В Алматы обсудили новые подходы коммуникации между полицией, СМИ и обществом

В Алматинской академии МВД состоялась конференция, собравшая представителей средств массовой информации, блог-сообществ, общественных организаций, должностных лиц, работающих над имиджем казахстанской полиции, сообщает Zakon.kz.

В зале академии присутствовали журналисты телевизионных каналов, печатных и интернет-изданий, представители Ассамблеи народа Казахстана, а также руководство МВД и заместители начальников региональных подразделений Департаментов полиции приняли участие онлайн.

Обсуждения на конференции не ограничивались только текущими достижениями в области коммуникации между тремя институтами. Внимание было уделено также существующим проблемным вопросам и путям их решения. В процессе оживленной дискуссии участники выразили общее мнение о том, что для повышения эффективности взаимодействия между различными сторонами необходимо учитывать современные тенденции, а также активно внедрять новые формы и каналы коммуникации и создании новых каналов обратной связи для граждан.





"Сегодня мы должны сделать все возможное для улучшения взаимодействия между полицией и обществом. Наша задача – улучшить доверие и создать эффективные механизмы коммуникации, которые позволят гражданам чувствовать себя в безопасности", – отметила временно исполняющий обязанности начальника Алматинской академии МВД Республики Казахстан Жанат Дильбарханова.

По результатам конференции участники выработали ряд конструктивных предложений, идей по проведению регулярных совместных мероприятий, тренингов для сотрудников полиции и разработки методических рекомендаций, направленных на совершенствование коммуникационных стратегий и улучшение работы правоохранительных органов с медиа и обществом.