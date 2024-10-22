Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Напитки 90-х вернулись в Жетысускую область и попали под проверку специалистов

Напитки 90-х вернулись в Жетысускую область и попали под проверку специалистов, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 16:53 Фото: pxhere
В Талдыкоргане общественники купили растворимый напиток Saima Juce Mango и яблочно-виноградный нектар "Смешарики". Эксперты исследовали продукты в лаборатории.

Кто же не помнит "Юпи", главный напиток 90-х, который растворяли в стеклянных банках и ставили на стол и только по поводу торжества.

Ароматный порошок легко превращался в сок, если в него добавляли воду из-под крана, причем без четырех- или шестиступенчатых фильтров. О содержании волшебного напитка мало кто знал, да и мало кого это интересовало, хотя стоило задуматься.

В составе порошка имелись заменители сахара аспартам (Е 951) и цикламат натрия (Е 952). Цикламат натрия в 30-50 раз слаще сахара.

В октябре 1969 года министр здравоохранения, образования и социального обеспечения США Роберт Финч, минуя комиссию FDA Герберта Леонарда Лея-младшего, удалил статус GRAS для цикламата и запретил его использование в продуктах общего назначения, хотя он оставался доступным для ограниченного использования в диетических продуктах с дополнительной маркировкой о возможном риске развития рака мочевого пузыря.

В октябре 1970 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) под руководством нового комиссара полностью запретило использование цикламата во всех продуктах питания и лекарственных препаратах в Соединенных Штатах.

Американский химик Джон Макмарр утверждает, что аспартам слаще цикламата в 10 раз. При этом в США цикламат официально запрещен, а аспартам – нет. На Западе вопрос о содержании допустимого количества вредных веществ в растворимых напитках, в чипсах и газировке обсуждается с середины прошлого столетия. Однако они на рынке продаются свободно.

Напитки 90-х вернулись в Жетысускую область и попали под проверку специалистов, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 16:53

Фото: Жанна Биятан

Купленные в Талдыкоргане растворимые соки Saima Juce Mango и "Смешарики" исследовали в аккредитованной лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Жетысуской области. Было установлено, что у Saima Juce Mango:

  • отсутствует наименование продукта;
  • не указан состав пищевой продукции;
  • отсутствует количество (вес, масса) пищевой продукции;
  • условия хранения не указаны;
  • наименование и местонахождение изготовителя и импортера не указаны;
  • показатели пищевой ценности не указаны на государственном и русском языках;
  • отсутствует маркировка на государственном и русском языках;
  • отсутствует единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ТС;
  • пиктограммы и символы, наносимые на маркировку упаковки (укупорочных средств), петля Мебиуса отсутствуют.

"Смешарики" не соответствовали требованиям технического регламента, предусмотренного пунктом 1 части статьи 4.1, где указано, что маркировка упакованной пищевой продукции (в виде надписей) должна быть нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства – члена ЕАЕС.

Напитки 90-х вернулись в Жетысускую область и попали под проверку специалистов, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 16:53

Фото: Жанна Биятан

Использование казахского и русского языков на упаковке товаров зарубежного производства является не только требованием Закона, но и важным элементом обеспечения доступности и информированности для всех граждан страны.

Двуязычие в маркировке помогает как носителям казахского, так и русского языка легко ориентироваться в составе и характеристиках продукта. Это важно не только с точки зрения соблюдения национальных стандартов, но и с точки зрения здоровья и безопасности потребителей.

Потребителям нужно помнить, что отсутствие данных в продуктах затрудняет проверку качества и безопасности продукта лабораториями Санитарного эпидемиологического контроля. Поэтому не советуем покупать продукты неизвестного происхождения и не прошедшие предпродажный контроль.

Вместе с тем нужно помнить, что некоторые продукты могут содержать вредные красители и способны в одиночку или в сочетании с другими добавками (например, бензоат натрия) вызывать:

  • аллергию (вплоть до анафилаксии);
  • развитие рака и мутаций;
  • СДВГ (синдром гиперактивности у детей);
  • аномалии развития плода;
  • изменения структур и функционирования внутренних органов.

Где можно обнаружить такие красители? В любимых детских сладостях:

  • драже М&M, мармеладе Haribo и др.;
  • газированных напитках всевозможных брендов, особенно "Тархун", "Байкал", "Барбарис";
  • жвачке, десертах, чипсах, консервах и многом другом.

Призываем вас читать не только сроки годности, но и состав продуктов питания – заявляет на своей странице РГП на ПХВ "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы" Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

Читайте также

Международная конференция CONNECTED 2024
Международная конференция "CONNECTED 2024" прошла в Казахстане
Порошок и средство для мытья посуды, купленные в Жетысуской области исследовали в лаборатории
Порошок и средство для мытья посуды, купленные в Жетысуской области, исследовали в лаборатории
Как настоящее меняет будущее
XII Kazakhstan HR-Forum 2024: как настоящее меняет будущее
Айсулу Омарова
Жетысуская область Талдыкорган 2024 год Бизнес Торговля Еда Потребительский контроль
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Нурасыл Болат, депутат, суд
Суд над сыном Турлыханова: Служба пробации просит лишить его свободы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков актрисы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: