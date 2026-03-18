Пресс-релизы

В Алматы состоялась премьера документального фильма "Тазы"

13 марта 2026 года в Алматы состоялась официальная презентация документального фильма "Тазы", в которой приняли участие режиссер Кана Бейсекеев, главный герой картины и приглашенные гости.

Мероприятие стало первой возможностью увидеть фильм в формате офлайн и лично познакомиться с его создателями.

Премьера казахстанского документального фильма "Тазы" также состоялась на платформе "Кинопоиск".

Фильм рассказывает о редкой казахской охотничьей породе собак – тазы, а также о людях, посвятивших свою жизнь ее сохранению. В центре сюжета – история энтузиаста Рашида, который на протяжении многих лет занимается развитием породы, воспринимая это как важную миссию по сохранению национального наследия.

Проект реализован при поддержке Yandex Qazaqstan и направлен на популяризацию культурных ценностей Казахстана, а также привлечение внимания к сохранению уникальных традиций.

"Для нас важно поддерживать проекты, которые помогают сохранять и переосмыслять культурное наследие Казахстана. Фильм "Тазы" – это не только история о национальной породе, но и о том, как любовь к тазы может формировать характер, ценности и положительно повлиять на внутренние ориентиры человека", – отметил руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекеев.

Режиссер картины Кана Бейсекеев подчеркнул, что фильм раскрывает тему глубже, чем может показаться на первый взгляд.

"Этот фильм – не только о собаках, но и о людях, чья жизнь неразрывно связана с традициями и культурой. Я надеюсь, что зрители увидят в истории Рашида отражение важности сохранения наших корней и ценностей", – отметил режиссер картины Кана Бейсекеев.

Документальная лента уже доступна для просмотра на Кинопоиске и ориентирована на широкую аудиторию – от любителей документального кино до тех, кто интересуется культурой и историей Казахстана.

Айсулу Омарова
