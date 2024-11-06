Тонкости выбора косметики: почему важно проверять упаковку и состав

Классические тональные средства и так называемые "кушоны" стали весьма популярны за последнее время. Завсегдатаи казахстанских косметичек предлагают воспользоваться всем многообразием сразу, начиная от элементарных "тоналок" до универсальных декоративных средств по уходу за кожей.

А вот, к примеру, именитые косметологи и обыватели предлагают использовать простые в применении азиатские кушоны. "Почему?" – спросите вы. Ответ подготовила эксперт общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей" Жанна Биятан.

Эксперт отдельно остановилась на новинках косметической индустрии. За многие годы тренды в косметологии и декоративной косметике неустанно меняются чуть ли не со скоростью света. Но что, если ваш любимый тональный крем стал обладать плохим матирующим эффектом? В то же время финиш-уход то и дело периодически "заваливается" в поры на лице. Есть простое, но эффективное средство.

Уход от реальности

В погоне за красотой и идеальным покрытием кожи многие казахстанские девушки забывают о такой потребности, как безопасные и качественные продукты, в том числе и косметические. Так, в Караганде был зафиксирован случай покупки косметики в одном из магазинов известного корейского бренда. Но каково же удивление, когда лабораторно были обнаружены нарушения.

"Посредством метода "Тайный закуп" были взяты образцы средства для макияжа "Кушон "Autumn&CA" c запаской производства Китай. С помощью АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" удалось протестировать лабораторно, какие все же есть недочеты у этого косметического средства", – пояснила эксперт.

Фото: Жанна Биятан

По ее словам, токсикологические показатели и показатели на раздражающие действия на слизистые оболочки, также клинико-лабораторные показатели, сенсибилирующие действия, раздражающие действия были в пределах нормы.

Но протоколом испытаний выявлен ряд недопустимых несоответствий технического регламента 009/2011:

отсутствует наименование изготовителя и его местонахождение;

наименование и место нахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории государства-члена ТС не указаны;

номинальное количество продукции в потребительской таре не указано;

отсутствовала дата изготовления;

описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных, отсутствует;

особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции не указаны;

номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно-косметической продукции не указаны;

сведения о способах применения парфюмерно-косметической продукции, отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем парфюмерно-косметической продукции не указаны;

список ингредиентов в соответствии с пунктом 9.3. технического регламента не указаны на государственном и русском языках.

Согласно пункту 7 статьи 25 Закона "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредставленной, добавила Биятан.

По словам экспертов, согласно статье 203 Кодекса об административных нарушениях РК, "Продажа товаров без документов влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере сорока пяти, на субъектов среднего предпринимательства в размере семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей".

ОО "МОО по ЗПП" не ставит целью поиск нарушений, но, согласно ст. 41 Закона РК "О защите прав потребителей", имеет право публиковать и предоставлять рекомендации потребителям на основе выявленных несоответствий.

Потребителям нужно помнить, что любое несоответствие, будь то отсутствие информации или недостоверные сведения, может послужить сигналом к более внимательному отношению при выборе товара.

Мы подготовили несколько советов, которые помогут вам действовать в таких ситуациях.

Проверяйте информацию на упаковке. Даже если на первый взгляд кажется, что все указано, внимательно прочитайте состав и инструкцию по применению. Продукт должен соответствовать требованиям Закона РК "О защите прав потребителей" и ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической", также содержать информацию как на государственном, так и на русском языке. Не бойтесь задавать вопросы продавцу. Если вы не нашли нужных сведений на упаковке, уточните их у продавца. Вы имеете право получить исчерпывающую информацию о товаре. Сохраняйте чеки. Это простой, но важный шаг, особенно если возникнут претензии к качеству продукта. Чек подтвердит покупку и облегчит процедуру возврата товара или подачи жалобы. Обратитесь к правозащитникам. Если вы обнаружили несоответствия или сомневаетесь в безопасности продукта, вы можете обратиться в территориальные организации, защищающие права потребителей. Они помогут вам разобраться в ситуации и дадут полезные рекомендации. Используйте продукцию с осторожностью. Если возникли сомнения в качестве продукта, лучше избегать его использования до выяснения всех деталей. Особенно это касается бытовой химии, где нарушения стандартов могут не сразу быть заметны, но могут оказывать негативное воздействие на здоровье.

Материал подготовлен общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей". Согласно закону РК, ОО "МОО по ЗПП" имеет право распространять информацию о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иную информацию, что не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Отметим, что при возникновении вопросов по данному факту вы можете обратиться по ссылке в Instagram OZPP.KZ, либо по телефону + 7 705 422 27 39.