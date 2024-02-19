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Две казахстанские фигуристки стали призерами турнира в Абу-Даби

Фигурное катание Серебро Бронза ОАЭ Фото: Instagram/committee_sport
В Абу-Даби (ОАЭ) завершился международный турнир по фигурному катанию Abu Dhabi Classic Trophy-2024. В призовую тройку соревнований вошли две казахстанские фигуристки, сообщает Zakon.kz.

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Как  информирует пресс-служба комитета МТС РК, по результатам короткой и произвольных программ в женском одиночном катании, член сборной Казахстана София Фарафонова заняла второе место, набрав в сумме 129,3 балла. Наша фигуристка в споре за чемпионство уступила представительнице Эстонии – Натали Лангербаур (152,86).

Еще одна наша соотечественница Анна Левковец (127,79) завоевала бронзовую медаль. Вслед за своими подругами по казахстанской команде четвертое место на этих соревнованиях заняла Нурия Сулеймен.

Фигурное катание Серебро ОАЭ

Фото: Instagram/zere_sarbalina

В соревнованиях среди юниоров "серебром" отличилась наша Зере Сарбалина (119,13), которая в финальных катаниях уступила спортсменке из Грузии – Аише Аллахвердиевой (119,85).

Благодаря последним результатам на различных международных турнирах две казахстанские спортсменки вошли в топ-100 ведущих фигуристок мира. Нурия Сулеймен находится на 71-м месте (400 очков), а София Фарафонова на 92-ой строчке (316).

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