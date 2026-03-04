Объем закупок у отечественных производителей Фондом "Самрук-Қазына" за год вырос на 98%

В 2025 году объем закупок у отечественных производителей Фондом "Самрук-Қазына" увеличился на 98% и достиг 2,2 трлн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

За прошлый год компании группы заключили почти 9 тысяч договоров с казахстанскими товаропроизводителями на поставку товаров на сумму 2,177 трлн тенге. В эту сумму также входит закуп товаров отечественных производителей в рамках выполнения работ и оказания услуг – на 242,4 млрд тенге. Для сравнения: в 2024 году объем таких закупок составлял 1,1 трлн тенге, в 2023 году – 625 млрд тенге.

Доля внутристрановой ценности по итогам года достигла 83%. Кроме того, заключено 363 офтейк-контракта на сумму 257,5 млрд тенге. Это позволило создать порядка 500 новых рабочих мест и привлечь 150 млрд тенге инвестиций. В Фонде отмечают, что такие результаты стали возможны благодаря комплексной системе поддержки отечественных производителей.

Сегодня в закупочной системе "Самрук-Қазына" действует 16 мер поддержки казахстанских компаний. Среди ключевых – приоритет закупок у отечественных товаропроизводителей, авансирование – не менее 30%, срок оплаты – до 5 дней, минимальный срок поставки – не менее 60 дней, а также освобождение от всех видов обеспечений.

Оператор закупок – "Самрук-Казына Контракт" – параллельно развивает механизмы импортозамещения и запуска новых производств.

Как отметил генеральный директор компании Эльдар Доскенов, одним из ключевых инструментов остаются офтейк-контракты, позволяющие новым предприятиям получать долгосрочные заказы и стимулировать развитие смежных отраслей. По его словам, пул чистого импорта сегодня включает более четырех тысяч позиций на общую сумму 414 млрд тенге.

В свою очередь заместитель председателя правления Союза машиностроителей Казахстана Ерканат Маканов подчеркнул, что закупочная система Фонда зарекомендовала себя как эффективный механизм поддержки локализации и модернизации производств. По итогам 2025 года доля внутристрановой ценности в закупках машиностроительной продукции составила 46%, а доля закупок у отечественных производителей – 76%, что превышает показатели других регулируемых секторов.

Он также отметил рост объемов офтейк-контрактов в отрасли: в 2024 году – это 115,4 млрд тенге, а в прошлом году – 242 млрд тенге, что вдвое больше показателя предыдущего года.

Закупки Фонда полностью переведены в электронный формат и осуществляются через веб-портал zakup.sk.kz. В системе автоматизирован весь цикл – от планирования и объявления процедур до онлайн-торгов, заключения договоров и контроля исполнения. Форматно-логический контроль позволяет минимизировать ошибки и нарушения со стороны участников.

Обращения поставщиков рассматриваются заказчиками и Централизованной службой по контролю за закупками. Для повышения прозрачности реализована интеграция с надзорными органами, Единым окном закупок НПП "Атамекен" и Единым порталом закупок. Также портал интегрирован с информационной системой ЭСФ КГД, что исключает прикрепление нелегитимных документов.

Для доступа к открытым данным действуют два механизма: унифицированный сервис (к нему подключены 67 организаций, включая банки и частные компании) и интеграционная шина, через которую взаимодействуют 99 организаций, в том числе дочерние структуры Фонда и госорганы.

Также Фонд последовательно внедряет решения с применением искусственного интеллекта. В промышленную эксплуатацию введены чат-бот для консультаций пользователей и сервис подбора кодов Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг на основе анализа текстовой информации, включая технические спецификации. Это позволяет повысить корректность классификации предметов закупок и сократить количество ошибок.

Высокая прозрачность закупочной системы Фонда отмечена в базовом отчете мониторинга антикоррупционных реформ ОЭСР. Кроме того, система признана соответствующей передовым стандартам ЕБРР, АБР и ОЭСР.

В настоящее время через систему закупок Фонда работают 165 организаций группы, а на веб-портале зарегистрировано более 148 тысяч потенциальных поставщиков.