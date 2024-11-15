Чем грозит предпринимателю ввоз несертифицированных продуктов питания на территорию Казахстана

Эксперты отмечают, что продажа товаров ИП и организациями, торгующими без документов, содержащих сведения об изготовителе, поставщике или продавце либо достоверную и достаточную информацию на казахском и русском языках, влечет штраф, а в некоторых случаях может быть изъята и вся партия.

"При подтверждении вышеперечисленных фактов статья 203 "Кодекса РК Об административных правонарушениях" четко гласит, что для субъектов малого предпринимательства штраф может достигать 45 МРП, субъектов среднего предпринимательства – до 70 МРП, субъектов крупного предпринимательства – до 150 МРП. Если действие будет совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, то штрафы увеличатся. Кроме того, предприниматель несет репутационные риски для своего бизнеса. А если пострадают люди, то действовать будет уже Уголовный кодекс Казахстана", – отметила представитель общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" Жанна Биятан.

Во время мониторинга качества продуктов питания, проводимого в рамках поручения главы государства, общественники выявили ряд нарушений при контрольной закупке в торговой точке города Актобе. Представители ОО "Мангистауское общество по защите прав потребителей" приобрели напиток "Чай" объемом 310 мл. На упаковке отсутствовала информация о продукте, а также о предприятии-изготовителе, стране и дате изготовления. Чай отправили в испытательный центр Актюбинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации".

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В лаборатории его изучили на соответствие качеству и безопасности продукции согласно техническим регламентам Таможенного союза 021/2011"О безопасности пищевой продукции" и 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Вся упакованная продукция, реализуемая на территории государств-членов Таможенного союза, должна в обязательном порядке содержать информацию о наменовании пищевой продукции, его составе, количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, установленных изготовителем, наименовании и местонахождении изготовителя, а также организации-импортера, рекомендациях и (или) ограничениях по использованию, показателях пищевой ценности, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО. Идентификация продукции, разрешенной в Республике Казахстан, проводится с помощью Единого знака обращения ЕАС. Он свидетельствует о том, что продукция прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры подтверждения соответствия и отвечает требованиям всех распространяющихся на данную продукцию техрегламентов.

"Исследования выявили, что кроме количества пищевой продукции, вся остальная информация отсутствует, нет сведений и об импортере. Нет информации на государственном и русском языках, в связи с чем определить сведения о напитке не предоставляется возможным. Маркировка продукта "Чай из трав" не соответствует действующему техническому регламенту 022-2011. При изучении микробиологии выявлено некритичное содержание токсичных элементов: свинца, кадмия и мышьяка. Концентрация не превышает норм, установленных ГОСТами. Все это зафиксировано в протоколе испытаний №1732 от 22 октября 2024 года", – рассказала Жанна Биятан.

Отсутствие информации на казахском языке нарушает и Закон "О языках в Республике Казахстан". Потребитель не может воспользоваться своим конституционным правом – получить информацию на государственном языке.

"Я рекомендую покупателям, в первую очередь, изучать упаковку и проверять наличие информации на казахском и русском языках. Требуйте кассовый или товарный чеки, которые могут понадобиться в случае возврата некачественного продукта. Не стесняйтесь спрашивать сертификаты у продавца. Наличие документа о подтверждении соответствия поможет вам избежать несертифицированного товара, который может нести угрозу здоровью. Для самостоятельного просмотра наличия декларации о соответствии продукции вы можете воспользоваться информационным ресурсом единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии ЕАЭС, а также казахстанским реестром", – объясняет правозащитник Жанна Биятан.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Напомним, некачественные и небезопасные продукты питания выявляются во время масштабного проекта, реализуемого в рамках государственного заказа Комитета защиты прав потребителей МТИ РК, в тесном взаимодействии с общественными организациями по защите прав потребителей.

Если вы столкнулись с нарушением ваших потребительских прав, можете обратиться в Департамент торговли и защиты прав потребителей по месту жительства, контакты – на сайте МТИ РК (Департамент торговли и защиты прав потребителей Актюбинской области. Телефон "горячей линии": 8 (7132) 548 126).