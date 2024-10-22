Напитки 90-х вернулись в Жетысускую область и попали под проверку специалистов

В Талдыкоргане общественники купили растворимый напиток Saima Juce Mango и яблочно-виноградный нектар "Смешарики". Эксперты исследовали продукты в лаборатории.

Кто же не помнит "Юпи", главный напиток 90-х, который растворяли в стеклянных банках и ставили на стол и только по поводу торжества.

Ароматный порошок легко превращался в сок, если в него добавляли воду из-под крана, причем без четырех- или шестиступенчатых фильтров. О содержании волшебного напитка мало кто знал, да и мало кого это интересовало, хотя стоило задуматься.

В составе порошка имелись заменители сахара аспартам (Е 951) и цикламат натрия (Е 952). Цикламат натрия в 30-50 раз слаще сахара.

В октябре 1969 года министр здравоохранения, образования и социального обеспечения США Роберт Финч, минуя комиссию FDA Герберта Леонарда Лея-младшего, удалил статус GRAS для цикламата и запретил его использование в продуктах общего назначения, хотя он оставался доступным для ограниченного использования в диетических продуктах с дополнительной маркировкой о возможном риске развития рака мочевого пузыря.

В октябре 1970 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) под руководством нового комиссара полностью запретило использование цикламата во всех продуктах питания и лекарственных препаратах в Соединенных Штатах.

Американский химик Джон Макмарр утверждает, что аспартам слаще цикламата в 10 раз. При этом в США цикламат официально запрещен, а аспартам – нет. На Западе вопрос о содержании допустимого количества вредных веществ в растворимых напитках, в чипсах и газировке обсуждается с середины прошлого столетия. Однако они на рынке продаются свободно.

Фото: Жанна Биятан

Купленные в Талдыкоргане растворимые соки Saima Juce Mango и "Смешарики" исследовали в аккредитованной лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Жетысуской области. Было установлено, что у Saima Juce Mango:

отсутствует наименование продукта;

не указан состав пищевой продукции;

отсутствует количество (вес, масса) пищевой продукции;

условия хранения не указаны;

наименование и местонахождение изготовителя и импортера не указаны;

показатели пищевой ценности не указаны на государственном и русском языках;

отсутствует маркировка на государственном и русском языках;

отсутствует единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ТС;

пиктограммы и символы, наносимые на маркировку упаковки (укупорочных средств), петля Мебиуса отсутствуют.

"Смешарики" не соответствовали требованиям технического регламента, предусмотренного пунктом 1 части статьи 4.1, где указано, что маркировка упакованной пищевой продукции (в виде надписей) должна быть нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства – члена ЕАЕС.

Фото: Жанна Биятан

Использование казахского и русского языков на упаковке товаров зарубежного производства является не только требованием Закона, но и важным элементом обеспечения доступности и информированности для всех граждан страны.

Двуязычие в маркировке помогает как носителям казахского, так и русского языка легко ориентироваться в составе и характеристиках продукта. Это важно не только с точки зрения соблюдения национальных стандартов, но и с точки зрения здоровья и безопасности потребителей.

Потребителям нужно помнить, что отсутствие данных в продуктах затрудняет проверку качества и безопасности продукта лабораториями Санитарного эпидемиологического контроля. Поэтому не советуем покупать продукты неизвестного происхождения и не прошедшие предпродажный контроль.

Вместе с тем нужно помнить, что некоторые продукты могут содержать вредные красители и способны в одиночку или в сочетании с другими добавками (например, бензоат натрия) вызывать:

аллергию (вплоть до анафилаксии);

развитие рака и мутаций;

СДВГ (синдром гиперактивности у детей);

аномалии развития плода;

изменения структур и функционирования внутренних органов.

Где можно обнаружить такие красители? В любимых детских сладостях:

драже М&M, мармеладе Haribo и др.;

газированных напитках всевозможных брендов, особенно "Тархун", "Байкал", "Барбарис";

жвачке, десертах, чипсах, консервах и многом другом.

Призываем вас читать не только сроки годности, но и состав продуктов питания – заявляет на своей странице РГП на ПХВ "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы" Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан.