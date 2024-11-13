Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы обсудили новые подходы коммуникации между полицией, СМИ и обществом

Алматы, академия мвд, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 16:40 Фото: ДП Алматы
В Алматинской академии МВД состоялась конференция, собравшая представителей средств массовой информации, блог-сообществ, общественных организаций, должностных лиц, работающих над имиджем казахстанской полиции, сообщает Zakon.kz.

В зале академии присутствовали журналисты телевизионных каналов, печатных и интернет-изданий, представители Ассамблеи народа Казахстана, а также руководство МВД и заместители начальников региональных подразделений Департаментов полиции приняли участие онлайн.

Обсуждения на конференции не ограничивались только текущими достижениями в области коммуникации между тремя институтами. Внимание было уделено также существующим проблемным вопросам и путям их решения. В процессе оживленной дискуссии участники выразили общее мнение о том, что для повышения эффективности взаимодействия между различными сторонами необходимо учитывать современные тенденции, а также активно внедрять новые формы и каналы коммуникации и создании новых каналов обратной связи для граждан.


"Сегодня мы должны сделать все возможное для улучшения взаимодействия между полицией и обществом. Наша задача – улучшить доверие и создать эффективные механизмы коммуникации, которые позволят гражданам чувствовать себя в безопасности", – отметила временно исполняющий обязанности начальника Алматинской академии МВД Республики Казахстан Жанат Дильбарханова.

По результатам конференции участники выработали ряд конструктивных предложений, идей по проведению регулярных совместных мероприятий, тренингов для сотрудников полиции и разработки методических рекомендаций, направленных на совершенствование коммуникационных стратегий и улучшение работы правоохранительных органов с медиа и обществом.

Читайте также

Как выбрать правильные сухофрукты?
Как правильно выбрать сухофрукты?
Похрустим? Как выбрать пусть не полезные, но качественные чипсы
Похрустим? Как выбрать пусть не полезные, но качественные чипсы
Айсулу Омарова
ДП Алматы Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы: куда они едут
Министерство внутренних дел РК, МВД РК
Сотрудники МВД обратились к казахстанским родителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: