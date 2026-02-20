Хитрости продуктовой экономии: как питаться недорого, вкусно и полезно

Казахстанцы все чаще обсуждают в Сети способы экономить на продуктах без вреда для организма. Специалисты утверждают: правильная экономия не повлияет на качество еды. Наоборот, разумный подход поможет вам улучшить свой рацион. Zakon.kz подскажет, как тратить в магазинах меньше и с пользой.

Статья расходов, которая "съедает" больше всего

Казахстанцы тратят на продукты питания более половины своего бюджета, подсчитали аналитики. По данным Finprom.kz, в третьем квартале прошлого года доля трат семей на продукты питания достигла 57,2% от всех потребительских расходов. Это максимальный показатель с 2021-го.

В некоторых регионах Казахстана в период с июня по сентябрь минувшего года продуктовая корзина забирала 65,8% зарплат. К примеру, такие цифры зафиксировали в области Жетысу. Ненамного лучше была ситуация в Туркестанской (65,3%) и Алматинской областях (62,2%). Эти регионы объединяют аграрная направленность и не самый высокий уровень экономики, отмечают эксперты.

Тем временем жители Северо-Казахстанской и Акмолинской областей оставляли в магазинах 55% и 51,8%, соответственно. Меньше всех на продовольствие тратили в шахтерском регионе: 50,7%.

Еда – главный "пожиратель" бюджета

Стоимость еды в Казахстане незаметно опустошает наши счета. Дошло до того, что некоторые граждане покупают продукты в рассрочку. Людям, у которых есть маленькие дети, экономить практически невозможно. Слова "дай", "купи", "подари" из уст ребенка вынуждают родителей немедленно раскошеливаться. Куда проще тем, чьи чада уже выросли и обеспечивают себя сами. А вот одиноким пенсионерам приходится непросто. Они признаются, что всю пенсию расходуют на продукты и лекарства.

Житель Алматы Владимир (по его просьбе фамилию не указываем) вышел на пенсию пять лет назад, но продолжает подрабатывать электрогазосварщиком. Даже с подработкой денег ему хватает впритык, если не возникают непредвиденные траты. Мужчина не скрывает: он живет в режиме жесткой экономии: новые вещи не покупает, пока не износит старые; ездит не на общественном транспорте, а на личном велосипеде круглый год; а большую часть продуктов берет на крупном рынке по оптовым ценам.

"Живу я в Тастаке, а закупаюсь на "Алтын Орде". На велосипеде у меня установлены большие корзины перед рулем и сзади, на багажнике. В будний день сажусь на велик в семь утра и неспеша еду на рынок. Дорога занимает примерно полтора часа. У нас, в Алматы, зимы в основном теплые, поэтому не могу сказать, что мне очень холодно, тем более езжу в мотоциклетном шлеме. Его я тоже на "Алтын Орде" взял по дешевке. Там же покупаю крупы, овощи, немного фруктов. Стараюсь набирать на неделю. Того, что помещается в корзины, мне одному хватает. Ем обычно куриное мясо или тушенку недорогую, на гарнир – гречку, рис, на вечер варю себе супчики, по утрам – каши. На десерт – яблоки. Они в нашем городе и летом, и зимой растут. Конфеты, печенье и другие сладости мне нельзя. Слежу за своим весом и, знаете, не страдаю. Пенсия у меня – 100 тысяч, 60 уходит на продукты, 20 – за коммуналку, 10-20 тысяч остается. Их вот откладывать пытаюсь. Но когда происходит что-то неожиданное, конечно, не получается. Необходимые таблетки получаю в поликлинике", – поделился Владимир.

Контрольная закупка

Неуклонный рост цен приводит к тому, что без экономии уложиться в личный бюджет невозможно. Многие отказываются от мяса, рыбы, свежих овощей, фруктов, а вместо этого едят полуфабрикаты и фастфуд. Еда быстрого приготовления нарушает работу кишечника, желудка, прибавляет вес, провоцирует развитие диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, предупреждают медики. Эксперты советуют экономить грамотно, тогда закупаться станет дешевле, а привычные блюда будут полезнее.

Планирование

Мы поговорили с исполнительным директором Казахстанской ассоциации маркетинга Анелией Мухамедкаримовой. Она раскрыла уловки продавцов и напомнила способы экономии на продуктах.

"Есть несколько принципов действительно экономного подхода к потреблению. Первый принцип – это, конечно же, планирование. Нужно всегда ходить в магазин со списком, знать свой расход, то есть потребление: сколько у нас расходуется продукции, например, на кухне, сколько нам необходимо положить в холодильник, чтобы при этом не оставить семью голодной", – сказала Анелия Мухамедкаримова.

Необходимо определять цели и не отклоняться от них, чтобы не совершать импульсивные покупки. Без списка возрастает вероятность нахватать того, что вам не нужно. А если вдруг внезапно захотелось себя чем-то побаловать, надо сначала посчитать, сколько денег останется на карте после оплаты и, конечно, знать меру.

Ценовые ловушки, акции и скидки

Иногда сэкономить помогают акции. Однако с ними тоже следует быть осторожными и все проверять. Бывает такое, что со скидкой в одном магазине дороже, чем без нее, в другом. Набирать несколько упаковок ради выгоды – неплохая идея, но не всегда.

"При рассмотрении акции важно учитывать цену не по акции, а за единицу. То есть "минус 30%", "два по цене одного", "суперцена" – это, как правило, привлекательные триггеры, но нужно проверять цену за один килограмм, за литр, срок годности и реальную необходимость. Для магазина акция – это избавление от товара с коротким сроком. Если мы готовы употребить товар в ближайшем будущем, то почему бы нет. Но если рискуем выбросить его – это уже не про экономию", – отметила эксперт.

После окончания срока годности даже маринованные огурцы удивляют "сюрпризом" в виде плесени, а консервы – кислинкой, прогорклым вкусом или неприятным запахом. А в залежавшихся крупах, фруктах и овощах заводятся грибки и всякая "живность". Догадаться о "новой жизни" по внешнему виду порой сложно.

В супермаркетах приманки "поджидают" невдумчивых покупателей на каждом шагу. На уровне головы обычно расставлены товары дороже, а снизу – дешевле. Те, кто ленится наклониться, платит больше.

Люди часто заходят в магазин за хлебом, а выходят с полными пакетами. Так происходит потому, что наиболее востребованные товары расположены в глубине. Пока идем до нужного продукта, мысленно преодолеваем огромное количество препятствий в виде ярких упаковок, которые привлекают внимание.

"Товары первой необходимости всегда в глубине зала, самые маржинальные – на уровне глаз, детские сладости – на уровне ребенка, импульсная зона у кассы. Поэтому рекомендуется менять маршрут, идти по списку, а еще сравнивать нижние и верхние полки. Если вы приходите за конкретным продуктом, то, как правило, остальное вас не интересует, вы смотрите уже внутри вашего любимого бренда, какие есть акции. Опасность ложной экономии тоже существует", – предупредила маркетолог.

В процессе закупа важно не попадать в ценовые ловушки. Когда от обилия продуктов разбегаются глаза, рациональное мышление дает сбой. В спешке некоторые ведутся на некруглые суммы, например, 990. А еще не стоит покупаться на перечеркнутую цену.

В торговых залах нередко играет приятная музыка, побуждающая что-нибудь купить. Примечательно и то, что в некоторых гипермаркетах пустые тележки противно гремят, а полные катятся бесшумно. Поэтому наушники в уши – лучшее решение.

Очередной "капкан" подстерегает возле кассы. Там стоят витрины со жвачками и разными сладостями. В очередях от скуки и дети, и взрослые выбирают конфеты или печенье. Еще мгновение – и ум, как в тумане, а десерт у вас в руках. Чистый маркетинг и никакого мошенничества!

Кэшбэки, бонусы, программы лояльности

Даже незначительные кэшбэки и бонусы складываются в приличную сумму, особенно если регулярно заходите в один и тот же сетевой универмаг. Но и тут есть подводные камни, говорят специалисты.

"Бонусы и кэшбэк – это хорошая возможность сэкономить. Но, опять же, нужно смотреть на картину целиком. Одно дело – когда предлагают повышенный кэшбэк – и это действительно идет нам на пользу. Другое – когда мы вынуждены пользоваться картой с повышенным кэшбэком, тратить с нее больше. Надо думать, действительно ли мы экономим, или покупаем лишнее. Задача любой программы лояльности – удержать человека в определенном магазине, в приложении. Когда совершаете крупную покупку, у вас большой кэшбэк, но при этом в ближайшее время придется что-то еще купить, чтобы потратить кэшбэк. Таким образом, тратим больше, чем получаем", – пояснила Анелия Мухамедкаримова.

"Черная пятница" и другие распродажи

"Черную пятницу" и прочие распродажи иногда применяют как информационный повод в маркетинговой стратегии.

"Нужно помнить, что в преддверии таких глобальных распродаж, как "Черная пятница", "11.11", представители бизнеса могут поднимать цены, поэтому тоже нужно смотреть. Зрелый потребитель – тот, кто понимает, что скидка, акции – это прежде всего инструменты продавца, а не подарки. Вы должны каждый раз себе задавать вопрос: "Я покупаю потому, что мне это нужно, или потому, что меня в этом убедили?". Это прежде всего про нашу осознанность и про серьезный подход к своему бюджету". Исполнительный директор Казахстанской ассоциации маркетинга Анелия Мухамедкаримова

Если понемногу экономить на продуктах каждый день, за месяц незаметно наберется ощутимая сумма. Кроме того, эксперты рекомендуют рационально использовать продукты, а не так, чтобы они испортились раньше времени, храните их как положено.

Эта экономия, разумеется, не золотая жила, а лишь маленький бонус к финансовой подушке. Еще один лайфхак – брать на работу обед из дома. Ну а домашнее меню желательно продумывать на неделю вперед, так удастся сократить спонтанные траты.