Две казахстанские фигуристки стали призерами турнира в Абу-Даби

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился международный турнир по фигурному катанию Abu Dhabi Classic Trophy-2024. В призовую тройку соревнований вошли две казахстанские фигуристки, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует пресс-служба комитета МТС РК, по результатам короткой и произвольных программ в женском одиночном катании, член сборной Казахстана София Фарафонова заняла второе место, набрав в сумме 129,3 балла. Наша фигуристка в споре за чемпионство уступила представительнице Эстонии – Натали Лангербаур (152,86).

Еще одна наша соотечественница Анна Левковец (127,79) завоевала бронзовую медаль. Вслед за своими подругами по казахстанской команде четвертое место на этих соревнованиях заняла Нурия Сулеймен.

Фото: Instagram/zere_sarbalina

В соревнованиях среди юниоров "серебром" отличилась наша Зере Сарбалина (119,13), которая в финальных катаниях уступила спортсменке из Грузии – Аише Аллахвердиевой (119,85).

Благодаря последним результатам на различных международных турнирах две казахстанские спортсменки вошли в топ-100 ведущих фигуристок мира. Нурия Сулеймен находится на 71-м месте (400 очков), а София Фарафонова на 92-ой строчке (316).