Вермишель быстрого приготовления из Китая проверили специалисты лаборатории

Продукты быстрого приготовления давно и прочно вошли в нашу жизнь. Полуфабрикаты чаще всего требуют минимальной подготовки, достаточно добавить лишь воды или молока.

К ним относят сухое картофельное пюре, лапшу и вермишель, растворимые супы, хлопья, сухие завтраки, каши и мюсли или замороженные полуфабрикаты из мяса, овощей и теста. Эксперты советуют при покупке продуктов быстрого приготовления внимательно вчитываться в состав. Ведь многие из них могут содержать опасные для здоровья ингредиенты и искусственные добавки.

Очередной продукт приобрели представители общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" в одном из магазинов города Актобе. Методом тайного покупателя здесь купили вермишель быстрого приготовления "Ашлянфу" под товарным знаком "ЮН Н". Изготовителем вермишели, массой 160 гр и сроком годности в два года, указано ООО "Зелёное село" из автономного уезда Сибо-Чапчал, КНР.

Фото: Жанны Биятан

С целью защиты прав потребителей и обеспечения безопасности пищевых продуктов независимые эксперты в рамках государственного проекта провели исследование образца продукции. Специалисты Актюбинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" изучили его на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" и 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".



В протоколе испытаний № 1729 от 22 октября 2024 года отмечено, что в представленном образце присутствует малая концентрация токсичных элементов свинца, кадмия и мышьяка, не превышающая нормируемые значения, закрепленные в ТР ТС 021/2011.

На маркировке вермишели быстрого приготовления отсутствуют сведения об условиях хранения, установленные изготовителем, не указаны наименование и местонахождение импортера, хотя это обязательное требование при поставке товаров из третьих стран. Информация для потребителя продукта "Ашлянфу" имеется на китайском языке и частично представлена на русском языке, однако нет маркировки на государственном языке. Это не позволяет определить сведения о продукте в полном объеме, что свидетельствует о несоответствии ТР ТС 022/2011.

"На упаковке есть данные о наименовании пищевой продукции, составе, количестве пищевой продукции, дате изготовления и сроке годности, рекомендациях и (или) ограничениях по использованию, показателях пищевой ценности, сведения об отсутствии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО, Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. Статьями 203, 425, 415 КоАП РК предусмотрена административная ответственность за нарушения в области защиты внутреннего рынка от некачественной и небезопасной продукции. Вводя в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара и выпуская в обращение продукцию, не соответствующую требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами, предприниматель может понести как финансовые потери, так и утратить репутацию", – рассказала Жанна Биятан, эксперт общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Напомним, некачественные и небезопасные продукты питания выявляются во время масштабного проекта, реализуемого в рамках государственного заказа Комитета защиты прав потребителей МТИ РК, в тесном взаимодействии с общественными организациями по защите прав потребителей.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей". Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей. Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.



