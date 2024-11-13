В Алматы обсудили новые подходы коммуникации между полицией, СМИ и обществом
В зале академии присутствовали журналисты телевизионных каналов, печатных и интернет-изданий, представители Ассамблеи народа Казахстана, а также руководство МВД и заместители начальников региональных подразделений Департаментов полиции приняли участие онлайн.
Обсуждения на конференции не ограничивались только текущими достижениями в области коммуникации между тремя институтами. Внимание было уделено также существующим проблемным вопросам и путям их решения. В процессе оживленной дискуссии участники выразили общее мнение о том, что для повышения эффективности взаимодействия между различными сторонами необходимо учитывать современные тенденции, а также активно внедрять новые формы и каналы коммуникации и создании новых каналов обратной связи для граждан.
"Сегодня мы должны сделать все возможное для улучшения взаимодействия между полицией и обществом. Наша задача – улучшить доверие и создать эффективные механизмы коммуникации, которые позволят гражданам чувствовать себя в безопасности", – отметила временно исполняющий обязанности начальника Алматинской академии МВД Республики Казахстан Жанат Дильбарханова.
По результатам конференции участники выработали ряд конструктивных предложений, идей по проведению регулярных совместных мероприятий, тренингов для сотрудников полиции и разработки методических рекомендаций, направленных на совершенствование коммуникационных стратегий и улучшение работы правоохранительных органов с медиа и обществом.