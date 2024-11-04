Сладости без сюрпризов: как проверить их безопасность

Хрустящие и сладкие печеньки, конфетки, бараночки – любимый вкус детства. Однако бывает порой, что именно они таят в себе угрозу из-за размножающихся в них бактерий. При покупке таких сладостей можно подцепить не одну колонию чужеродных микроорганизмов.

Эксперты советуют тщательно относиться к выбору таких манящих сладостей в упаковке. Ведь некоторые паразиты так и любят "селиться" именно в таких "сладких обителях" из муки.

Общественное объединение "Мангистауское общество по защите прав потребителей" при содействии Республиканского государственного предприятия "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы" при Медицинском центре Управления делами президента Республики Казахстан на праве хозяйственного ведения провели проверку образца печенья Purleo, купленного в одном из магазинов Петропавловска. При микробиологических исследованиях данной продукции обнаружено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микрооганизмов (КМАФАнМ).

За комментариями Zakon.kz обратился к эксперту-общественнику Жанне Биятан:

"Согласно протоколу исследований № 837/684 от 25 сентября 2024 года в образце печенья Purleo специалистами лаборатории установлено, что показатель КМАФАнМ равен 3*10 4 КОЕ/г. В то время как установленный нормирующий показатель – не более 1*10 4 КОЕ/г. То есть данный показатель в исследованном образце в три раза превысил установленный верхний предел".

Фото: Жанна Биятан

В продолжении она отмечает, что КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, или общая бактериальная обсемененность, то есть обширная группа различных микроорганизмов, которыми может быть обсеменен пищевой продукт.

"Для потребителя показатель КМАФАнМ характеризует качество, свежесть и безопасность пищевой продукции, а превышение данного показателя свидетельствует о нарушениях санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов. Увеличение показателя КМАФАнМ указывает на размножение микроорганизмов и возможное наступление изменения качества продукции, его порчу. При употреблении человеком продуктов с высоким содержанием КМАФАнМ существует вероятность возникновения опасных последствий, например, пищевых отравлений с признаками диареи". Жанна Биятан

Пудинг без маркировки

Согласно протоколу исследований образцов пищевых продуктов №837/414 от 26 сентября 2024 года специалистами аккредитованной лаборатории установлено, что на упаковке яблочного желе Toothpaste Pudding, изготовленного в Турции, отсутствовала маркировка на государственном языке.

Фото: Жанна Биятан

"Данный факт свидетельствует о нарушении права потребителей на получение информации о товаре и об изготовителе на казахском и русском языках. В соответствии с пунктом 7 статьи 25 Закона РК "О защите прав потребителей" информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной. Требование об обязательности предоставления информации на двух языках установлено международным правовым актом – техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2021 "Пищевая продукция в части ее маркировки", – прокомментировала представитель общественного объединения Жанна Биятан.

Нарушение установленных требований влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан:

"Согласно части 1 статьи 425 Кодекса РК "Об административных нарушениях" за нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, предусмотрен штраф для физических лиц в размере 30 МРП, должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 230 МРП, субъектов среднего предпринимательства – 310 МРП, субъектов крупного предпринимательства – 1600 МРП".

Чтобы не ошибиться при выборе сладостей, следуйте простым рекомендациям:

Читайте всю информацию на этикетке. Она должна содержать всю необходимые данные, которые помогут вам принять осознанное решение. Обратите внимание на наличие знака ЕАС. Это знак качества и соответствия продукции требованиям технических регламентов. Проверяйте состав и срок годности товара. Если информация отсутствует или вызывает сомнения, лучше воздержаться от покупки. Ознакомьтесь с условиями хранения. Этот аспект критически важен для большинства продуктов питания, особенно сладостей, которые могут быстро испортиться. Обращайте внимание на язык маркировки. Продукция, продаваемая на территории Казахстана, должна быть промаркирована на казахском и русском языках. Задавайте вопросы продавцу. В случае сомнений не стесняйтесь спрашивать у продавца документацию на товар, включая декларации о соответствии или сертификаты соответствия. Продавцы обязаны предоставлять такую информацию. Один из сервисов для проверки сертификатов – Единый реестр выданных сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, где можно узнать, действительно ли товар прошел оценку соответствия.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал в рамках проекта по защите прав потребителей, напоминает, что защита прав потребителей – это не только задача государственных органов, но и обязанность предпринимателей и самих граждан.

Отметим, что при возникновении вопросов по данному факту вы можете обратиться по ссылке в Instagram OZPP.KZ, либо по телефону +7 705 422 27 39.