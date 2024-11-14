Красители в чаях, нитриты в колбасных изделиях обнаружены в столице

Вместе с завершением масштабного проекта лабораторных исследований на предмет качества и безопасности в рамках действующего законодательства и соответствия стандартам Таможенного союза в Астане эксперты подвели итоги по наиболее отличившимся образцам чайных напитков и колбасных изделий.

Никому не хочется попасться на покупку низкокачественного чайного напитка и колбасных изделий под видом хороших сортов. В связи с этим эксперт по защите прав потребителей" Жанна Биятан вместе с телеканалом Первый канал "Евразия" и аккредитованными специалистами лаборатории Республиканского государственного предприятия "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан" на основе четырех образцов чая помогут выбрать достойную продукцию, отвечающую всем требованиям и регламентам качества и безопасности пищевой продукции.

Фото: Жанны Биятан

И если вы все-таки столкнулись с нарушением ваших потребительских прав, можете обратиться в Департамент торговли и защиты прав потребителей по городу Астане​: +7 (7172) 953 029​, + 7 (7172) 953 029.

Фото: Жанны Биятан

А также обратиться по телефонам, указанным в горячей линии на сайте Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Фото: Жанны Биятан

"Для начала мы предлагаем вам несколько признаков для проведения самостоятельной проверки качества чая. Не попасть на грабли с выбором и сразу определить по внешнему виду хороший напиток можно и не обладая специальными знаниями в области химии и пищевой промышленности. Во-первых, важным визуальным признаком является однородный лист. Конечно, содержимое чайного листа на вид может быть разным: сломанным или скрученным в разные стороны, но он обязан быть цельным и без наличия каких-либо посторонних элементов (будь то веточки или ягоды). Во-вторых, он обязан иметь четкие края. В-третьих, это аромат чайного напитка. Он должен быть нерезким, нежным и даже приятным. Поэтому обращайте внимание на любопытный подозрительный запах чая. Ведь это свидетельствует о его плохом качестве", – комментирует эксперт Жанна Биятан.

Фото: Жанны Биятан

Важно также обратить внимание на содержание влаги. Допустимой нормой является влажность в районе 3-7 процентов. Если вы завариваете чай в пакетике, то нужно посмотреть на его дно. Если в пакетике достаточно много чайной пыли, то, скорее всего, перед вами отходы, а не хороший напиток.

Эксперты советуют следовать еще одному дельному совету. Вы можете самостоятельно определить наличие красителей в чае.

"Сперва опустите чай в холодную воду. При наличии красителей жидкость окрасится без добавления кипятка", – говорит правозащитник.

По словам эксперта общественного объединения Жанны Биятан, в упаковке "Кенийского гранулированного чая. Уникальный чай Hassan шәйі, высший сорт, в полимерной упаковке массой 250 г" при расфасовке и упаковке ТОО "ORDA TRADE ASTANA" производства Республики Казахстан был найден пищевой краситель E102.

А вот в другом образце "Чай гранулированный, черный чай. Уникальный чай "Аль-Кайрат", высший сорт, в полимерной упаковке массой 250 г", расфасованном и упакованном ТОО "ORDA TRADE ASTANA" производства Республики Казахстан, также был обнаружен аналогичный пищевой краситель E102.

К сожалению, и в третьем образце "Гранулированный черный чай. Уникальный чай "Эмир шәйі", высший сорт, в полимерной упаковке массой 250 г", расфасованном и упакованном ТОО "ORDA TRADE ASTANA" производства Республики Казахстан, также был обнаружен аналогичный пищевой краситель E102. Эти и другие нарушения очень типичны для некоторых производителей.

По словам эксперта, в четвертом образце "Пакистанский гранулированный черный чай. Чай "Апамның шәйі", высший сорт, в полимерной упаковке массой 250 г", расфасованном и упакованном ТОО "ORDA TRADE ASTANA" производства Республики Казахстан", также найден пищевой краситель данной категории.

"В рамках регламента ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" остальные показатели, такие как наименование продукта, состав пищевой продукции, объем, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и местонахождение импортера и единый знак ЕАС – имеются", – говорит эксперт.

Справка для читателей:

По информации наших экспертов, это нарушение не совсем серьезное, казалось бы…

– Согласно ГОСТ 31701-2012 данный вид красителя не нормируется. Дело в том, что данный международный стандарт "Продукты пищевые. Метод определения красителей в пряностях" распространен в нашей стране и странах СНГ (России, Беларуси, Таджикистане и Кыргызстане). Однако E102 тартразин (индекс 19140) относится к стандартным синтетическим красителям.

Однако, с другой стороны, по информации Википедии, Е102 тартразин является синтетическим соединением натриевой соли, содержащей серу, с химической формулой C16H9N4Na3O9S2. Используется как пищевой краситель, входит в свод пищевых стандартов Кодекс Алиментариус под кодом E102. Имеет вид желтых кристаллов.

Может способствовать появлению крапивницы, аллергическому риниту, астме, нарушению зрения и бессоннице. Не случайно тартразин был запрещен в ряде европейских стран к использованию в качестве пищевого красителя, но запрет был снят директивой ЕС – 94/36/EC. Например, в Норвегии до 1978 года были запрещены практически все пищевые красители, но позднее тартразин и ряд других красителей были разрешены к применению в пищевой промышленности с обязательным указанием на упаковке наличия в продукте.

Добавим, что, по некоторым источникам, продукты, содержащие красители Е102, Е122, Е124, Е131, Е132, могут быть повинны в повышении риска развития гиперактивности и снижении концентрации внимания у детей.

"Безусловно, детей лучше оградить от всякой пищевой химии и красителей, – советует правозащитник Биятан. – Следите за рационом питания и исключите потребление любого вида добавок. Ведь только качественная еда – это залог безопасности и правильно заданный вектор на развитие здорового казахстанского поколения людей".

В продолжение разоблачающих лабораторных исследований от казахстанских общественников в Астане провели расследование семи образцов колбасных изделий. Рейтинг самых "очевидных" тайных покупок составили при непосредственной поддержке общественного объединения "Мангистауское общество по защите прав потребителей".

Фото: Жанны Биятан

Первым образцом в списке стала колбаса "Докторская оригинальная. Продукт охлажденный. В полимерной упаковке, массой 400 г" – изготовитель ООО "Микояновский мясокомбинат", производства Россия.

"Согласно протокольному решению № 1122/516 от 11 ноября 2024 года в продукте завышена массовая доля нитрита натрия – 1,07 процента (в то время как стандарт составляет 0,9 процента). Второе нарушение – это дата изготовления, которая имеется только на русском языке", – комментируют правозащитники.

Фото: Жанны Биятан

На изделии отсутствовал один из пунктов маркировки на государственном языке. При этом одно из условий реализации: информация должна быть нанесена на русском и на государственном языке

Вторым образцом стало "Мясное колбасное изделие варено-копченое категории А сервелат с мраморной говядиной "Мираторг" в полимерной упаковке массой 250 г" российского производства ООО "Микояновский мясокомбинат".

По словам эксперта, в изделии немного завышен показатель массовой доли нитрита натрия – 0,96 процента (в то время как норма составляет 0,9 процента).

Фото: Жанны Биятан

Третьим образцом стало "Колбасное изделие варено-копченое мяса птицы, в полимерной упаковке, массой 350 г", производства ООО "Микояновский мясокомбинат", Россия.

В рамках протокола № 1122/518 от 11 ноября 2024 года наименование продукта, состав пищевой продукции, объем, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и местонахождение импортера, показатели пищевой ценности имеются лишь на русском языке. Однако сам знак ЕАС имеется. Также завышена предельно допустимая норма нитрита натрия в соотношении с массовой долей 1,04 процента (в то время как норма составляет 0,9 процента )".

Фото: Жанны Биятан

Четвертый образец, который оказался в руках специалистов-исследователей, "Мясное колбасное изделие варено-копченый сервелат коньячный "Мираторг" в полимерной упаковке массой 250 г", производства ООО "Микояновский мясокомбинат", Россия.

По результатам проведенных проб изделия дата и срок изготовления представлены только на русском языке. Кроме того, завышена допустимая норма нитрита натрия в массовой доле 0,98 процента (в то время как стандарт составляет 0,9 процента), говорится в протоколе № 1122/519 от 11 ноября 2024 года.

Фото: Жанны Биятан

Пятым в списке колбасных нарушителей стал образец "Сардельки говяжьи", высший сорт "Мясная лавка", в полимерной упаковке, масса 0,5 кг" казахстанского производства ИП "Иштаев А. А.".

"Согласно протоколу № 1122/520 от 11 ноября 2024 года была завышена допустимая массовая доля нитрита натрия – 0,95 процента (стандарт составляет 0,9 процента)", – говорится в документе.

Шестыми и предпоследними в строчке "Антирейтинг колбасных изделий" стали "Сосиски шұжықтар дедов халал "Линия востока" в полимерной упаковке массой 0,490 кг" казахстанского производства ИП "Иштаев А.А.".

Фото: Жанны Биятан

Согласно результатам исследований, зафиксированным в протоколе № 1121/522 от 11 ноября 2024 года, была завышена допустимая массовая доля нитрита натрия – 1,01 процента (стандарт составляет 0,9 процента). Помимо этого, обнаружены другие нарушения. В частности:

Объем – только на русском языке. Дата изготовления – только на русском языке. Срок годности – только на русском языке. Условия хранения – только на русском языке. Наименование и местонахождение импортера – не имеется. Маркировка на государственном и русском языке – не имеется. Показатели пищевой ценности – не имеются. Единый знак ЕАС – не имеется.

Завершает рейтинг "колбасных" нарушителей в Астане образец "Сосиски мусульманские, изделие колбасное вареное из мяса кур. Третий сорт, в полимерной упаковке, массой 1,328 кг", казахстанского производства ИП "Иштаев А. А.".

Согласно проведенным лабораторным анализам, отраженным в протоколе № 1122/522 от 11 ноября 2024 года, была завышена допустимая массовая доля нитрита натрия – 0,94 процента (стандарт составляет 0,9 процента)". Кроме того, выявлены нарушения:

Объем – только на русском языке. Дата изготовления – только на русском языке. Наименование продукта – только на русском языке. Состав пищевой продукции – не имеется.​

Полной информацией о колбасных изделиях делится Жанна Биятан.

За нарушения в законодательстве нашей страны предусмотрены весьма внушительные штрафы:

Согласно статье 425, части 1 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", за нарушение законодательных норм в области санитарно-эпидемиологического благополучия и окружения, гигиенических нормативов, а также технических регламентов, штраф для физических лиц составляет 30 МРП, для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 230 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – 310 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – 1600 МРП.

В заключение правозащитники во главе с Мангистауским обществом по защите прав потребителей предложили предпринять все меры по устранению нарушений данной продукции на территории стран – участниц Таможенного союза.

Справка для читателей:

Эксперт для выбора качественного продукта рекомендует:

​Выбирать продукцию проверенных производителей. ​Смотреть внимательно на упаковку. Проверять наличие маркировки и указания отметки ГОСТ. ​Проверять обозначение ТУ. ​При покупке необходимо обратить внимание на внешнюю оболочку и запах. Наличие большого количества мясных прожилок и подозрительных запахов свидетельствует о том, что в составе при производстве мясного изделия использовалось некачественное мясо.