Монетки подкачали: как выбрать не только красивые, но и качественные сладости

Полки магазинов манят яркими упаковками и вкусными обещаниями, но задумывались ли вы: всегда ли то, что выглядит привлекательно, соответствует стандартам безопасности и качества? Проверяем сладости вместе с экспертами ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

В июне 2024 года представитель ОО "МОО по ЗПП" решил проверить один из популярных товаров – шоколадные конфеты SLADUS GOLD MONEDA узбекского производства весом 1000 грамм. Эта закупка была проведена методом тайного покупателя в рамках работы по защите прав потребителей и повышения их осведомленности о качестве продукции на казахстанском рынке.

Фото: Жанна Биятан

Фото: Жанна Биятан

Конфеты направили на комплексное исследование в аккредитованную лабораторию Туркестанского городского отделения РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Туркестанской области, где их проверили на соответствие требованиям безопасности.

Безопасность – на уровне, но что с маркировкой?

Протоколы исследований № 2024/544/101 от 24 июня 2024 года и № 405 от 26 июня 2024 года показали, что по микробиологическим показателям продукт соответствует нормам безопасности, что является хорошей новостью для всех сладкоежек. Однако результаты проверки на соответствие маркировочным требованиям выявили несколько серьезных несоответствий.

Во-первых, на упаковке полностью отсутствовала маркировка на государственном языке Республики Казахстан. Это несоответствие не только создает неудобства для казахскоязычных потребителей, но и ставит их в невыгодное положение. Важно понимать, что, если бы не лабораторная проверка, проведенная в рамках нашей информационно-просветительской работы по заранее согласованному сотрудничеству, покупатель коренной национальности просто не узнал бы, что продукт безопасен для употребления. Ведь маркировка "молчит", лишая человека важной информации о составе и свойствах товара.

Кроме того, маркировка не содержала данных о пищевой ценности продукта, таких как калорийность и содержание жиров, углеводов и белков. Эта информация необходима для потребителей, которые следят за своим питанием, а также для тех, у кого есть особые диетические требования. Отсутствие этих сведений может привести к недоразумениям и даже возможным рискам для здоровья.

К тому же отсутствовало цифровое или буквенное обозначение материала, из которого была изготовлена упаковка, а это уже несоответствие стандарту "О безопасности упаковки". Без этой информации потребитель рискует столкнуться с упаковкой, которая может выделять вредные вещества, влияющие на качество и безопасность продукта.

Таким образом, несмотря на соответствие микробиологическим показателям, отсутствие надлежащей маркировки упаковки создает потенциальную угрозу для потребителей.

Алия Алибекова, эксперт ОО "МОО по ЗПП", прокомментировала результаты исследования:

"Маркировка на упаковке – это не просто формальность. Это один из важнейших источников информации для потребителя. Отсутствие сведений на государственном языке, как и данных о пищевой ценности, о может вводить в заблуждение и создавать неопределенность".

Эксперт отметила, что предпринимателям необходимо обратить на это внимание, чтобы избежать возможных претензий со стороны покупателей и штрафов со стороны надзорных органов. В ОО "МОО по ЗПП" советуют всем участникам рынка более внимательно относиться к стандартам, чтобы продукция была безопасной и информативной для потребителей.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, эксперты предлагают предпринимателям следующие рекомендации:

Проверяйте маркировку перед выпуском товара в обращение. Убедитесь, что информация на упаковке соответствует требованиям законодательства и включает все данные, в том числе на государственном языке.

Потребители ценят прозрачность. Предоставляйте сертификаты качества и соответствия, чтобы увеличить доверие к вашему товару.

Потребителям эксперты советуют:

Обратите внимание на наличие маркировки на понятном вам языке. Это поможет вам понять состав и свойства товара.

Если на упаковке нет информации о пищевой ценности, задумайтесь: стоит ли приобретать такой товар?

Сохраняйте чеки и упаковку, чтобы в случае необходимости вы могли предъявить претензию.

Этот подход помогает уберечь и потребителей, и предпринимателей от ненужных рисков и возможных проблем. Ведь наша основная задача – это не просто выявить несоответствия, а помочь каждому получать качественную и безопасную продукцию на полках магазинов.