Чем грозит предпринимателю ввоз несертифицированных продуктов питания на территорию Казахстана
"При подтверждении вышеперечисленных фактов статья 203 "Кодекса РК Об административных правонарушениях" четко гласит, что для субъектов малого предпринимательства штраф может достигать 45 МРП, субъектов среднего предпринимательства – до 70 МРП, субъектов крупного предпринимательства – до 150 МРП. Если действие будет совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, то штрафы увеличатся. Кроме того, предприниматель несет репутационные риски для своего бизнеса. А если пострадают люди, то действовать будет уже Уголовный кодекс Казахстана", – отметила представитель общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" Жанна Биятан.
Во время мониторинга качества продуктов питания, проводимого в рамках поручения главы государства, общественники выявили ряд нарушений при контрольной закупке в торговой точке города Актобе. Представители ОО "Мангистауское общество по защите прав потребителей" приобрели напиток "Чай" объемом 310 мл. На упаковке отсутствовала информация о продукте, а также о предприятии-изготовителе, стране и дате изготовления. Чай отправили в испытательный центр Актюбинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации".
Фото: freepik
В лаборатории его изучили на соответствие качеству и безопасности продукции согласно техническим регламентам Таможенного союза 021/2011"О безопасности пищевой продукции" и 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".
Вся упакованная продукция, реализуемая на территории государств-членов Таможенного союза, должна в обязательном порядке содержать информацию о наменовании пищевой продукции, его составе, количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, установленных изготовителем, наименовании и местонахождении изготовителя, а также организации-импортера, рекомендациях и (или) ограничениях по использованию, показателях пищевой ценности, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО. Идентификация продукции, разрешенной в Республике Казахстан, проводится с помощью Единого знака обращения ЕАС. Он свидетельствует о том, что продукция прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры подтверждения соответствия и отвечает требованиям всех распространяющихся на данную продукцию техрегламентов.
"Исследования выявили, что кроме количества пищевой продукции, вся остальная информация отсутствует, нет сведений и об импортере. Нет информации на государственном и русском языках, в связи с чем определить сведения о напитке не предоставляется возможным. Маркировка продукта "Чай из трав" не соответствует действующему техническому регламенту 022-2011. При изучении микробиологии выявлено некритичное содержание токсичных элементов: свинца, кадмия и мышьяка. Концентрация не превышает норм, установленных ГОСТами. Все это зафиксировано в протоколе испытаний №1732 от 22 октября 2024 года", – рассказала Жанна Биятан.
Отсутствие информации на казахском языке нарушает и Закон "О языках в Республике Казахстан". Потребитель не может воспользоваться своим конституционным правом – получить информацию на государственном языке.
"Я рекомендую покупателям, в первую очередь, изучать упаковку и проверять наличие информации на казахском и русском языках. Требуйте кассовый или товарный чеки, которые могут понадобиться в случае возврата некачественного продукта. Не стесняйтесь спрашивать сертификаты у продавца. Наличие документа о подтверждении соответствия поможет вам избежать несертифицированного товара, который может нести угрозу здоровью. Для самостоятельного просмотра наличия декларации о соответствии продукции вы можете воспользоваться информационным ресурсом единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии ЕАЭС, а также казахстанским реестром", – объясняет правозащитник Жанна Биятан.
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
Напомним, некачественные и небезопасные продукты питания выявляются во время масштабного проекта, реализуемого в рамках государственного заказа Комитета защиты прав потребителей МТИ РК, в тесном взаимодействии с общественными организациями по защите прав потребителей.
Если вы столкнулись с нарушением ваших потребительских прав, можете обратиться в Департамент торговли и защиты прав потребителей по месту жительства, контакты – на сайте МТИ РК (Департамент торговли и защиты прав потребителей Актюбинской области. Телефон "горячей линии": 8 (7132) 548 126).
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.