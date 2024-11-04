Опасности газированных напитков: что скрывает состав

Мифов о газированных напитках предостаточно. Но как выбрать наиболее безопасную газировку и сколько нужно употреблять, об этом рассуждают почти в каждой второй семье. Ведь ни одно застолье не обходится без таких сладких и шипучих напитков.

Активисты общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей" подчеркивают, чтобы понимать всю суть проблемы, нужно обратить внимание на состав газировки. Начнем с разбора содержимого сладкого напитка.

Во-первых, в состав газировки обычно входят сахар или его заменители, ароматизаторы, красители, лимонная, яблочная или ортофосфорная кислота, углекислый газ и, конечно, консерванты.

Лимонады – это кладезь сахара. В нем столько сахара, что, порой, выпивая один-два стакана, вы возмещаете суточную норму углеводов. Отметим, что такой шквал "жидкого сахара" не всегда полезен для печени, поджелудочной железы и зубной эмали. Более того, тем, кто придерживается углеводной диеты, стоит вовсе отказаться от сладкого напитка.

"В состав обычных дешевых напитков входят вредные заменители – подсластители: аспартам, ксилит, сорбит и прочие. Первый стоит в списке нежелательных к употреблению. Наиболее опасный аспартам (E951). Более того, если регулярно его употреблять, то организм человека может столкнуться с проблемой дисфункции почек и сетчатки глаза, а также он может вызвать аллергию. Не советую к употреблению такие напитки беременным женщинам и маленьким детям. Особое внимание обращайте на упаковку газировки". Эксперт общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей" Жанна Биятан

Этим летом Национальный центр экспертизы по области Улытау провел лабораторное исследование образца (№405) напитка Freeze Soft Drink Bluberry. Как выяснилось, такая газировка не только жажду не утолит, но и может вызвать необратимые последствия.

"Срок годности закончился два месяца назад, в июне 2024 года. К тому же напиток не имел маркировки на государственном и русском языках", – добавила Жанна Биятан.

Фото: Жанна Биятан

По словам эксперта, за нарушения законодательной базы и санитарных норм в Казахстане предусмотрены весьма внушительные штрафы:

"Согласно статье 425, части 1 Кодекса РК "Об административных нарушениях", за нарушение законодательных норм в области санитарно-эпидемиологического благополучия и окружения, гигиенических нормативов, а также технических регламентов, штраф для физических лиц составляет 30 МРП, для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 230 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – 310 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – 1600 МРП".

Фото: Жанна Биятан

Национальный центр экспертизы по области Улытау под лабораторное исследование отправил образец еще одного газированного напитка Shara Carbonated Pomegranate Drink.

"Зачастую производители пищевой промышленности не соблюдают технические регламенты. К примеру, отсутствует маркировка или нарушены сроки выработки. Порой нарушения сложно выявить, поскольку не всегда имеется информация о сертификации товара". Жанна Биятан

Весьма примечательно, что в данном случае у продукции была соблюдена маркировка и на казахском, и русском языках, также все показатели в норме. Но общественники обращают внимание, что в газированном напитке не было сведений о знаке обращения в странах ЕАЕС, знака ЕАС.

Что значит знак EAC на упаковке товара

Евразийское соответствие (англ. Eurasian Conformity, EAC) – это единый знак обращения продукции на рынке стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включающий Россию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армению. Этот знак свидетельствует о том, что товар прошел все необходимые испытания, сертифицирован и соответствует строгим требованиям ЕАЭС.

Применение такого знака гарантирует, что товар был декларированным, поэтому надо ставить под сомнение, что напиток без знака ЕАС имеет декларацию о соответствии, отмечает Жанна Биятан.

Совет от эксперта:

Выбирайте газированные напитки с натуральными ингредиентами. Одни из них ксилит, сорбит и фруктоза. Внимательно читайте состав напитка. Если в газировку добавили ортофосфорную кислоту (Е338), то это может принести вред костям и зубам, поскольку она вымывает кальций из организма. Присутствие в напитке бензоата натрия (Е211), который добавляют в качестве консерванта, безвредно, если в напитке нет аскорбиновой кислоты. Вступив в реакцию, эти две добавки образуют канцероген бензол. Если вы страдаете язвой желудка, то углексилый газ может вызвать вздутие, изжогу и боли в кишечнике.

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