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В КТЖ прошел круглый стол по поддержке отечественных производителей

Прошел в КТЖ, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 16:11 Фото: КТЖ
Мероприятие проведено с участием крупнейших казахстанских производителей, представителей ТОО "Самрук-Казына Контракт" и ТОО "QazCloud" при поддержке Фонда "Самрук-Қазына".

Группой компаний КТЖ на постоянной основе ведется работа по поддержке отечественных производителей и повышению доли казахстанского содержания.

За девять месяцев 2024 года заключены:

  • 1 637 договоров с отечественными производителями;
  • 13 офтейк-контрактов на общую сумму 12,7 млрд тенге.
Прошел в КТЖ, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 16:11

Фото: КТЖ

С 2019 года уже подписано 65 офтейк-контрактов на общую сумму свыше 142 млрд тенге.

"Глава государства в своем Послании народу Казахстана подчеркнул важность увеличения доли казахстанского содержания и офтейк-контрактов с отечественными производителями. Достижение этих целей позволит укрепить национальную экономику и обеспечит устойчивое развитие производственного сектора".Управляющий директор по новым проектам АО "НК "ҚТЖ" Ерсайын Нагаспаев

Участников встречи проинформировали о ключевых инициативах АО "Самрук-Қазына", в том числе о программе импортозамещения и возможностях закупок через электронный магазин. Отечественные производители получили ответы на все свои вопросы по участию в закупках.

В ходе круглого стола были подписаны новые офтейк-контракты с казахстанскими производителями.

Прошел в КТЖ, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 16:11

Фото: КТЖ

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