Сладкий вкус детства или потенциальная угроза: о чем расскажет проверка булочек

С древних времен хлеб был символом достатка и жизненной силы. В наши дни эти изделия остаются важным источником углеводов и энергии. Однако в условиях современных производственных технологий и широкой доступности внимание к маркировке становится как никогда актуальным.

Проверяем булочки вместе с общественниками из ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" в Павлодарской области.

Правильная маркировка помогает потребителям сделать безопасный и правильный выбор, а также предотвращает возможные риски для здоровья. Отсутствие четкой информации на упаковке может не только ввести в заблуждение, но и стать причиной неприятностей, связанных с аллергическими реакциями или другими пищевыми проблемами.

Правозащитники общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") снова обращают внимание на важность полной и достоверной информации на маркировке пищевой продукции. Она должна не только соответствовать закону, но и гарантировать потребителю безопасность и правильный выбор. Она помогает избежать ситуаций, когда покупатель не обладает важными сведениями о пищевой продукции, что может привести к нежелательным последствиям.

В июле 2024 года общественник методом "тайного покупателя" произвел закупку в одном из магазинов Павлодара трех видов булочек с различными начинками со сгущенным молоком и арахисом, изготовленных в Узбекистане "YJF BEST".

Фото: Жанна Биятан

Фото: Жанна Биятан

Фото: Жанна Биятан

Для проведения экспертизы продукцию передали в филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Павлодарской области, где провели комплексную проверку на соответствие маркировки и упаковки продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и законодательству Республики Казахстан о языках (протоколы исследований № РО-24-03468/212, РО-24-03468/213 от 17 июля 2024 года, №РО- 24-03465/819, №РО-24-03465/820 от 09 июля 2024г.).

"В булочках отсутствует информация об условиях хранения пищевой продукции на государственном языке. Это основополагающее условие для сохранения качества и безопасности мучной продукции. Нарушение этих условий – главная причина, из-за которой пища приходит в негодность и становится вредной для употребления. К тому же в данном мучном продукте указан срок годности с момента изготовления 60 суток. Вопрос, на каких условиях потребитель должен так долго хранить данный продукт", – задает вопрос производителям из Узбекистана правозащитница Жанна Биятан.

Согласно ГОСТУ, условия и сроки хранения булочных изделий зависят от разных факторов.

"Первое, на что нужно обратить внимание, – вес. Мелкая продукция рассчитывается на срок до 16 часов хранения, а более крупная – на 24-36 часов. Температура хранения булочек составляет 20-25 градусов, а влажность – 75%. Если она будет слишком низкой, то булочки начнут черстветь, если с начинкой, то могут появиться бактерии. В наших закупленных булочках имеются начинки, поэтому срок годности не может составить 60 суток, что имеет противоречие с ГОСТ", – продолжила Жанна Биятан.

Далее по результатам исследований выяснилось, что сведения о наименовании и местонахождении изготовителя пищевой продукции и показатели пищевой ценности пищевой продукции не указаны на государственном языке.

Сведения о наличии в составе компонентов, полученных с применением ГМО и информация о рекомендациях и ограничениях по использованию продуктов, а также знак ЕАС, свидетельствующий о соответствии продукции требованиям Евразийского экономического союза отсутствуют.

Упаковка образцов не содержит обязательных пиктограмм и символов, петли Мебиуса, указывающих на правильное использование укупорочных средств и возможность утилизации материала упаковки, что ставит под угрозу информированность потребителей об экологической безопасности.

Информация, предусмотренная пунктом 1 части статьи 4.1. ТР ТС 022/2011, нанесенная в виде надписей маркировка упакованной пищевой продукции не представлены на русском и государственном языках.

Исследования также проводились на выявление концентрации тяжелого металла ртути и на показатели безопасности по микробиологии и на определение плесни в составе пищевой продукции. Эти виды опасных показателей были в пределах нормы.

В соответствии с законодательством РК изготовитель или импортер при выпуске в обращение продукции, должны обеспечить полной, необходимой, достоверной информацией о составе, свойствах и безопасности, а также других сведений прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора. В случае, когда эти требования не выполняются, потребители могут быть введены в заблуждение относительно характеристик продуктов, что потенциально может повлиять на их выбор и безопасность при употреблении.

Алия Алибекова, эксперт по защите прав потребителей, отмечает:

"Недостаточная информация на маркировке нарушает право потребителя на получение полной и достоверной информации о товаре. Это может ввести в заблуждение относительно состава, пищевой ценности и условий хранения продукции, что в некоторых случаях может повлиять на здоровье, особенно если речь идет о продуктах с определенными требованиями к хранению или употреблению".

Жанна Биятан дополняет:

"Потребитель имеет право знать, что он покупает. Ответственность за то, чтобы на полках магазинов была продукция с полными данными, лежит не только на производителях, но и на продавцах. Продавец не должен выпускать в продажу товар, который не отвечает установленным стандартам, и обязан убедиться в наличии всех необходимых сведений на упаковке".

Таким образом, наличие полной и корректной маркировки помогает избежать вводящих в заблуждение ситуаций и защищает потребителя от риска приобретения продукции, не соответствующей требованиям безопасности. В то же время продавцы и производители должны осознавать свою ответственность за соблюдение стандартов и требований закона, чтобы предотвратить возможные последствия как для покупателей, так и для своего бизнеса.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".