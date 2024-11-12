Лапша быстрого приготовления: доступность, удобство и важные детали для внимательных покупателей

Лапша быстрого приготовления – находка для тех, кто ценит время и деньги. Быстро, удобно, доступно – три качества, которые сделали ее популярной среди покупателей.

Но при всей своей "заморской" привлекательности этот продукт все же требует внимательного отношения. Ведь забота о главной ценности – собственном здоровье – начинается с простых шагов, таких как внимание к маркировке.

С июня по октябрь 2024 года команда ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" провела закупки товаров народного потребления по всему Казахстану, включая Кызылорду, в рамках социального проекта, методом тайного покупателя. Образцы продукции, в том числе продукты питания и непродовольственные товары, были тщательно проверены на соответствие стандартам, а результаты предоставлены покупателям и предпринимателям для повышения осведомленности и качества товаров на рынке. В октябре в одной из торговых точек Кызылорды мы закупили несколько видов лапши быстрого приготовления, таких как:

LOBSTER RAMEN. LOBSTER FLAVOR NOODLE SOUP (120 г); "Вкусный Вейлун" (100 г); GOMTANG Paido. KOREA NBEEF FLAVORED NOODLE SOUP (102 г); BULDAK 2 Spisy. HOT CHIKEN FLAVOR RAMEN (140 г).

Фото: Жанны Биятан

Все продукты были направлены на экспертизу в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета по контролю и социальной защите Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области. Испытания показали, что эти продукты соответствуют нормам пищевой безопасности: не содержат пестицидов, тяжелых металлов и других опасных компонентов. Тем не менее все без исключения продукты не имели маркировки на казахском и русском языках, а также, за исключением лапши BULDAK, не имели единого знака обращения на рынке стран – членов Таможенного союза (ЕАЭС).

Фото: Жанны Биятан

Закон РК "О языках в РК" обязывает импортеров зарубежной продукции предоставлять информацию на упаковке на казахском и русском языках. Если такой информации нет, покупатель остается без необходимых сведений о безопасности, составе и условиях хранения товара, что может сказаться на его здоровье и безопасности. Более того, согласно Закону РК "О защите прав потребителей", информация, предоставленная только на одном языке или на иностранном языке, считается непредоставленной.

Фото: Жанны Биятан

QR-коды и онлайн-ресурсы обещают предоставить все данные, однако в мире нестабильного интернета классический метод проверки товаров – верный путь. Как в песне "С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре…", так и знакомство с любой продукцией, будь то еда или товары повседневного спроса, начинается с изучения маркировки. Покупателю важно понимать, что должно быть указано на упаковке, ведь это его первый и главный источник информации о продукте.

Фото: Жанны Биятан

Что нужно искать на маркировке пищевой продукции?

Наименование и количество продукта.

Состав и пищевая ценность.

Информация о производителе, дате выпуска и сроке годности.

Единый знак обращения на рынке ТС.

Алия Алибекова, эксперт ОО "МОО по защите прав потребителей", рекомендует сочетать старые и новые методы проверки. Современные приложения для сканирования штрихкодов и QR-кодов позволяют покупателям при наличии интернета быстро находить информацию о товаре.

"Не всегда можно положиться на стабильность интернета, поэтому чтение маркировки и знание основных требований остаются самым надежным методом. Внимательный подход и знания о составе, дате изготовления и знаке ЕАС помогут избежать неприятных сюрпризов", – отмечает она.

При всей популярности лапши быстрого приготовления важно помнить: доступность и удобство продукта не должны подменять собой требования безопасности. Выбирая продукты, потребители могут легко обезопасить себя от возможных рисков, уделяя внимание упаковке и маркировке. А для предпринимателей соблюдение стандартов и грамотная маркировка – это способ проявить заботу о своих клиентах, укрепить их доверие и обеспечить стабильное развитие на рынке.

На этом примере мы еще раз убедились: забота о потребителях начинается с простых вещей, таких как доступная и понятная информация о продукции. Маркировка на казахском и русском языках, наличие знака обращения на рынке ТС – это не просто требования, а основные принципы безопасности и уважения к потребителям. Как показывает практика, при соблюдении этих условий продукция вызывает больше доверия и продлевает свой жизненный цикл на полках магазинов.