептические, физико-химические, токсикологические показатели были в пределах нормы:

товары повседневного спроса – продовольственные и непродовольственные товары, регулярно используемые в личном, семейном потреблении;

товары народного потребления – товары, предназначенные для продажи населению с целью использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Товары повседневного и народного потребления можно разделить на две группы:

непродовольственные товары – например, канцелярия, косметика, обувь, бытовая химия, одежда и т. д.;

продовольственные товары – продукты питания, употребляемые в пищу, в том числе пищевые добавки.

Продовольственные товары согласно статье 30 действующего закона "О защите прав потребителей" возврату и обмену не подлежат, если нет нарушений по требованиям законодательств РК, в том числе технических регламентов, а также если есть на них декларация о соответствии.

А вот непродовольственные товары могут быть обменены или возвращены в течение 14 дней в случае соблюдения норм законодательства о защите прав потребителей, кроме лекарственных средств и медицинских изделий, нательного белья, чулочно-носочных изделий, животных и растений, метражных товаров, абонентского устройства сотовой связи.

К сведению потребителей

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана на пленарном заседании палаты 4 сентября 2024 года одобрили в первом чтении проект закона, направленный на защиту прав потребителей в стране, где вносятся изменения в данный пункт, в котором, возможно, исключат пункт по невозврату сотовых телефонов, если не производилась их активация, а также медицинской техники.