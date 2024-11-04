Опасности газированных напитков: что скрывает состав
Активисты общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей" подчеркивают, чтобы понимать всю суть проблемы, нужно обратить внимание на состав газировки. Начнем с разбора содержимого сладкого напитка.
Во-первых, в состав газировки обычно входят сахар или его заменители, ароматизаторы, красители, лимонная, яблочная или ортофосфорная кислота, углекислый газ и, конечно, консерванты.
Лимонады – это кладезь сахара. В нем столько сахара, что, порой, выпивая один-два стакана, вы возмещаете суточную норму углеводов. Отметим, что такой шквал "жидкого сахара" не всегда полезен для печени, поджелудочной железы и зубной эмали. Более того, тем, кто придерживается углеводной диеты, стоит вовсе отказаться от сладкого напитка.
"В состав обычных дешевых напитков входят вредные заменители – подсластители: аспартам, ксилит, сорбит и прочие. Первый стоит в списке нежелательных к употреблению. Наиболее опасный аспартам (E951). Более того, если регулярно его употреблять, то организм человека может столкнуться с проблемой дисфункции почек и сетчатки глаза, а также он может вызвать аллергию. Не советую к употреблению такие напитки беременным женщинам и маленьким детям. Особое внимание обращайте на упаковку газировки".Эксперт общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей" Жанна Биятан
Этим летом Национальный центр экспертизы по области Улытау провел лабораторное исследование образца (№405) напитка Freeze Soft Drink Bluberry. Как выяснилось, такая газировка не только жажду не утолит, но и может вызвать необратимые последствия.
"Срок годности закончился два месяца назад, в июне 2024 года. К тому же напиток не имел маркировки на государственном и русском языках", – добавила Жанна Биятан.
Фото: Жанна Биятан
По словам эксперта, за нарушения законодательной базы и санитарных норм в Казахстане предусмотрены весьма внушительные штрафы:
"Согласно статье 425, части 1 Кодекса РК "Об административных нарушениях", за нарушение законодательных норм в области санитарно-эпидемиологического благополучия и окружения, гигиенических нормативов, а также технических регламентов, штраф для физических лиц составляет 30 МРП, для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 230 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – 310 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – 1600 МРП".
Фото: Жанна Биятан
Национальный центр экспертизы по области Улытау под лабораторное исследование отправил образец еще одного газированного напитка Shara Carbonated Pomegranate Drink.
"Зачастую производители пищевой промышленности не соблюдают технические регламенты. К примеру, отсутствует маркировка или нарушены сроки выработки. Порой нарушения сложно выявить, поскольку не всегда имеется информация о сертификации товара".Жанна Биятан
Весьма примечательно, что в данном случае у продукции была соблюдена маркировка и на казахском, и русском языках, также все показатели в норме. Но общественники обращают внимание, что в газированном напитке не было сведений о знаке обращения в странах ЕАЕС, знака ЕАС.
Что значит знак EAC на упаковке товара
Евразийское соответствие (англ. Eurasian Conformity, EAC) – это единый знак обращения продукции на рынке стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включающий Россию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армению. Этот знак свидетельствует о том, что товар прошел все необходимые испытания, сертифицирован и соответствует строгим требованиям ЕАЭС.
Применение такого знака гарантирует, что товар был декларированным, поэтому надо ставить под сомнение, что напиток без знака ЕАС имеет декларацию о соответствии, отмечает Жанна Биятан.
Совет от эксперта:
- Выбирайте газированные напитки с натуральными ингредиентами. Одни из них ксилит, сорбит и фруктоза.
- Внимательно читайте состав напитка. Если в газировку добавили ортофосфорную кислоту (Е338), то это может принести вред костям и зубам, поскольку она вымывает кальций из организма.
- Присутствие в напитке бензоата натрия (Е211), который добавляют в качестве консерванта, безвредно, если в напитке нет аскорбиновой кислоты. Вступив в реакцию, эти две добавки образуют канцероген бензол.
- Если вы страдаете язвой желудка, то углексилый газ может вызвать вздутие, изжогу и боли в кишечнике.
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