Объединяя Казахстан и Абу-Даби: новые возможности для путешествий представлены на роуд-шоу в Алматы

DCT Abu Dhabi представил новые возможности для казахстанского туристического рынка в рамках ежегодного роуд-шоу "Experience Abu Dhabi" в Алматы.

Департамент культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi) провел в Алматы, Казахстан, роуд-шоу под названием "Experience Abu Dhabi". На мероприятии местные эксперты в сфере туризма получили подробный обзор уникальных впечатлений, событий, акций и бизнес-возможностей, которые предлагает Абу-Даби.

Мероприятие представило казахстанским партнерам возможности для развития туристической отрасли Абу-Даби. Оно стало площадкой для ключевых встреч между представителями отелей Абу-Даби, компаниями по управлению туристическими направлениями и ведущими игроками отрасли в Казахстане. Прямое взаимодействие помогло укрепить связи между двумя рынками, а профессионалы индустрии путешествий получили возможность понять, как развивать взаимовыгодное сотрудничество в будущем.

Фото: пресс-служба Департамента культуры и туризма Абу-Даби

Казахстан становится одним из крупнейших участников туристического потока Абу-Даби. В июле этого года страна заняла 10-е место по количеству туристов, прибывших в эмират. В ближайшее время ожидается значительный рост: предполагается, что число казахстанских туристов, посетивших Абу-Даби в этом году, увеличится на 24% и достигнет 63 400 человек. Этот прогноз отражает растущую популярность Абу-Даби среди казахстанских путешественников, что связано с активными усилиями по продвижению богатого культурного опыта и разнообразных развлечений, предлагаемых этим туристическим направлением.

Роуд-шоу стало отличной возможностью для туроператоров, турагентов и представителей авиакомпаний Казахстана исследовать новые горизонты, укреплять деловые связи и разрабатывать стратегии, которые помогут им удовлетворить постоянно меняющиеся потребности путешественников. В ходе мероприятия профессионалы получили ценные знания и важные инсайты, которые они смогут использовать для оптимизации своих предложений и повышения качества обслуживания клиентов.

Фото: пресс-служба Департамента культуры и туризма Абу-Даби

Помимо укрепления сотрудничества, это роуд-шоу дало возможность участникам познакомиться с широким спектром туристических предложений Абу-Даби, которые доступны круглый год и подходят для любого бюджета. На мероприятии также были представлены последние новинки в сфере отдыха, развлечений и инсентив-путешествий (поощрительные и мотивационные поездки для сотрудников или партнеров различных организаций).

На мероприятии были представлены комплексные инструменты, услуги и ресурсы, доступные партнерам DCT Abu Dhabi. Кроме того, казахстанские туроператоры познакомились с новой программой электронного обучения Experience Abu Dhabi Experts, которая предоставляет необходимые знания, навыки и инструменты для эффективного продвижения туристического направления.

Видение DCT Abu Dhabi заключается в создании возможностей для своих партнеров в условиях постоянно меняющегося туристического ландшафта. Роуд-шоу Experience Abu Dhabi в Казахстане стало частью реализации Стратегии развития туризма Абу-Даби до 2030 года, способствуя укреплению взаимосвязей между рынками и открывая новые перспективы для совместной работы.

Фото: пресс-служба Департамента культуры и туризма Абу-Даби

О Департаменте культуры и туризма Абу-Даби

Департамент культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi) играет ключевую роль в устойчивом развитии культурного и туристического секторов эмирата. Наша миссия – способствовать экономическому росту и помогать в реализации масштабных глобальных амбиций Абу-Даби.

В партнерстве с престижным гидом MICHELIN, DCT Abu Dhabi стремится укрепить позиции эмирата как ведущего международного направления в области культуры, креатива и туризма. Видение DCT Abu Dhabi основывается на уникальности его жителей, наследия и ландшафта. Мы работаем над тем, чтобы Абу-Даби стал центром аутентичности и инноваций, предоставляя непревзойденные впечатления как местным, так и иностранным посетителям.

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