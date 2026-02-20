Хитрости продуктовой экономии: как питаться недорого, вкусно и полезно
Статья расходов, которая "съедает" больше всего
Казахстанцы тратят на продукты питания более половины своего бюджета, подсчитали аналитики. По данным Finprom.kz, в третьем квартале прошлого года доля трат семей на продукты питания достигла 57,2% от всех потребительских расходов. Это максимальный показатель с 2021-го.
В некоторых регионах Казахстана в период с июня по сентябрь минувшего года продуктовая корзина забирала 65,8% зарплат. К примеру, такие цифры зафиксировали в области Жетысу. Ненамного лучше была ситуация в Туркестанской (65,3%) и Алматинской областях (62,2%). Эти регионы объединяют аграрная направленность и не самый высокий уровень экономики, отмечают эксперты.
Тем временем жители Северо-Казахстанской и Акмолинской областей оставляли в магазинах 55% и 51,8%, соответственно. Меньше всех на продовольствие тратили в шахтерском регионе: 50,7%.
Фото: Zakon.kz
Материал по теме
Еда – главный "пожиратель" бюджета
Стоимость еды в Казахстане незаметно опустошает наши счета. Дошло до того, что некоторые граждане покупают продукты в рассрочку. Людям, у которых есть маленькие дети, экономить практически невозможно. Слова "дай", "купи", "подари" из уст ребенка вынуждают родителей немедленно раскошеливаться. Куда проще тем, чьи чада уже выросли и обеспечивают себя сами. А вот одиноким пенсионерам приходится непросто. Они признаются, что всю пенсию расходуют на продукты и лекарства.
Житель Алматы Владимир (по его просьбе фамилию не указываем) вышел на пенсию пять лет назад, но продолжает подрабатывать электрогазосварщиком. Даже с подработкой денег ему хватает впритык, если не возникают непредвиденные траты. Мужчина не скрывает: он живет в режиме жесткой экономии: новые вещи не покупает, пока не износит старые; ездит не на общественном транспорте, а на личном велосипеде круглый год; а большую часть продуктов берет на крупном рынке по оптовым ценам.
"Живу я в Тастаке, а закупаюсь на "Алтын Орде". На велосипеде у меня установлены большие корзины перед рулем и сзади, на багажнике. В будний день сажусь на велик в семь утра и неспеша еду на рынок. Дорога занимает примерно полтора часа. У нас, в Алматы, зимы в основном теплые, поэтому не могу сказать, что мне очень холодно, тем более езжу в мотоциклетном шлеме. Его я тоже на "Алтын Орде" взял по дешевке. Там же покупаю крупы, овощи, немного фруктов. Стараюсь набирать на неделю. Того, что помещается в корзины, мне одному хватает. Ем обычно куриное мясо или тушенку недорогую, на гарнир – гречку, рис, на вечер варю себе супчики, по утрам – каши. На десерт – яблоки. Они в нашем городе и летом, и зимой растут. Конфеты, печенье и другие сладости мне нельзя. Слежу за своим весом и, знаете, не страдаю. Пенсия у меня – 100 тысяч, 60 уходит на продукты, 20 – за коммуналку, 10-20 тысяч остается. Их вот откладывать пытаюсь. Но когда происходит что-то неожиданное, конечно, не получается. Необходимые таблетки получаю в поликлинике", – поделился Владимир.
Контрольная закупка
Неуклонный рост цен приводит к тому, что без экономии уложиться в личный бюджет невозможно. Многие отказываются от мяса, рыбы, свежих овощей, фруктов, а вместо этого едят полуфабрикаты и фастфуд. Еда быстрого приготовления нарушает работу кишечника, желудка, прибавляет вес, провоцирует развитие диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, предупреждают медики. Эксперты советуют экономить грамотно, тогда закупаться станет дешевле, а привычные блюда будут полезнее.
Планирование
Мы поговорили с исполнительным директором Казахстанской ассоциации маркетинга Анелией Мухамедкаримовой. Она раскрыла уловки продавцов и напомнила способы экономии на продуктах.
"Есть несколько принципов действительно экономного подхода к потреблению. Первый принцип – это, конечно же, планирование. Нужно всегда ходить в магазин со списком, знать свой расход, то есть потребление: сколько у нас расходуется продукции, например, на кухне, сколько нам необходимо положить в холодильник, чтобы при этом не оставить семью голодной", – сказала Анелия Мухамедкаримова.
Необходимо определять цели и не отклоняться от них, чтобы не совершать импульсивные покупки. Без списка возрастает вероятность нахватать того, что вам не нужно. А если вдруг внезапно захотелось себя чем-то побаловать, надо сначала посчитать, сколько денег останется на карте после оплаты и, конечно, знать меру.
Ценовые ловушки, акции и скидки
Иногда сэкономить помогают акции. Однако с ними тоже следует быть осторожными и все проверять. Бывает такое, что со скидкой в одном магазине дороже, чем без нее, в другом. Набирать несколько упаковок ради выгоды – неплохая идея, но не всегда.
"При рассмотрении акции важно учитывать цену не по акции, а за единицу. То есть "минус 30%", "два по цене одного", "суперцена" – это, как правило, привлекательные триггеры, но нужно проверять цену за один килограмм, за литр, срок годности и реальную необходимость. Для магазина акция – это избавление от товара с коротким сроком. Если мы готовы употребить товар в ближайшем будущем, то почему бы нет. Но если рискуем выбросить его – это уже не про экономию", – отметила эксперт.
После окончания срока годности даже маринованные огурцы удивляют "сюрпризом" в виде плесени, а консервы – кислинкой, прогорклым вкусом или неприятным запахом. А в залежавшихся крупах, фруктах и овощах заводятся грибки и всякая "живность". Догадаться о "новой жизни" по внешнему виду порой сложно.
В супермаркетах приманки "поджидают" невдумчивых покупателей на каждом шагу. На уровне головы обычно расставлены товары дороже, а снизу – дешевле. Те, кто ленится наклониться, платит больше.
Люди часто заходят в магазин за хлебом, а выходят с полными пакетами. Так происходит потому, что наиболее востребованные товары расположены в глубине. Пока идем до нужного продукта, мысленно преодолеваем огромное количество препятствий в виде ярких упаковок, которые привлекают внимание.
"Товары первой необходимости всегда в глубине зала, самые маржинальные – на уровне глаз, детские сладости – на уровне ребенка, импульсная зона у кассы. Поэтому рекомендуется менять маршрут, идти по списку, а еще сравнивать нижние и верхние полки. Если вы приходите за конкретным продуктом, то, как правило, остальное вас не интересует, вы смотрите уже внутри вашего любимого бренда, какие есть акции. Опасность ложной экономии тоже существует", – предупредила маркетолог.
В процессе закупа важно не попадать в ценовые ловушки. Когда от обилия продуктов разбегаются глаза, рациональное мышление дает сбой. В спешке некоторые ведутся на некруглые суммы, например, 990. А еще не стоит покупаться на перечеркнутую цену.
В торговых залах нередко играет приятная музыка, побуждающая что-нибудь купить. Примечательно и то, что в некоторых гипермаркетах пустые тележки противно гремят, а полные катятся бесшумно. Поэтому наушники в уши – лучшее решение.
Очередной "капкан" подстерегает возле кассы. Там стоят витрины со жвачками и разными сладостями. В очередях от скуки и дети, и взрослые выбирают конфеты или печенье. Еще мгновение – и ум, как в тумане, а десерт у вас в руках. Чистый маркетинг и никакого мошенничества!
Кэшбэки, бонусы, программы лояльности
Даже незначительные кэшбэки и бонусы складываются в приличную сумму, особенно если регулярно заходите в один и тот же сетевой универмаг. Но и тут есть подводные камни, говорят специалисты.
"Бонусы и кэшбэк – это хорошая возможность сэкономить. Но, опять же, нужно смотреть на картину целиком. Одно дело – когда предлагают повышенный кэшбэк – и это действительно идет нам на пользу. Другое – когда мы вынуждены пользоваться картой с повышенным кэшбэком, тратить с нее больше. Надо думать, действительно ли мы экономим, или покупаем лишнее. Задача любой программы лояльности – удержать человека в определенном магазине, в приложении. Когда совершаете крупную покупку, у вас большой кэшбэк, но при этом в ближайшее время придется что-то еще купить, чтобы потратить кэшбэк. Таким образом, тратим больше, чем получаем", – пояснила Анелия Мухамедкаримова.
"Черная пятница" и другие распродажи
"Черную пятницу" и прочие распродажи иногда применяют как информационный повод в маркетинговой стратегии.
"Нужно помнить, что в преддверии таких глобальных распродаж, как "Черная пятница", "11.11", представители бизнеса могут поднимать цены, поэтому тоже нужно смотреть. Зрелый потребитель – тот, кто понимает, что скидка, акции – это прежде всего инструменты продавца, а не подарки. Вы должны каждый раз себе задавать вопрос: "Я покупаю потому, что мне это нужно, или потому, что меня в этом убедили?". Это прежде всего про нашу осознанность и про серьезный подход к своему бюджету".Исполнительный директор Казахстанской ассоциации маркетинга Анелия Мухамедкаримова
Материал по теме
Если понемногу экономить на продуктах каждый день, за месяц незаметно наберется ощутимая сумма. Кроме того, эксперты рекомендуют рационально использовать продукты, а не так, чтобы они испортились раньше времени, храните их как положено.
Эта экономия, разумеется, не золотая жила, а лишь маленький бонус к финансовой подушке. Еще один лайфхак – брать на работу обед из дома. Ну а домашнее меню желательно продумывать на неделю вперед, так удастся сократить спонтанные траты.