Рекомендация, как выбирать бытовую химию, на примере средства для мытья посуды

Советами, как выбрать средство для мытья посуды, делятся эксперты общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП").

Одной из основных задач общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") является защита прав и интересов граждан через информирование о проведенных исследованиях не только продовольственных товаров, но и других товаров народного потребления, реализуемых с прилавков казахстанских магазинов и рынков. Информационно-просветительская деятельность объединения охватывает широкий спектр продукции, включая средства бытовой химии, товары для дома и личной гигиены.

Средства для мытья посуды занимают важное место в повседневной жизни большинства людей. Однако немаловажно, чтобы эти продукты соответствовали требованиям безопасности и информативности, особенно в части маркировки, ведь она играет ключевую роль в информировании потребителей о составе и правильном применении продукции.

Представитель ОО "МОО по ЗПП", защищая права и законные интересы потребителей на получение информации о товарах, их качестве, а также об их продавцах (изготовителях), купил средство для мытья посуды Magic Day с ароматом лимона, российского производства, объемом 1 тыс. мл, в одном из магазинов Тараза в июне текущего года. Эта закупка, как и все предыдущие, проводилась методом тайного покупателя в рамках информационно-просветительской работы, чтобы проверить соответствие продукта стандартам безопасности, в том числе и области маркировки.

Фото: Жанна Биятан

По достигнутой ранее договоренности продукция была передана в филиал аккредитованной лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Жамбылской области для проведения комплексной экспертизы на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям (ЕСЭГТ), принятым на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Протокол исследований № РО-24-08166 от 26 июня 2024 года показал несоответствие требованиям маркировки, а именно отсутствие информации на государственном языке.

В октябре текущего года представителем ОО "МОО по ЗПП" в магазине Тараза также было куплено и передано на комплексную экспертизу зерновое печенье CW – Чонгву (200 г). Протоколом исследований (РО-24-13616 от 10 октября 2024 года) зафиксировано, что данный образец соответствует нормам безопасности, установленным для данного вида продукции, однако его "подкачала" маркировка: несоответствие требованиям технического регламента "Пищевая продукция в части ее маркировки" (вся информация указана на иностранном языке, информация на русском и государственном языках полностью отсутствует, к тому же отсутствует знак ЕАС и данные о материале упаковки и ее предназначении для контакта с пищевой продукцией). Что делать, если вы сталкиваетесь с неполной информацией на упаковке?

Фото: Жанна Биятан

Основной задачей ОО "МОО по ЗПП" является не поиск нарушений, а предоставление рекомендаций потребителям на основе выявленных несоответствий. Любое несоответствие, будь то отсутствие информации или недостоверные сведения, может послужить сигналом к более внимательному отношению при выборе товара.

Эксперты подготовили несколько советов, которые помогут действовать в таких ситуациях.

Проверяйте информацию на упаковке. Даже если на первый взгляд кажется, что все указано, внимательно прочитайте состав и инструкцию по применению. Продукт должен соответствовать требованиям Закона РК "О защите прав потребителей" и ЕСЭГТ и содержать информацию как на государственном, так и на русском языке. Не бойтесь задавать вопросы продавцу. Если вы не нашли нужных сведений на упаковке, уточните их у продавца. Вы имеете право получить исчерпывающую информацию о товаре. Сохраняйте чеки. Это простой, но важный шаг, особенно если возникнут претензии к качеству продукта. Чек подтвердит покупку и облегчит процедуру возврата товара или подачи жалобы. Обратитесь к правозащитникам. Если вы обнаружили несоответствия или сомневаетесь в безопасности продукта, вы можете обратиться в территориальную организацию, защищающую права потребителей. Там вам помогут разобраться в ситуации и дадут полезные рекомендации. Используйте продукцию с осторожностью. Если возникли сомнения в качестве продукта, лучше избегать его использования до выяснения всех деталей. Особенно это касается бытовой химии, где нарушения стандартов могут не сразу быть заметны, но могут оказывать негативное воздействие на здоровье.

Осведомленность – ключ к безопасности





"Важным аспектом является не только наличие информации, но и ее достоверность и своевременность. Средства бытовой химии, как и продукты питания, требуют особого внимания со стороны потребителей. Неполные сведения могут затруднить правильное использование продукта и создать ненужные риски для здоровья." Эксперт по защите прав потребителей Алия Алибекова

ОО "МОО по ЗПП" продолжает свою информационно-просветительскую работу, помогая гражданам быть в курсе своих прав и делать более осознанный выбор при покупке товаров.

Материал подготовлен общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей". Согласно Закону РК, ОО "МОО по ЗПП" имеет право распространять информацию о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иную информацию, что не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.